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Szélerőműpark vagy szélerőműpark panorámaképe, magas szélturbinákkal a villamos energia előállítására, másolási területtel. Zöld energia koncepció.
Gazdaság

Hivatalos: eldőlt a magyar szélerőművek sorsa, kiderült, mikor indulhat el a nagy zöld bumm

MTI
2026. augusztus 31. 09:03

Október 30-ig nyújthatók be az ajánlatok a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) által kiírt pályázatra, amely új szélerőművek létesítését és a meglévő egységek kapacitásbővítését célozza. A közép- és nagyfeszültségű hálózaton összesen 702 megavoltamper (MVA) szabad kapacitást osztanak ki a nyertes beruházók között.

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A hivatal szeptember 4-től fogadja a jelentkezéseket, az eredményeket pedig legkésőbb december 13-ig teszi közzé. A beruházók hat járás kilenc hálózati csomópontjára nyújthatják be igényeiket. A kiírást alapos piaci felmérés és iparági konzultáció előzte meg, így a hatóság pontos képet kaphatott a várható csatlakozási igényekről, valamint a tervezett fejlesztések előkészítettségéről.

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Juhász Edit, a szervezet elnöke hangsúlyozta, hogy a legfőbb szempont az átlátható és szakmailag megalapozott eljárás biztosítása volt.

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A pályázat a hálózati csatlakozás időbeli kereteit is szigorúan szabályozza. Az új vagy bővített kapacitású szélerőművek legkorábban 2030. szeptember 30-án kapcsolódhatnak a villamosenergia-rendszerhez, míg a csatlakozás végső határideje 2032. szeptember 30. A beruházóknak a pontos dátumot a csatlakozási tervben és a hálózati szerződésben is rögzíteniük kell.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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