Befellegzett ezeknek a húsoknak a boltokban: azonnali, drasztikus tiltást vezet be az EU

Az Európai Unió csütörtöktől felfüggeszti a hús és más állati eredetű termékek importját Brazíliából. A döntés hátterében az áll, hogy Brazília nem adott elegendő garanciát az uniós állategészségügyi előírások betartására. A korlátozás főként a feldolgozott húskészítményeket érinti, de várhatóan baromfira, tojásra és mézre is kiterjed. Az intézkedés addig marad érvényben, amíg a brazil hatóságok nem bizonyítják, hogy megfelelnek az uniós követelményeknek.

Az Európai Unió csütörtöktől felfüggeszti a hús és más állati eredetű termékek importját Brazíliából - közölte az Európai Bizottság illetékes szóvivője az AFP francia hírügynökségnek adott nyilatkozatában.

A név nélkül nyilatkozó uniós tisztségviselő szerint Brüsszel mindaddig fenn kívánja tartani az importkorlátozást, amíg Brazília nem ad biztosítékot arra, hogy betartja az uniós állategészségügyi szabályokat. Az illetékes szóvivő szerint az intézkedést az indokolja, hogy Brazília nem nyújtott elegendő garanciát arra vonatkozóan, hogy exportja megfelel az EU szabványainak, amelyek célja az antibiotikumok helytelen használatának megakadályozása az állattenyésztésben.

Brazília májusban került fel azon országok uniós listájára, amelyek nem tartják be az antibiotikumok állattenyésztésben történő felhasználására vonatkozó szabályokat - emlékeztetett a hírügynökség.

"Brazília a továbbiakban nem lesz jogosult élelmiszertermelés céljából tartott állatok és emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek uniós exportjára" - fogalmazott a szóvivő az AFP szerint.

Az intézkedés főként a feldolgozott hústermékeket érinti, valamint várhatóan a baromfit, a tojást és a mézet. A brazil baromfi- és mézágazat ellenőrzése pénteken zárul.

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A bizottsági szóvivő közölte, az intézkedés feloldása attól függ, hogy Brazília milyen gyorsan tudja bizonyítani az uniós követelményeknek való megfelelést.

"Brazília fontos partner az EU számára. Szorosan, konstruktívan és pozitívan működünk együtt a brazil hatóságokkal annak biztosítására, hogy az ország megfeleljen a szükséges követelményeknek" - fogalmazott a szóvivő, majd hozzátette: "amint a megfelelést a brazil hatóságok bizonyítják, az export újraindulhat."

A hírügynökség megjegyezte: Brazília volt az EU második legnagyobb marhahús-beszállítója 2025-ben, az import meghaladta a 92 ezer tonnát, értéke több mint 713 millió euró volt.