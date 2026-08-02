A miniszter szerint a folyadékpótlás, az árnyék és a veszélyeztetett csoportok védelme most életet menthet.
Elképesztő, mennyit spórolhatsz a rezsin ezzel az egyszerű trükkel: mindenkinek működik
Magyarországot rendkívüli hőhullám sújtja, miközben a Duna vízszintje történelmi mélypontra süllyedt. A kormány energiatakarékossági intézkedéseket vezetett be, és a nagy energiafogyasztó vállalatokat is fogyasztásuk visszafogására kérte a várható ellátási nehézségek enyhítése érdekében. Ebben a helyzetben különösen fontossá vált az is, hogy a háztartások is tudatosabban bánjanak az erőforrásokkal. Szerencsére néhány egyszerű szokás megváltoztatásával jelentős mennyiségű ivóvíz takarítható meg, amenyekkel ráadásul még a rezsi is csökkenthető – ezeket mutatjuk most meg.
A víz nem csupán egy természeti erőforrás, hanem az élet alapfeltétele. Az egészség, az élelmiszer-termelés, az energiatermelés és a gazdaság működése egyaránt függ a rendelkezésre álló vízkészletektől.
Bár a vízgazdálkodásban a kormányzati intézkedéseknek és az infrastruktúra fejlesztésének is kulcsszerepe van, az egyéni döntések sem elhanyagolhatók. A háztartásokban bevezetett apró változtatások hosszú távon jelentős vízmegtakarítást eredményezhetnek, írja a Greenpeace.
Egyszerű módszerek a víz bölcsebb otthoni felhasználására
Az egyik legegyszerűbb módszer, ha a mosógépet és a mosogatógépet csak teljes töltettel indítjuk el. Ezek a készülékek ugyanis közel ugyanannyi vizet és energiát használnak fel félig, mint teljesen megtöltve, ezért érdemes megvárni, amíg összegyűlik egy teljes adag mosnivaló vagy mosogatnivaló.
Sok vizet lehet megtakarítani az esővíz és a klímaberendezésekből kicsöpögő kondenzvíz összegyűjtésével is. Az esővizet fel lehet használni a kert vagy a szobanövények öntözésére, illetve kültéri takarításra, míg a légkondicionáló által termelt, viszonylag tiszta víz szintén alkalmas lehet például locsolásra.
Érdemes a zöldségek és gyümölcsök mosásán is változtatni. Ahelyett, hogy folyó víz alatt öblítenénk le őket, célszerű egy tálban megmosni az alapanyagokat, majd a vizet később a növények öntözésére felhasználni.
A főzés során sem szükséges a kelleténél több vizet használni. A megfelelő mennyiségű víz nemcsak a pazarlást csökkenti, hanem például a zöldségek tápanyagainak megőrzéséhez is hozzájárulhat.
Mosogatás közben is sok víz folyik el feleslegesen. Ha a csapot csak az öblítés idejére nyitjuk meg, a napi vízfogyasztás jelentősen csökkenthető.
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A fürdőszobában szintén sokat számítanak az apró szokások. Egy 5–10 perces zuhanyzás jóval kevesebb vizet igényel, mint a hosszabb tisztálkodás, és további megtakarítást jelent, ha szappanozás vagy hajmosás közben elzárjuk a csapot. Ugyanez igaz fogmosásra és borotválkozásra is: ha folyamatosan folyó víz helyett egy pohár vizet használunk az öblítéshez, naponta több liter vizet takaríthatunk meg.
Nem szabad megfeledkezni a szivárgásokról sem. Egy csöpögő csap vagy szivárgó WC-tartály elsőre jelentéktelen problémának tűnhet, hosszabb idő alatt azonban meglepően nagy mennyiségű vizet pazarolhat el. Érdemes ezért rendszeresen ellenőrizni a vízvezetékeket és a szerelvényeket, és a hibákat mielőbb kijavíttatni.
A kert öntözésénél a csepegtető öntözőrendszer általában jóval hatékonyabb, mint a locsolótömlő vagy a szórófejes öntözés. Emellett az is sokat számít, hogy a növényeket a hűvösebb reggeli vagy esti órákban locsoljuk meg, amikor kisebb a párolgás, így a víz nagyobb része valóban a növényekhez jut.
Bár ezek az intézkedések önmagukban apróságnak tűnnek, széles körben alkalmazva jelentős hatásuk lehet. A tudatos vízhasználat nemcsak a háztartások kiadásait csökkentheti, hanem hozzájárulhat ahhoz is, hogy a jövő generációi számára is elegendő vízkészlet álljon rendelkezésre.
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