Hivatalos: eldőlt a magyar szélerőművek sorsa, kiderült, mikor indulhat el a nagy zöld bumm

Október 30-ig nyújthatók be az ajánlatok a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) által kiírt pályázatra, amely új szélerőművek létesítését és a meglévő egységek kapacitásbővítését célozza. A közép- és nagyfeszültségű hálózaton összesen 702 megavoltamper (MVA) szabad kapacitást osztanak ki a nyertes beruházók között.

A hivatal szeptember 4-től fogadja a jelentkezéseket, az eredményeket pedig legkésőbb december 13-ig teszi közzé. A beruházók hat járás kilenc hálózati csomópontjára nyújthatják be igényeiket. A kiírást alapos piaci felmérés és iparági konzultáció előzte meg, így a hatóság pontos képet kaphatott a várható csatlakozási igényekről, valamint a tervezett fejlesztések előkészítettségéről.

Juhász Edit, a szervezet elnöke hangsúlyozta, hogy a legfőbb szempont az átlátható és szakmailag megalapozott eljárás biztosítása volt.

A pályázat a hálózati csatlakozás időbeli kereteit is szigorúan szabályozza. Az új vagy bővített kapacitású szélerőművek legkorábban 2030. szeptember 30-án kapcsolódhatnak a villamosenergia-rendszerhez, míg a csatlakozás végső határideje 2032. szeptember 30. A beruházóknak a pontos dátumot a csatlakozási tervben és a hálózati szerződésben is rögzíteniük kell.