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Azonnali lezárást és kényszerirtást rendeltek el két magyar baromfitelepen: elképesztő pusztítást végzett a vírus
Két Bács-Kiskun vármegyei baromfiállományban is kimutatta a baromfipestist a Nébih laboratóriuma. A vírus Fülöpháza külterületén, két brojlercsirkéket tartó telepen jelent meg, ahol összesen mintegy 220 ezer állatot nevelnek. A megbetegedésre a szokatlanul magas elhullás, valamint a csökkent takarmány- és vízfogyasztás mellett a zöldes hasmenés utalt. A hatóság elrendelte az érintett állományok felszámolását, és védő-, illetve megfigyelési körzeteket jelölnek ki a telepek körül.
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) laboratóriuma megerősítette a baromfipestis-vírus jelenlétét két brojlercsirke-állományban a Bács-Kiskun vármegyei Fülöpházán - közölte a Nébih.
A közleményben kiemelték: Magyarországon évtizedek óta nem fordult elő a baromfipestis. A fertőzés az állományokban gyorsan terjedhet, súlyos megbetegedést és elhullást, jelentős gazdasági károkat okozhat. Az elmúlt időszakban Lengyelországból és Németországból is jelentettek hasonló megbetegedéseket.
A két, Fülöpháza külterületén található, mintegy 220 ezer brojlercsirkét tartó telepen a megemelkedett elhullás, a csökkent takarmány- és ivóvízfogyasztás, valamint a zöldes színű hasmenés hívta fel a figyelmet a megbetegedésre - írták.
Nemes Imre országos főállatorvos már a betegség gyanúja alapján elrendelte az érintett állományok felszámolását, a szükséges járványügyi intézkedéseket. A gazdaságok körül 3 kilométeres védő-, illetve 10 kilométeres megfigyelési körzetet jelölnek ki.
Hangsúlyozták: a baromfipestis rendkívül fertőző vírusos megbetegedés, amely a háziasított és vadon élő madarakat egyaránt érintheti.
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A betegség ellen hatékony vakcina áll rendelkezésre, ez a védekezés egyik legfontosabb eszköze. Magyarországon a gazdasági célú baromfiállományok vakcinázása kötelező, a megfelelő immunizálás és a járványvédelmi előírások betartása jelentősen csökkenti a betegség kialakulását és terjedését - tették hozzá.
A hatóság arra kéri a baromfitartókat, hogy fokozottan tartsák be a járványvédelmi előírásokat és az előírt vakcinázási kötelezettséget, azonnal jelezzék, ha megbetegedésre utaló jeleket vagy szokatlan mértékű elhullást észlelnek.
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