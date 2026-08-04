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Hatalmasat ment ma a budapesti tőzsde: mutatjuk a részvényárfolyamokat, itt új történelmi csúcs
A 23,4 milliárd forintos forgalmú napon a vezető papírok kivétel nélkül erősödtek, a Mol árfolyama pedig szintén soha nem látott magasságba emelkedett.
Történelmi csúcson, 149 084 ponton fejezte be a keddi kereskedést a Budapesti Értéktőzsde részvényindexe. A BUX-index 1,17 százalékos pluszban zárt, amit a hazai blue chipek kiváló teljesítménye hajtott. Czibere Ákos, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője rámutatott, hogy a Mol lendületét egy hétfői céláremelés adta, mivel más lényeges vállalati hír nem jelent meg. Az elemző szerint az OTP és a Magyar Telekom drágulása mögött már a közelgő gyorsjelentéseket megelőző befektetői optimizmus állt.
Az olajipari vállalat részvényeinek árfolyama így 3,06 százalékkal új csúcsra, 4714 forintra ugrott, 6,1 milliárd forintos forgalom mellett. A bankpapírok árfolyama 0,53 százalékkal 47 250 forintra erősödött, és a nap legkiemelkedőbb, 13 milliárd forintos forgalmát generálta.
A Magyar Telekom részvényárfolyama 1,24 százalékos emelkedéssel 2768 forinton állapodott meg, 1,2 milliárd forintos kereskedési értékkel. A vezető részvények sorát a Richter zárta, amely enyhe, 0,17 százalékos felértékelődést követően 11 950 forinton fejezte be a napot, 1,4 milliárd forintos forgalmat elérve.
A kedvező tőzsdei hangulat a kisebb vállalatokra is átragadt, így a kis- és közepes kapitalizációjú részvények mutatója, a BUMIX 1,26 százalékos emelkedéssel 9557 ponton zárt.
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