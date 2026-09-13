Heti összefoglaló a Pénzcentrum legolvasottabb cikkeiből: ezek a témák mozgatták meg leginkább az olvasókat.
Megállíthatatlan a magyar tőzsde: történelmi csúcsra ugrott a BUX
Új történelmi csúcsra emelkedett a Budapesti Értéktőzsde részvényindexe a héten. A BUX pénteken 152 518,27 ponton zárt, ami 3,23 százalékos heti emelkedést jelent, miközben a heti forgalom elmaradt az előző hetitől. A vezető részvények közül a Mol teljesített a legjobban, árfolyama 8,64 százalékkal nőtt, és szintén rekordot döntött. Az OTP is jelentősen erősödött, miközben a Richter és a Magyar Telekom árfolyama csökkent.
Csökkenő forgalomban emelkedett a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten, pénteken a BUX 152 518,27 ponton, történelmi csúcson zárt, 3,23 százalékkal, 4770,36 ponttal magasabban, mint az előző héten.
A heti forgalom 98,7 milliárd forint volt az előző héten elért 129,5 milliárd forint után, a vezető részvények vegyesen teljesítettek.
Hétfőn az európai piacokkal összhangban a BUX enyhén, 0,14 százalékkal csökkent, míg kedden mérsékelt befektetői érdeklődés kísérte a kereskedést, amelyben a BUX 0,97 százalékkal emelkedett, szerdán viszont az iráni konfliktus fejleményei miatt kiújult piaci aggodalmak hatására a BÉT részvényindexe 0,7 százalékkal gyengült. Csütörtökön a nemzetközi hangulattal szembe ment a BUX, amely így 1,02 százalékkal emelkedett. Pénteken a jó hangulatú kereskedésben a BUX 2,06 százalékkal emelkedett, így 152 518,27 ponton, történelmi csúcson zárt, a vezető részvények közül pedig a Mol 3,8 százalékos emelkedésével, 5380 forintra, történelmi csúcsra erősödött.
Az Equilor Befektetési Zrt. heti összefoglalójában közölte, céláremelések érkeztek a magyarországi részvényekre. Az OTP célárfolyamát az Oddo BHF 42 200 forintról 52 700 forintra emelte, az ajánlást semlegesről felülteljesítőre változtatták. A Mol célárfolyamát a PKO BP Securities 3612 forintról 6143 forintra emelte, az ajánlást tartásról vételre javították. Emellett az Oddo BHF megkezdte a Richter részvényeinek a követését, 14 ezer forintos célárfolyammal és semleges ajánlással.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
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- A héten a vezető részvények közül a legnagyobb mértékben, 8,64 százalékkal a Mol árfolyama emelkedett, pénteken a részvény 5380 forinton zárt, heti forgalma meghaladta a 30,40 milliárd forintot.
- Az OTP ára 4,58 százalékkal nőtt a héten, a részvény 47 000 forinton zárt pénteken, heti forgalma több mint 52,79 milliárd forintot tett ki.
- A Richter árfolyama a héten 2,26 százalékkal gyengült, pénteki záróára 12 530 forint volt, heti forgalma 9,27 milliárd forint volt.
- A Magyar Telekom ára 2,9 százalékkal esett a héten, a részvény 2548 forinton zárt pénteken, heti forgalma 3,88 milliárd forintot tett ki.
A kis- és közepes részvények indexe, a BUMIX 2,2 százalékkal, 207,67 ponttal esett és 9236,83 ponton zárta a hetet.
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A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 3083,82 pontos, 2,06 százalékos emelkedéssel, 152 518,27 ponton, történelmi csúcson zárt pénteken.
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