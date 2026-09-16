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Rendkívüli bejelentést tett Ursula von der Leyen: új vészhelyzeti rendszer jön, teljesen megváltozhat a határvédelem
Új európai vészhelyzeti keretet javasol az Európai Bizottság a hirtelen kialakuló, nagymértékű migrációs hullámok kezelésére. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke az Európai Parlamentben elmondott évértékelő beszédében jelentette be a kezdeményezést. A Reuters szerint az új rendszer szigorúan meghatározott esetekben átmenetileg nagyobb mozgásteret adhatna a tagállamoknak a jelenlegi eljárások alkalmazásában.
A javaslat hátterében azok az idei események állnak, amelyek az Európai Unióban ismét napirendre tették a tömeges migráció kezelésének kérdését. Von der Leyen szerint az elmúlt nyár megmutatta, hogy az uniónak fel kell készülnie az olyan rendkívüli helyzetekre, amikor rövid idő alatt nagyon sok migráns érkezik egy adott uniós határszakaszhoz.
„Európának meg kell teremtenie annak lehetőségét, hogy mindig megvédje határait” mondta von der Leyen a Reuters beszámolója szerint. Egyúttal azt is hangsúlyozta, hogy az EU továbbra is tiszteletben tartja alapvető értékeit és az alapvető jogokat. A tervezett European Emergency Response Framework, vagyis európai vészhelyzeti reagálási keret csak előre meghatározott feltételek teljesülése esetén léphetne életbe.
A Reuters szerint a rendszer lehetőséget adna arra, hogy rendkívüli helyzetekben időben korlátozott és szigorúan körülhatárolt módon eltérjenek bizonyos általános eljárásoktól. A Bizottság célja ezzel az, hogy az EU gyorsabban tudjon reagálni olyan esetekben, amikor egy tagállam határát hirtelen nagyszámú ember próbálja meg átlépni.
Von der Leyen külön kiemelte az úgynevezett „engineered and weaponised” migrációs mozgásokat. Ez alatt azokat az eseteket értik, amikor egy ország vagy más szereplő politikai nyomásgyakorlásra, illetve egy másik állam destabilizálására használhatja fel a migrációt.
A Bizottság elnöke szerint az EU-nak egyszerre kell védenie a határait és fenntartania az alapvető jogokat. A javasolt rendszer ezért nem általános felhatalmazást adna a tagállamoknak, hanem rendkívüli helyzetekhez kötné az eltérő szabályok alkalmazását.
Ceuta után került ismét előtérbe a kérdés
Az új javaslat közvetlen előzménye az idei nyári migrációs válság. Július végén mintegy 80 ezer ember érkezett egyetlen nap alatt a spanyol fennhatóság alatt álló Ceutába. Az esemény jelentős nyomást helyezett Spanyolországra és ismét komoly uniós vitát indított a külső határok védelméről.
Az Európai Bizottság előtt már korábban is több olyan lehetőség szerepelt, amely szigorítaná az uniós migrációs politikát. Ezek között felmerült az is, hogy rendkívüli, tömeges érkezések esetén ideiglenesen korlátozzák bizonyos menekültügyi eljárások alkalmazását.
A Frontex is nagyobb szerepet kaphat
Brüsszel közben az uniós határvédelmi ügynökség, a Frontex szerepének növelését is tervezi. Az ügynökség mandátumának átfogó reformja az év végéig kerülhet napirendre.
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Az egyik lehetséges irány, hogy a Frontex nagyobb szerepet kapjon az irreguláris migránsok visszaküldésében, illetve szélesebb jogkörrel rendelkezzen az Európába vezető migrációs útvonalak megfigyelésében.
Von der Leyen korábban azt vállalta, hogy jelentősen növeli a Frontex kapacitását. Az Euronews szerint az uniós határvédelmi ügynökség létszáma a tervek szerint 30 ezer főre emelkedhet, miközben a következő hétéves uniós költségvetésben 12 milliárd eurós keret szerepelhet a Frontex számára.
A mostani bejelentés azért is fontos, mert az EU új migrációs és menekültügyi paktuma 2026. június 12-én kezdett alkalmazandóvá válni. A rendszer átalakította az uniós menekültügyi és migrációs szabályokat, többek között gyorsabb határ menti eljárásokat és szorosabb tagállami együttműködést ír elő. A Bizottság most ehhez a rendszerhez kapcsolódóan akar külön vészhelyzeti eszközt létrehozni. Ez azt jelenti, hogy egy rendkívüli migrációs helyzet esetén ne kelljen teljesen új szabályokat kialakítani, hanem egy előre meghatározott uniós mechanizmus léphessen működésbe.
A mostani bejelentés egyelőre nem jelenti azt, hogy az EU automatikusan felfüggesztené a menedékjogot egy nagyobb migrációs hullám esetén. A Reuters szerint a Bizottság egy olyan keretet javasol, amely csak szigorúan meghatározott körülmények között és korlátozott időre biztosítana eltérést a szokásos eljárásoktól.
A következő hónapok egyik fontos kérdése ezért az lesz, hogy pontosan milyen események válthatják ki a mechanizmust, milyen eljárásokat lehetne ideiglenesen módosítani, és milyen garanciák védenék az érintettek alapvető jogait.
Az Európai Bizottság kezdeményezése ugyanakkor azt jelzi, hogy Brüsszel a korábbiaknál nagyobb hangsúlyt helyezne a rendkívüli migrációs helyzetek gyors kezelésére, miközben az uniós külső határok védelmét és a Frontex szerepét is erősítené.
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