Leminősítést helyezett kilátásba a Scope, komoly kérdések merültek fel a magyar vállalat körül

Felülvizsgálja a 4iG Nyrt. hitelminősítését a Scope Ratings, a vizsgálat célja pedig egy esetleges leminősítés. A hitelminősítő szerint a magyar kormány és a 4iG Csoport kapcsolatának felülvizsgálata jelentős hatással lehet a vállalat üzleti és pénzügyi kockázati profiljára, valamint hitelminőségére.

A Scope Ratings szerdán jelentette be, hogy felülvizsgálja a 4iG Nyrt. minősítését esetleges leminősítés céljából. A társaság jelenleg stabil kilátású BB- kibocsátói minősítéssel rendelkezik, a kötvényeinek adósságbesorolása szintén BB-. Ezt a hitelminősítő legutóbb 2026 januárjában erősítette meg.

Most azonban megváltozott a helyzet, miután a magyar kormány bejelentette, hogy felülvizsgálja a 4iG Csoporttal fennálló kapcsolatát. A Scope szerint ennek eredménye érdemi következményekkel járhat a 4iG üzleti és pénzügyi kockázati profiljára, valamint általános hitelminőségére nézve.

A hitelminősítő szerint a 4iG hitelprofiljának értékelésénél fontos szempont a magyar állam hosszú ideje fennálló szerepvállalása a csoport több stratégiai jelentőségű tranzakciójában. Az állam ezekben részvényesként, társbefektetőként, finanszírozási támogatóként, szerződéses partnerként, illetve stratégiai eszközök átruházójaként is megjelent.

Gyorsan lezárná a vizsgálatot a Scope

A Scope Ratings közlése szerint a lehető leghamarabb le akarja zárni a felülvizsgálatot. Ehhez azonban egyértelműbbé kell válnia a kormányzati felülvizsgálat hatókörének, előrehaladásának és eredményének, valamint annak, hogy mindez milyen következményekkel járhat a 4iG hitelprofiljára.

A mostani vizsgálat azért is fontos, mert a 4iG minősítésének bizonyos feltételei kapcsolódnak a Magyar Nemzeti Bank Növekedési Kötvényprogramjához.

A program keretében a társaság elsőbbségi, fedezetlen kötvényeket bocsátott ki. A Scope felhívta a figyelmet arra, hogy a program szabályai alapján a fennálló nominális adósságösszeg gyorsított visszafizetésére kerülhet sor, ha a kötvény adósságbesorolása több mint két évig B+ alatt marad, vagy CCC-re, illetve annál alacsonyabb szintre csökken. A jelenlegi BB- minősítéshez képest tehát még két fokozattal lejjebb kellene kerülni ahhoz, hogy megkezdődjön az ehhez kapcsolódó türelmi időszak.

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Nagyot ment a 4iG árfolyama

A 4iG részvényeit a Budapesti Értéktőzsde prémium kategóriájában jegyzik. A papír árfolyama csütörtökön 13,9 százalékkal emelkedett, és 1811 forinton zárt.

Az elmúlt egy évben jelentős mozgást mutatott a részvény, a vizsgált időszakban 1430 és 4965 forint között is járt. A mostani hitelminősítői felülvizsgálat eredménye ezért a 4iG finanszírozása és jövőbeli hitelprofilja szempontjából is fontos lehet. A Scope egyelőre nem hozott végleges döntést a minősítésről, a következő lépés a magyar kormány és a 4iG közötti kapcsolat felülvizsgálatának eredményétől is függ.

Címlapkép: Hegedüs Róbert, MTI/MTVA