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Erre kevesen számítottak: akár egy hónapra is leállhat a Paksi Atomerőmű, megszólalt a miniszterelnök
Akár egy hónapig is tarthat a Paksi Atomerőmű teljes leállása a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt – erről beszélt Magyar Péter a védelmi munkacsoport ülése után az RTL Házon kívül adásában. A miniszterelnök szerint egyelőre nincs szükség kötelező fogyasztáskorlátozásra, mert több száz vállalat önként mérsékelte energiafelhasználását. A kormány ugyanakkor továbbra is kész szükség esetén beavatkozni. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy az erőmű leállása nem jelent nukleáris biztonsági kockázatot.
Magyar Péter közölte, hogy a Paksi Atomerőmű utolsó működő turbinája legkésőbb hétfőn leállhat, mivel a Duna vízszintje már megközelítette a biztonságos üzemelés alsó határát. A miniszterelnök szerint a folyó további apadása miatt elkerülhetetlenné válhat a teljes leállás.
A kormányfő elmondta, hogy jelenleg nincs szükség kötelező fogyasztáscsökkentés elrendelésére a vállalatoknál, mert több mint 300 cég önként vállalta villamosenergia-felhasználásának visszafogását. A hétfői napra a hétvéginél is nagyobb megtakarítást várnak.
Magyar Péter szerint szükség esetén először az állami intézmények, majd a nagyfogyasztók energiafelhasználását korlátoznák, és csak végső esetben érintenék a lakosságot. Hozzátette, hogy az ország példás összefogást mutatott a kialakult helyzet kezelésében.
A miniszterelnök ismét hangsúlyozta, hogy a paksi leállás nem veszélyezteti a nukleáris biztonságot, ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy az erőmű akár egy hónapnál hosszabb ideig is üzemen kívül maradhat. Úgy fogalmazott, a mostani energiakrízis fontos tanulságokkal szolgál, és ismét ráirányítja a figyelmet a klímaváltozás egyre súlyosabb következményeire.
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Címlapi kép: MTI/Bruzák Noémi
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