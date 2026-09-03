Az Európai Bizottság ügyvezető alelnöke szerint a nemzeti és a hagyományos uniós büdzsék már nem elegendőek az éghajlatváltozásra való felkészülés finanszírozására.
Leminősítést helyezett kilátásba a Scope, komoly kérdések merültek fel a magyar vállalat körül
Felülvizsgálja a 4iG Nyrt. hitelminősítését a Scope Ratings, a vizsgálat célja pedig egy esetleges leminősítés. A hitelminősítő szerint a magyar kormány és a 4iG Csoport kapcsolatának felülvizsgálata jelentős hatással lehet a vállalat üzleti és pénzügyi kockázati profiljára, valamint hitelminőségére.
A Scope Ratings szerdán jelentette be, hogy felülvizsgálja a 4iG Nyrt. minősítését esetleges leminősítés céljából. A társaság jelenleg stabil kilátású BB- kibocsátói minősítéssel rendelkezik, a kötvényeinek adósságbesorolása szintén BB-. Ezt a hitelminősítő legutóbb 2026 januárjában erősítette meg.
Most azonban megváltozott a helyzet, miután a magyar kormány bejelentette, hogy felülvizsgálja a 4iG Csoporttal fennálló kapcsolatát. A Scope szerint ennek eredménye érdemi következményekkel járhat a 4iG üzleti és pénzügyi kockázati profiljára, valamint általános hitelminőségére nézve.
A hitelminősítő szerint a 4iG hitelprofiljának értékelésénél fontos szempont a magyar állam hosszú ideje fennálló szerepvállalása a csoport több stratégiai jelentőségű tranzakciójában. Az állam ezekben részvényesként, társbefektetőként, finanszírozási támogatóként, szerződéses partnerként, illetve stratégiai eszközök átruházójaként is megjelent.
Gyorsan lezárná a vizsgálatot a Scope
A Scope Ratings közlése szerint a lehető leghamarabb le akarja zárni a felülvizsgálatot. Ehhez azonban egyértelműbbé kell válnia a kormányzati felülvizsgálat hatókörének, előrehaladásának és eredményének, valamint annak, hogy mindez milyen következményekkel járhat a 4iG hitelprofiljára.
A mostani vizsgálat azért is fontos, mert a 4iG minősítésének bizonyos feltételei kapcsolódnak a Magyar Nemzeti Bank Növekedési Kötvényprogramjához.
A program keretében a társaság elsőbbségi, fedezetlen kötvényeket bocsátott ki. A Scope felhívta a figyelmet arra, hogy a program szabályai alapján a fennálló nominális adósságösszeg gyorsított visszafizetésére kerülhet sor, ha a kötvény adósságbesorolása több mint két évig B+ alatt marad, vagy CCC-re, illetve annál alacsonyabb szintre csökken. A jelenlegi BB- minősítéshez képest tehát még két fokozattal lejjebb kellene kerülni ahhoz, hogy megkezdődjön az ehhez kapcsolódó türelmi időszak.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Nagyot ment a 4iG árfolyama
A 4iG részvényeit a Budapesti Értéktőzsde prémium kategóriájában jegyzik. A papír árfolyama csütörtökön 13,9 százalékkal emelkedett, és 1811 forinton zárt.
Az elmúlt egy évben jelentős mozgást mutatott a részvény, a vizsgált időszakban 1430 és 4965 forint között is járt. A mostani hitelminősítői felülvizsgálat eredménye ezért a 4iG finanszírozása és jövőbeli hitelprofilja szempontjából is fontos lehet. A Scope egyelőre nem hozott végleges döntést a minősítésről, a következő lépés a magyar kormány és a 4iG közötti kapcsolat felülvizsgálatának eredményétől is függ.
Címlapkép: Hegedüs Róbert, MTI/MTVA
A Magyar Nemzeti Bank a várakozások szerint szünetelteti kamatcsökkentési ciklusát, és a szeptemberi ülésén 5,5 százalékon tartja az alapkamatot.
