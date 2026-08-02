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Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásra válaszol az Országgyűlés rendkívüli ülésén 2026. július 20-án. Mellette Orbán Anita külügyminiszter.
Gazdaság

Erre kevesen számítottak: akár egy hónapra is leállhat a Paksi Atomerőmű, megszólalt a miniszterelnök

Pénzcentrum
2026. augusztus 2. 20:13

Akár egy hónapig is tarthat a Paksi Atomerőmű teljes leállása a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt – erről beszélt Magyar Péter a védelmi munkacsoport ülése után az RTL Házon kívül adásában. A miniszterelnök szerint egyelőre nincs szükség kötelező fogyasztáskorlátozásra, mert több száz vállalat önként mérsékelte energiafelhasználását. A kormány ugyanakkor továbbra is kész szükség esetén beavatkozni. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy az erőmű leállása nem jelent nukleáris biztonsági kockázatot.

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Magyar Péter közölte, hogy a Paksi Atomerőmű utolsó működő turbinája legkésőbb hétfőn leállhat, mivel a Duna vízszintje már megközelítette a biztonságos üzemelés alsó határát. A miniszterelnök szerint a folyó további apadása miatt elkerülhetetlenné válhat a teljes leállás.

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A kormányfő elmondta, hogy jelenleg nincs szükség kötelező fogyasztáscsökkentés elrendelésére a vállalatoknál, mert több mint 300 cég önként vállalta villamosenergia-felhasználásának visszafogását. A hétfői napra a hétvéginél is nagyobb megtakarítást várnak.

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Magyar Péter szerint szükség esetén először az állami intézmények, majd a nagyfogyasztók energiafelhasználását korlátoznák, és csak végső esetben érintenék a lakosságot. Hozzátette, hogy az ország példás összefogást mutatott a kialakult helyzet kezelésében.

A miniszterelnök ismét hangsúlyozta, hogy a paksi leállás nem veszélyezteti a nukleáris biztonságot, ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy az erőmű akár egy hónapnál hosszabb ideig is üzemen kívül maradhat. Úgy fogalmazott, a mostani energiakrízis fontos tanulságokkal szolgál, és ismét ráirányítja a figyelmet a klímaváltozás egyre súlyosabb következményeire.

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Címlapi kép: MTI/Bruzák Noémi
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Peekaboo
1 órája
Nyilván amíg nem lesz jóval több víz a Dunában addig nem lehet újraindítani, és erre egyelőre remény sincs. Talán el kéne kezdeni hűtőtornyokat építeni, ellesni a szlovákoktól a technikát.
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