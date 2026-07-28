Történelmi mélypontra süllyedt a Duna vízszintje Budapestnél: a folyó kedden reggel már csak 31 centimétert mutatott a vízmércén
Rendkívüli helyzet Paksnál: azonnal korlátozni kellett az atomerőművet
Új történelmi mélypontra, mínusz 106 centiméterre süllyedt a Duna vízállása Paksnál a tartós aszály és a kánikula következtében, emiatt a Paksi Atomerőmű kénytelen volt csökkenteni az egyik blokkja teljesítményét a környezetvédelmi előírások betartása érdekében.
Az MVM tájékoztatása szerint a rendkívüli nyári időjárás jelentősen csökkentette a folyó vízhozamát, ami közvetlenül befolyásolja a létesítmény működését. Mivel a Dunába visszavezetett hűtővíz hőmérsékletére szigorú határértékek vonatkoznak, az erőmű már júniusban és júliusban is többször kényszerült a blokkok teljesítményének mérséklésére.
A július 27-én mért negatív rekordra reagálva újabb azonnali beavatkozásra volt szükség, így este 21 óra 45 perctől az 1-es blokk teljesítményét 254 megawattal fogták vissza a szakemberek.
A vállalat közleményében hangsúlyozta, hogy folyamatosan figyelemmel kíséri a folyó vízhozamának és hőmérsékletének alakulását, intézkedéseit pedig mindig az aktuális viszonyokhoz igazítja. Az elsődleges cél továbbra is az erőmű maximális biztonság melletti üzemeltetése, valamint a környezetvédelmi szabályok maradéktalan betartása.
Címlapkép: Bruzák Noémi, MTI/MTVA
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