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Gazdaság

Örülhetnek a magyarok: elképesztő fordulatot vett a forint árfolyama péntek reggelre

Pénzcentrum
2026. szeptember 4. 08:01

Erősödött péntek reggelre a forint a főbb devizákkal szemben az előző délutáni jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

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Az eurót reggel hét órakor 361,40 forinton jegyezték a csütörtök délután hat órai 363,01 forint után, a dollár jegyzése 310,84 forintra ment lejjebb 312,33 forintról, a svájci franké pedig 384,68 forintra 386,85-ről. Péntek reggeli jegyzésén a forint erősebben áll a 36. heti hétfői kezdésnél, 1,1 százalékkal az euró, 1,4 százalékkal a dollár és 1,2 százalékkal a svájci frank ellenében.

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Az év eleje óta a forint az euróval szemben 6,0 százalékkal, a dollár ellenében 5,1 százalékkal a svájci frankkal szemben pedig 6,9 százalékkal erősödött. A márciusban elért idei mélypontjánál a forint az euróval szemben nyolc százalékkal, a dollárral szemben csaknem tíz százalékkal, a svájci frank ellenében pedig több mint tizenegy százalékkal áll erősebben.

A júniusban kialakult idei legerősebb szintjénél pedig az euróval és a dollárral szemben több mint három és fél, a svájci frank ellenében pedig közel két százalékkal áll gyengébben a forint.
Címlapkép: Getty Images
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