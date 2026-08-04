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Otthon

Fontos tudnivalókat közölt a hőségről a kormány: még mindig riasztó a helyzet

MTI
2026. augusztus 4. 19:14

Országosan és a fővárosban is elérte a 40 Celsius-fokot a hőmérséklet kedden. A rendkívüli hőség miatt sebességkorlátozásokat vezettek be a kötöttpályás közlekedésben, több helyen csőtörés nehezíti a vízellátást, és megszaporodtak a bozóttüzek is, miközben országszerte több ezer helyszínen próbálják ivóvízzel és párakapukkal hűteni a lakosságot.

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Országosan és a fővárosban is elérte a 40 Celsius-fokot a hőmérséklet kedden. A legfrissebb adatok szerint csapadék továbbra sem várható, a tartós kánikula pedig a közlekedéstől kezdve a közművekig mindent próbára tesz.

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A kormány kora este azt közölte, hogy a magas hőmérséklet miatt a vasúti közlekedésben tizenhat, a HÉV-hálózaton pedig négy vonalon lépett életbe ideiglenes sebességkorlátozás. Az utakon szintén érezhető a hőség hatása, az M2-es autóúton például egy meghibásodott jármű utasainak, az M7-es autópályán pedig egy balatonszemesi baleset helyszínelőinek kellett ivóvizet osztani.

A katasztrófavédelem munkatársait délutánig tizenöt erdő- és vegetációtűzhöz riasztották, míg a mentőknek két esetben kellett túlhevülés miatt ellátniuk betegeket.

A vízellátás több településen is akadozik. Őrbottyánban és a budapesti Gazdagréti téren egyaránt korábbi csőtörések miatt van szükség lajtoskocsikra, a fővárosi helyszínen pedig egy szükségkutat is beüzemeltek a javítási munkálatok idejére. Mindeközben a Paksi Atomerőmű aktuális villamosenergia-termelő kapacitása jelenleg 230 megawattot tesz ki.

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A miniszterelnök arról tájékoztatott, hogy a vízügyeseken, mérnökökön nem fog az múlni, hogy a visszakapcsolás időben megtörténjen, de ez még ezen a héten vélhetően nem lesz meg.

A lakosság védelme érdekében országszerte nagy erőkkel zajlanak a hűsítő intézkedések, a délutáni órákig 1283 helyszínen biztosítottak ingyenes ivóvizet, további 683 ponton pedig párakapuk üzemeltetésével segítik a hőérzet csökkentését.

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Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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