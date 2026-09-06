2026. szeptember 6. vasárnap Zakariás
18 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A tőzsdei pénzügyi növekedést ábrázoló diagram sötét háttér előtt.
Gazdaság

Komolyan 58 000 forintot érhet majd egyetlen OTP-részvény? Elképesztő jóslat érkezett a magyar bankpapírra

MTI
2026. szeptember 6. 18:32

Növekvő forgalom mellett csökkent a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten, pénteken a BUX 147 747,91 ponton zárt, 1,94 százalékkal alacsonyabban, mint az előző héten.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A heti forgalom 129,5 milliárd forint volt az előző héti 107,9 milliárd forint után, a vezető részvények a Magyar Telekom kivételével gyengültek. Az Equilor Befektetési Zrt. heti összefoglalójában kiemelte: a Mol bejelentette, hogy a magyar állam szavazati aránya a társaságban 0 százalékról 15,24 százalékra ugrott, az állam kezében lévő szavazatok száma 8-ról 124 920 950-re nőtt.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A háttérben a közérdekű vagyonkezelő alapítványok (kekvák) augusztus 31-i megszűnése áll, emiatt az alapítványoknál lévő Mol-részvények egy része visszakerült az államhoz. Újabb jóváhagyást kapott a Mol a NIS-tárgyalások (Naftna Industrija Srbije a.d.) folytatására.

Az Egyesült Államok pénzügyminisztériumának Külföldi Eszközöket Ellenőrző Hivatala szeptember 30-ig hosszabbította meg az engedélyt. Az Egyesült Államok tavaly októberben vezetett be szankciókat a NIS ellen az orosz többségi tulajdon miatt.

A Mol csoport idén januárban közölte, hogy megállapodott az orosz Gazpromnyefttel egy kötelező érvényű keretmegállapodás fő feltételeiről, amelynek értelmében megvásárolná a NIS 56,15 százalékos részesedését.

Az Equilor jelezte azt is, hogy a magyar állam kezébe került a Richter részvényeinek 10 százaléka, a részvények a Mathias Corvinus Collegium Alapítvány tulajdonában voltak. Az OTP-vel kapcsolatban azt emelték ki: új céláremelés érkezett a héten a bankpapírra, a Romer Capital 54 ezer forintról 58 ezer forintra emelte a célárfolyamát, az ajánlás változatlanul vétel.

A hét eseményei kapcsán az Equilor kitért arra, hogy hétfőn a 4iG közölte: az első fél évben 409,4 milliárd forintos konszolidált nettó árbevételt ért el, ami 16,7 százalékos éves bővülés az előző év azonos időszakához képest, és amelynek legnagyobb részét az űr- és védelmi ipari szegmensben végrehajtott felvásárlásokból származó növekedés adta.

Szerdán arról számolt be, hogy megállapodást kötött a SpaceX-szel a Starlink Mobile kereskedelmi szolgáltatás bevezetéséről, magyarországi és nyugat-balkáni földi mobilhálózatainak kiegészítésére.

JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 2 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 42 386 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 11,29%-ot) és a MagNet Bank (THM 11.68%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Csütörtök esti bejelentésük szerint viszont a Scope Ratings felülvizsgálat alá helyezte a 4iG adósságminősítését, lehetséges leminősítés kilátásba helyezésével, miután a magyar kormány nemrég bejelentette, hogy felülvizsgálja a 4iG-csoporttal fennálló szerződéses, finanszírozási és tulajdonosi kapcsolatokat. A részvény árfolyama 1632 forintról 1640 forintra nőtt a héten, miközben csak csütörtökön több mint 10 százalékot erősödött, pénteken pedig majdnem ennyit gyengült.

A heti összefoglalóban felidézték azt is, hogy az AutoWallis megállapodott a Zeekr ausztriai és lengyelországi forgalmazásáról. Ausztriában a cégcsoport önállóan, míg Lengyelországban portugál partnerével, a Salvador Caetano Csoporttal közösen látja el a nagykereskedelmi képviseletet. A piaci bevezetés mindkét országban 2026 utolsó negyedévében várható, hat modellel. Az AutoWallis papírjai pénteken 133 forinton, míg egy hete 135,5 forinton fejezték be a kereskedést.

A héten a Magyar Telekom részvényei 4,79 százalékkal erősödtek, pénteken a papír 2624 forinton zárt, heti forgalma meghaladta a 4,9 milliárd forintot. A Richter árfolyama a héten 4,11 százalékkal esett, pénteki záróára 12 820 forint volt, heti forgalma több 18,2 milliárd forint volt.

