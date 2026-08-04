Emelkedni kezdett a Duna vízállása Paks magasságában: itt a legfrissebb vízszintjelentés

Enyhe emelkedésnek indult kedd reggel a Duna vízszintje Paksnál, ami biztató fordulat az elmúlt napok rekordközeli apadása után. A helyzet ugyanakkor továbbra is feszült, hiszen minden centiméternek jelentősége van: a folyó vízállása közvetlenül befolyásolja a Paksi Atomerőmű utolsó még működő blokkjának üzemelését. Ebben a folyamatosan frissülő cikkben követjük a legfontosabb fejleményeket, a legfrissebb vízügyi adatokat és az előrejelzéseket.

Magyar Péter: pár milliméterre volt Paks a teljes lekapcsolástól A kormányfő elmondása szerint hajnali fél kettőkor az erőmű vezetése arról tájékoztatta, hogy a Duna alacsony vízállása miatt folyamatosan romlik a hűtővizet biztosító szivattyúk teljesítménye, és a vízszint már csak néhány milliméterre volt attól a határtól, amikor meg kell kezdeni a teljes lekapcsolás előkészítését. A vezetés végül úgy döntött, hogy a helyzet alapos mérlegelése után határoz arról, valóban szükség van-e a folyamat elindítására. Magyar Péter szerint ezt követően történt meg az a fordulat, amelyre napok óta vártak. „Először a paksi fő Duna-ágon, majd rövidesen az erőmű hideg vizes csatornájának öblében is megfordult a hetek óta történő apadás, és lassú emelkedésnek indult a vízszint” – fogalmazott.

10-kor megállt a vízszint emelkedése A vízügy jelentése szerint 10 órakor megállt a Duna emelkedése Paksnál. A vízszint továbbra is mínusz 137 centiméter.

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Korábban írtunk arról, hogy az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai szerint kedd reggel 9 órakor mínusz 137 centiméter volt a Duna vízállása Paksnál. Ez három centiméteres emelkedést jelent a hétfő késő esti mínusz 140 centiméterhez képest, ugyanakkor a folyó továbbra is rendkívül alacsony szinten van.

A Hydroinfo előrejelzése alapján a következő napokban fokozatos emelkedés várható. A prognózis szerint szerdára mínusz 133, csütörtökre körülbelül mínusz 130 centiméteres vízállás valószínű, vagyis a jelenlegi extrém alacsony szint enyhülhet, de a folyó továbbra is kisvizes marad.

A vízállás az elmúlt napokban új negatív rekordot ért el Paksnál. Vasárnap elérte, majd hétfőn meg is haladta a korábban kritikusnak tartott mínusz 134 centiméteres szintet, amely az elmúlt hetekben az atomerőmű működésével kapcsolatos egyik legfontosabb határértékként került a figyelem középpontjába.

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Mint arról reggel beszámoltunk, kedd hajnalra Budapesten 15 centiméterre emelkedett a vízmérce állása. Ez hétfőhöz képest egy centiméteres növekedést jelent, ami ugyan szabad szemmel alig érzékelhető, de megtöri az elmúlt napok csökkenő trendjét.

Címlapkép: Kiss Dániel, MTI/MTVA