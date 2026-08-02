A rekordmeleg miatt több mint 25 százalékkal nőtt a vízfogyasztás, néhány településen még mindig gondot okoz az ellátás.
Komoly következménye lett a paksi leállásnak: több ezer ember marad melegvíz nélkül
A Paksi Atomerőmű leállása nemcsak az ország energiaellátását, hanem a helyi távhőszolgáltatást is érinti. A városban mintegy hatezer ember maradhat meleg víz nélkül, ezért az önkormányzat több átmeneti intézkedést vezet be. Zuhanykonténereket telepítenek, közintézményeket nyitnak meg a lakosság előtt, és a rászorulók szállításáról is gondoskodnak.
Zuhanyzókonténerek telepítésével, közintézmények megnyitásával segíti az atomerőmű leállítása miatt melegvíz nélkül maradó paksiakat az önkormányzat - tájékoztatott a Duna-parti város polgármestere vasárnap. Heringes Anita közölte: Pakson az atomerőmű segítségével működik a távhőszolgáltatás és a távhős melegvíz-szolgáltatás 2771 lakótelepi lakás és 181 közületi intézmény esetében.
Az erőmű teljes leállítását követően a távhőszolgáltatás érintettsége miatt így mintegy hatezer ember maradhat melegvíz nélkül a tizenhétezres városban, ezért az önkormányzat a napok óta egyeztetéseket folytat, hogy a lehető legtöbb embernek tudjon segíteni - mondta.
Mint mondta, első körben két női és két férfi zuhanykonténert állítanak szolgálatba a lakótelepek mellett, ezek számát pedig igény esetén egy napon belül növelni tudják. Emellett villanybojlereket szereltek, illetve szerelnek fel hétfőn azokba a közintézményekbe - idősek otthonába, bölcsődébe, közétkeztetést kiszolgáló intézményekbe - amelyeket alapesetben kizárólag távhős melegvízzel látnak el.
Közölte: megnyitják a paksiak előtt azokat a közintézményeket is, amelyek zuhanyzóval rendelkeznek, de nem az erőműtől kapják a meleg vizet.
Mint mondta, azokra a mozgásukban korlátozottakra is gondoltak, akik melegvízszolgáltatás nélkül maradnak. Őket a családsegítő szolgálat munkatársai szállítják egy az idősek otthonába szükség esetén.
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Beszámolt arról is, hogy a közösségi oldalakon elindultak lakossági kezdeményezések is, amelynek eredményeként családi házas övezetekben élők ajánlanak fel zuhanyzási lehetőséget a távhős lakásokban élők számára.
Címlapi kép: Kiss Dániel, MTI/MTVA
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