Az OTP ára 2,30 százalékkal csökkent a héten, a részvény 44 940 forinton fejezte be a kereskedést pénteken, forgalma a héten 79,6 milliárd forintot tett ki. A Mol 1,94 százalékkal gyengült, a papír pénteken 4952 forinton fejezte be a kereskedést, heti forgalma meghaladta a 23,2 milliárd forintot. A kis- és közepes részvények indexe, a BUMIX 1,29 százalékkal csökkent, a hetet 9444,50 ponton zárta.
Címlapkép: Getty Images
#árfolyam #forint #otp #mol #magyar telekom #gazdaság #tőzsde #richter #részvények #bux #részvénypiac #bét #részvényindex #részvényárfolyam #budapesti értéktőzsde

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:58
18:32
17:58
17:29
17:14
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. szeptember 4. 16:50
Mi lesz, ha az MNB tényleg befejezi a kamatcsökkentést?  
Media1
2026. augusztus 23. 20:00
Vége a klasszikus webshopoknak? AI forradalom & TikTok Shopping & Temu - Interjú Zabari Istvánnal (Ecommerce Hungary)  
Összkép  |  2026. szeptember 5. 21:23
Kihal vagy csak átalakul az értelmiség?
Az értelmiségi lét teret veszít az egész világon. Ez a folyamat a tudás iparrá szervezésével indult...
Kasza Elliott-tal  |  2026. szeptember 5. 20:21
The Marzetti Company - elemzés
Majdnem felkerült a szeptemberi Top 10-re, és mivel még csak nem is hallottam róla, gondoltam, ránéz...
MEDIA1  |  2026. szeptember 4. 16:14
Gyenesei Leila műsorvezető és olimpikon, a Network4 elnökének élettársa lett a Testnevelési Egyetem kuratóriumának elnöke
A Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem - közismert régi nevén a TF - a közösségi oldalán je...
Holdblog  |  2026. szeptember 4. 11:28
Nem a méret a lényeg (feat. Zsiday)
Évadnyitó HOLD After Hours Balásy Zsolttal, Zsiday Viktorral és Szabó Balázzsal. Milyen platformokon...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. szeptember 6.
Beszálltak az árháborúba a kínaiak, ezek most a legolcsóbb elektromos autók: nagy meglepetés a dobogón
2026. szeptember 5.
Befuccsolt az eddig méregdrága balatoni álom? Milliókat nyerhet, aki ezen a helyen vesz nyaralót a parton
2026. szeptember 6.
Ezekben az országokban éri meg igazán nyugdíjba menni 2026-ban: a korábbi fizetés 80 százaléka is megmaradhat
2026. szeptember 6.
Elképesztő fordulat a magyar autópiacon: már alig drágább az új kocsi, mint a használt?
2026. szeptember 5.
Itt van Bill Gates brutális jóslata a mesterséges intelligenciáról: bevezethetik az AI-adót, rengeteg jól fizető melónak örökre befellegzett
NAPTÁR
Tovább
2026. szeptember 6. vasárnap
Zakariás
36. hét
Szeptember 6.
Bányásznap
Szeptember 6.
A nagyszülők napja
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Megszólalt a pénzügyminiszter: nagy változás jöhet a 14. havi nyugdíjnál és a katás adózásnál is
2
1 hete
Rendkívüli nyugdíjemelést jelentett be Magyar Péter: 2027-től több mint négyszer többet kap majd rengeteg magyar nyugdíjas
3
5 napja
Robbant a bomba a magyar banknál: ezermilliárdos bűnügyben csapott le a rendőrség
4
1 hete
Megrogyott a forint: ennyibe kerül most az euró, a dollár és a svájci frank
5
2 hete
Kegyetlen fűtési szezon előtt állunk: olyan gázárak jöhetnek, amire évek óta nem volt példa
PÉNZÜGYI KISOKOS
Díjelőírás
a naptári évben fizetendő biztosítási díj összege. Alacsonyabb, mint az állománydíj), mert az év közben megkötött szerződések díjelőírásaiban csak annyi havi díj szerepel, amennyi a megkötéstől az év végéig még hátravan.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 6. 17:58
Kvíz: Jól ismered az ásványokat, drágaköveket? Ebből a kérdéssorból kiderül!
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 6. 16:06
Friss! A Hatoslottó nyerőszámai a 36. játékhéten, vasárnap
Agrárszektor  |  2026. szeptember 6. 19:34
Nem várt meleg rohanta le Magyarországot: durva értéket mértek