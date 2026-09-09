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Közelkép egy barna tyúkról egy tanyán, a háttérben a fákon átszűrődő napfénnyel. Az elmosódott háttérben más csirkék láthatók, és szalmabálák vannak szétszórva.
Gazdaság

Azonnali lezárást és kényszerirtást rendeltek el két magyar baromfitelepen: elképesztő pusztítást végzett a vírus

Pénzcentrum
2026. szeptember 9. 16:33

Két Bács-Kiskun vármegyei baromfiállományban is kimutatta a baromfipestist a Nébih laboratóriuma. A vírus Fülöpháza külterületén, két brojlercsirkéket tartó telepen jelent meg, ahol összesen mintegy 220 ezer állatot nevelnek. A megbetegedésre a szokatlanul magas elhullás, valamint a csökkent takarmány- és vízfogyasztás mellett a zöldes hasmenés utalt. A hatóság elrendelte az érintett állományok felszámolását, és védő-, illetve megfigyelési körzeteket jelölnek ki a telepek körül.

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A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) laboratóriuma megerősítette a baromfipestis-vírus jelenlétét két brojlercsirke-állományban a Bács-Kiskun vármegyei Fülöpházán - közölte a Nébih.

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A közleményben kiemelték: Magyarországon évtizedek óta nem fordult elő a baromfipestis. A fertőzés az állományokban gyorsan terjedhet, súlyos megbetegedést és elhullást, jelentős gazdasági károkat okozhat. Az elmúlt időszakban Lengyelországból és Németországból is jelentettek hasonló megbetegedéseket.

A két, Fülöpháza külterületén található, mintegy 220 ezer brojlercsirkét tartó telepen a megemelkedett elhullás, a csökkent takarmány- és ivóvízfogyasztás, valamint a zöldes színű hasmenés hívta fel a figyelmet a megbetegedésre - írták.

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Nemes Imre országos főállatorvos már a betegség gyanúja alapján elrendelte az érintett állományok felszámolását, a szükséges járványügyi intézkedéseket. A gazdaságok körül 3 kilométeres védő-, illetve 10 kilométeres megfigyelési körzetet jelölnek ki.

Hangsúlyozták: a baromfipestis rendkívül fertőző vírusos megbetegedés, amely a háziasított és vadon élő madarakat egyaránt érintheti.

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A betegség ellen hatékony vakcina áll rendelkezésre, ez a védekezés egyik legfontosabb eszköze. Magyarországon a gazdasági célú baromfiállományok vakcinázása kötelező, a megfelelő immunizálás és a járványvédelmi előírások betartása jelentősen csökkenti a betegség kialakulását és terjedését - tették hozzá.

A hatóság arra kéri a baromfitartókat, hogy fokozottan tartsák be a járványvédelmi előírásokat és az előírt vakcinázási kötelezettséget, azonnal jelezzék, ha megbetegedésre utaló jeleket vagy szokatlan mértékű elhullást észlelnek.
Címlapkép: Getty Images
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