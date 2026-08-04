Erről a HungaroMet Zrt. számolt be keddi Facebook-bejegyzésében.
Emelkedni kezdett a Duna vízállása Paks magasságában: itt a legfrissebb vízszintjelentés
Enyhe emelkedésnek indult kedd reggel a Duna vízszintje Paksnál, ami biztató fordulat az elmúlt napok rekordközeli apadása után. A helyzet ugyanakkor továbbra is feszült, hiszen minden centiméternek jelentősége van: a folyó vízállása közvetlenül befolyásolja a Paksi Atomerőmű utolsó még működő blokkjának üzemelését. Ebben a folyamatosan frissülő cikkben követjük a legfontosabb fejleményeket, a legfrissebb vízügyi adatokat és az előrejelzéseket.
Magyar Péter: pár milliméterre volt Paks a teljes lekapcsolástól
10-kor megállt a vízszint emelkedése
Cikkünket folyamatosan frissítjük a legfrissebb vízügyi adatokkal és fejleményekkel.
Korábban írtunk arról, hogy az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai szerint kedd reggel 9 órakor mínusz 137 centiméter volt a Duna vízállása Paksnál. Ez három centiméteres emelkedést jelent a hétfő késő esti mínusz 140 centiméterhez képest, ugyanakkor a folyó továbbra is rendkívül alacsony szinten van.
A Hydroinfo előrejelzése alapján a következő napokban fokozatos emelkedés várható. A prognózis szerint szerdára mínusz 133, csütörtökre körülbelül mínusz 130 centiméteres vízállás valószínű, vagyis a jelenlegi extrém alacsony szint enyhülhet, de a folyó továbbra is kisvizes marad.
A vízállás az elmúlt napokban új negatív rekordot ért el Paksnál. Vasárnap elérte, majd hétfőn meg is haladta a korábban kritikusnak tartott mínusz 134 centiméteres szintet, amely az elmúlt hetekben az atomerőmű működésével kapcsolatos egyik legfontosabb határértékként került a figyelem középpontjába.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Mint arról reggel beszámoltunk, kedd hajnalra Budapesten 15 centiméterre emelkedett a vízmérce állása. Ez hétfőhöz képest egy centiméteres növekedést jelent, ami ugyan szabad szemmel alig érzékelhető, de megtöri az elmúlt napok csökkenő trendjét.
Címlapkép: Kiss Dániel, MTI/MTVA
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