Rendkívüli bejelentést tett a kormány: óriási segítség érkezik a rezsivel és hitelekkel küzdő magyaroknak
Három órától kormányzati tájékoztatót tartott Magyar Péter miniszterelnök és a kormányszóvívők, ahol a szerdai, maratoni kormányülés döntéseiről számolnak be.
Továbbra is történelmi léptékű, súlyos aszály sújtja Magyarországot, és a jövő hét közepéig nem várható a szárazságot érdemben enyhítő csapadék.
A miniszterelnök az első száz nap eredményeiről tájékoztatja Baka András köztársasági elnököt, emellett cáfolta a paksi fenékküszöbbel kapcsolatos, szerinte pánikkeltő sajtóhíreket.
Kamuznak rendületlenül: tele az internet megtévesztően reklámozott étrendkiesgészítővel, így ne dőlj be nekik
Nagyon fontos, hogy a vásárlók több ellenőrzést is végrehajtsanak vásárlás előtt az étrendkiegészítők piacán, mert csúnya meglepetések érhetik őket.
A feljelentés alapját az MNB-Ingatlan Kft. működésének átvilágításáról készített jelentés, valamint az egyes ingatlanok értékbecslései képezik.
Rendkívüli bejelentés a kormánytól: óriási támogatás jön az azbesztmentesítésre, de komoly feltételei vannak
Az önkormányzatok pályázhatnak az azbesztmentesítés költségeire, de önerőt is vállalniuk kell a település méretétől függően.
Az euróval és a dollárral szemben minimálisan erősödni tudott a magyar deviza, a franck azonban picit drágult.
A szüret két-három héttel korábban kezdődött. Az ok nem jó hír: aszály és egy terjedő betegség egyszerre sújtja a magyar szőlőket.
A részvénypiac forgalma 34,1 milliárd forint volt, a vezető részvények ára csökkent az előző napi záráshoz képest.
Szárnyal a forint: így áll most a magyar fizetőeszköz a dollárral, az euróval és a svájci frankkal szemben
Délután hat órára az euró jegyzése 368,11 forintra csökkent a reggeli 368,90 forintról.
Megugrott az olaj és a gáz ára, miközben az európai gáztárolók töltöttsége szezonálisan nagyon alacsony.
Pillanatok alatt omlott össze a forint árfolyama szerda reggel: rég nem látott mélyponton a magyar deviza
A Tisza-kormány hivatalba lépése óta nem látott mélypontra zuhant a forint, miután az euró jegyzése szerdán átlépte a lélektani 370-es, majd a 371-es határt is.
Egy friss tanulmány szerint a csapadékhiány okozta drágulás dominóhatásként söpörhet végig, jelentősen megemelve az alapvető élelmiszerek árát.
Hiába a miniszteri tagadás, mégis újabb akkuipari beruházás jön Debrecenbe: fű alatt indult meg az eljárás
A kínai CATL leányvállalata egy új csomagoló- és összeszerelő üzem létesítését tervezi a városban.
Fontos változások élesedtek szeptember 1-jén Magyarországon: gyógyszerek, nyugták, kórházak is érintettek
A mai napon, 2026. szeptember 1-jén több fontos intézkedés is életbe lépett Magyarországon.
Az MVM szeptember 21. és 29. között átfogó informatikai rendszerátállítást végez földgáz-ügyfélkiszolgálási rendszerén.
Gyengült kedden a forint a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon.
-
Jubileum és új ritmus: érkezik a 35. Budapest Borfesztivál (x)
Új ritmusban és amerikai különlegességekkel várja a vendégeket a Budavári Palotában a Budapest Borfesztivál szeptember 9–12. között.
-
Az új iCAUR V27: klasszikus karakter, modern elektromos hajtás és szabadság, hogy bárhová elindulhassunk (x)
Az iCAUR V27 új megközelítést kínál az elektrifikált SUV-k világában.