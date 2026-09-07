Fény derült a féltve őrzött adatokra: erre szórt el iszonyatos milliárdokat az MNB Varga Mihály vezetése alatt

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) hosszas huzavona után nyilvánosságra hozta a 2025. január 1-je óta kötött szerződéseinek listáját. A dokumentumokból kiderül, hogy a Varga Mihály vezette jegybank mintegy 21 milliárd forintot költött el az elmúlt bő másfél évben. A megbízások legnagyobb nyertesei Jászai Gellért és Balásy Gyula kormányközeli üzletemberek érdekeltségei lettek, amelyeknél a kifizetések csaknem 40 százaléka, összesen 8,3 milliárd forint landolt - írja a transparency.hu.

A Transparency International (TI) Magyarország által kikért, összesen 232 tételt tartalmazó listán a legnagyobb egyedi megbízás meghaladja az 5,1 milliárd forintot. Ezt az összeget a Jászai Gellérthez köthető, tőzsdén jegyzett 4iG kapta, és a további Jászai-érdekeltségekkel kötött megállapodásokat is beleszámítva a cégcsoporthoz összesen 5,91 milliárd forint került. A második legnagyobb nyertes a Balásy Gyula-féle Lounge Design lett, amely 2,3 milliárd forintos szerződést köthetett kommunikációs feladatok ellátására.

Az adatok megismerését komoly jogi vita előzte meg. Bár az információs törvény alapján az MNB-nek eleve kötelessége lenne közzétenni az 5 millió forint feletti szerződéseit, a jegybank augusztus közepén – egy határidő-hosszabbítást követően – megtagadta az adatszolgáltatást. Arra hivatkoztak, hogy az MNB nem minősül költségvetési szervnek. Ez az érvelés egy évtizeddel ezelőtt egyszer már elbukott, hiszen az Alkotmánybíróság 2016-ban egyértelműen kimondta, hogy a jegybank közfeladatot lát el és kizárólag közpénzzel gazdálkodik, így elszámolással tartozik a nyilvánosságnak.

Miután az MNB megtagadta a válaszadást, a TI Magyarország a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordult. Ezt követően Varga Mihály jegybankelnök egy augusztus végi sajtótájékoztatón már ígéretet tett az adatok kiadására. A jegybank végül a kértnél is részletesebb, az 5 millió forint alatti tételeket is tartalmazó listát küldött a civil szervezetnek, egyúttal jelezték, hogy a jövőben negyedévente közzéteszik a szerződések adatait a honlapjukon.

Ligeti Miklós, a TI Magyarország jogi igazgatója hangsúlyozta, hogy önmagában a közzétett lista alapján még nem lehet megállapítani, történt-e szabálytalanság vagy korrupció az elmúlt időszak megbízásai során. Ennek tisztázása érdekében a szervezet további adatigényléseket nyújt be, hogy megismerhesse a legnagyobb összegű megállapodások pontos részleteit és a teljesítést igazoló dokumentumokat is.