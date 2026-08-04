Nagyon fontos hírt kaptak a magyar gazdák: új prémiumot vezetnek be, így juthatnak extra pénzhez

Hat egymást követő nehéz év és az idei aszály teljesen felélte a magyar gazdák tartalékait, így a túlélés és a megújulás érdekében elkerülhetetlenné vált a víztakarékos, regeneratív gazdálkodásra való átállás. Az agrártárca azonnali mentőövként felgyorsított, emelt összegű kifizetésekkel segíti a termelőket, a jövőben pedig az eredményalapú támogatásokra, a bürokrácia csökkentésére és a gazdák szorosabb együttműködésére helyezi a hangsúlyt - írta meg az Agrárszektor.

Mivel a 2026-os évben az aszály és a piaci nyomás egyszerre sújtja az ágazatot, az azonnali pénzügyi segítség életmentő a gazdaságok számára. Ennek érdekében az agrártárca a területalapú támogatásoknál a szokásos 60 százalékos előleg helyett 70 százalékos juttatást tervez kifizetni még most, augusztus végén. Szintén felgyorsítják a tavaszi fagy- és jégkárok után járó kártérítéseket, így az érintettek a jövő év márciusa helyett várhatóan már jövő hónap végén, szeptemberben megkapják a pénzüket. Az ehhez szükséges törvénymódosítás már az Országgyűlés előtt van.

A pénzügyi gyorssegély mellett azonban elengedhetetlen a szemléletváltás a földeken. A környezeti előírásokat nemcsak a támogatások miatt kell betartani, hanem azért is, mert a talajkímélő módszerekkel óvható meg a területek termőképessége. A talajnedvesség és a humusz megőrzése a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás alapja. A hazai támogatáspolitika a jövőben egyre inkább az elért eredményeket díjazza majd, aminek egyik tervezett eleme a "vízprémium", amely azokat a gazdákat jutalmazza, akik bizonyítottan képesek megőrizni a nedvességet a talajban. Az adminisztrációs terheket a digitalizáció is csökkenti. A Mobilgazda alkalmazás segítségével a termelők már maguk is igazolhatják az aszálykárokat georeferált fotókkal, így nem kell heteket várniuk a hivatalos helyszíni szemlére.

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A gyengébb hozamú vagy vízvédelmi szempontból érzékeny területeken a jövőben érdemes felhagyni a hagyományos szántóföldi műveléssel. Ezeken a részeken alternatív, államilag is kompenzált jövedelemforrást jelenthet az ökológiai célú hasznosítás, például a szén-dioxid-megkötés, a biodiverzitás növelése vagy a vízmegtartás. Az ágazat zöldítési stratégiájához kapcsolódik az idén őszre várható új klímatörvény is.

A jelenlegi válságos időszakban a minisztérium kiemelten ösztönzi a gazdálkodói összefogásokat, mivel a közös fellépés jóval kedvezőbb finanszírozási lehetőségeket teremt. A hivatalos együttműködések magasabb állami támogatási kerettel gazdálkodhatnak, és kamatmentes forgóeszközhitelekhez is hozzáférhetnek. A fejlesztések gátját jelentő bürokráciát és az elhúzódó pályázati elbírálásokat a tárca a kifizetési rendszer jelentős egyszerűsítésével és központosításával kívánja orvosolni, hogy a modernizációt szolgáló források sokkal gördülékenyebben jussanak el a gazdákhoz.