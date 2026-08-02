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Dunaszentbenedek, 2026. július 29.Az MVM Paksi Atomerőmű Dunaszentbenedekről fotózva, előtérben a Duna 2026 július 29-én. Ezen a napon leállították a paksi atomerőmű 3-as blokkját a Duna alacsony vízállása miatt.MTI/Kiss Dániel
Gazdaság

Komoly következménye lett a paksi leállásnak: több ezer ember marad melegvíz nélkül

Pénzcentrum/MTI
2026. augusztus 2. 18:29

A Paksi Atomerőmű leállása nemcsak az ország energiaellátását, hanem a helyi távhőszolgáltatást is érinti. A városban mintegy hatezer ember maradhat meleg víz nélkül, ezért az önkormányzat több átmeneti intézkedést vezet be. Zuhanykonténereket telepítenek, közintézményeket nyitnak meg a lakosság előtt, és a rászorulók szállításáról is gondoskodnak.

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Zuhanyzókonténerek telepítésével, közintézmények megnyitásával segíti az atomerőmű leállítása miatt melegvíz nélkül maradó paksiakat az önkormányzat - tájékoztatott a Duna-parti város polgármestere vasárnap. Heringes Anita közölte: Pakson az atomerőmű segítségével működik a távhőszolgáltatás és a távhős melegvíz-szolgáltatás 2771 lakótelepi lakás és 181 közületi intézmény esetében.

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Az erőmű teljes leállítását követően a távhőszolgáltatás érintettsége miatt így mintegy hatezer ember maradhat melegvíz nélkül a tizenhétezres városban, ezért az önkormányzat a napok óta egyeztetéseket folytat, hogy a lehető legtöbb embernek tudjon segíteni - mondta.

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Mint mondta, első körben két női és két férfi zuhanykonténert állítanak szolgálatba a lakótelepek mellett, ezek számát pedig igény esetén egy napon belül növelni tudják. Emellett villanybojlereket szereltek, illetve szerelnek fel hétfőn azokba a közintézményekbe - idősek otthonába, bölcsődébe, közétkeztetést kiszolgáló intézményekbe - amelyeket alapesetben kizárólag távhős melegvízzel látnak el.

Közölte: megnyitják a paksiak előtt azokat a közintézményeket is, amelyek zuhanyzóval rendelkeznek, de nem az erőműtől kapják a meleg vizet.

Mint mondta, azokra a mozgásukban korlátozottakra is gondoltak, akik melegvízszolgáltatás nélkül maradnak. Őket a családsegítő szolgálat munkatársai szállítják egy az idősek otthonába szükség esetén.

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Beszámolt arról is, hogy a közösségi oldalakon elindultak lakossági kezdeményezések is, amelynek eredményeként családi házas övezetekben élők ajánlanak fel zuhanyzási lehetőséget a távhős lakásokban élők számára.

Címlapi kép: Kiss Dániel, MTI/MTVA
#fűtés #önkormányzat #energia #víz #hőség #gazdaság #paks #lakosság #segítség #atomerőmű #paksi atomerőmű #energiakrízis #energiaellátás

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1 HOZZÁSZÓLÁS
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Peekaboo
21 perce
Ilyen a kapcsolt energiatermelés. Ezért kellett volna már legalább 10 évvel ezelőtt hűtőtornyokat építeni Paks1 mellé a soha be nem induló Paks2 (és a stadionok, templomok, egyéb fölösleges túlárazott presztizs-beruházások) helyett. Érdekes módon Szlovákia egyik atomerőművét se kell leállítani a vízhiány miatt, azok most is vígan, teljes kapacitással termelnek.
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