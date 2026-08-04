2026. augusztus 4. kedd Domonkos, Dominika
40 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Dunaszentbenedek, 2026. július 29.Az MVM Paksi Atomerőmű Dunaszentbenedekről fotózva, előtérben a Duna 2026 július 29-én. Ezen a napon leállították a paksi atomerőmű 3-as blokkját a Duna alacsony vízállása miatt.MTI/Kiss Dániel
Utazás

Emelkedni kezdett a Duna vízállása Paks magasságában: itt a legfrissebb vízszintjelentés

Pénzcentrum
2026. augusztus 4. 10:16

Enyhe emelkedésnek indult kedd reggel a Duna vízszintje Paksnál, ami biztató fordulat az elmúlt napok rekordközeli apadása után. A helyzet ugyanakkor továbbra is feszült, hiszen minden centiméternek jelentősége van: a folyó vízállása közvetlenül befolyásolja a Paksi Atomerőmű utolsó még működő blokkjának üzemelését. Ebben a folyamatosan frissülő cikkben követjük a legfontosabb fejleményeket, a legfrissebb vízügyi adatokat és az előrejelzéseket.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban
2026. augusztus 4. 10:39

Magyar Péter: pár milliméterre volt Paks a teljes lekapcsolástól

A kormányfő elmondása szerint hajnali fél kettőkor az erőmű vezetése arról tájékoztatta, hogy a Duna alacsony vízállása miatt folyamatosan romlik a hűtővizet biztosító szivattyúk teljesítménye, és a vízszint már csak néhány milliméterre volt attól a határtól, amikor meg kell kezdeni a teljes lekapcsolás előkészítését. A vezetés végül úgy döntött, hogy a helyzet alapos mérlegelése után határoz arról, valóban szükség van-e a folyamat elindítására. Magyar Péter szerint ezt követően történt meg az a fordulat, amelyre napok óta vártak. „Először a paksi fő Duna-ágon, majd rövidesen az erőmű hideg vizes csatornájának öblében is megfordult a hetek óta történő apadás, és lassú emelkedésnek indult a vízszint” – fogalmazott.
2026. augusztus 4. 10:31

10-kor megállt a vízszint emelkedése

A vízügy jelentése szerint 10 órakor megállt a Duna emelkedése Paksnál. A vízszint továbbra is mínusz 137 centiméter.

Cikkünket folyamatosan frissítjük a legfrissebb vízügyi adatokkal és fejleményekkel.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Korábban írtunk arról, hogy az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai szerint kedd reggel 9 órakor mínusz 137 centiméter volt a Duna vízállása Paksnál. Ez három centiméteres emelkedést jelent a hétfő késő esti mínusz 140 centiméterhez képest, ugyanakkor a folyó továbbra is rendkívül alacsony szinten van.

A Hydroinfo előrejelzése alapján a következő napokban fokozatos emelkedés várható. A prognózis szerint szerdára mínusz 133, csütörtökre körülbelül mínusz 130 centiméteres vízállás valószínű, vagyis a jelenlegi extrém alacsony szint enyhülhet, de a folyó továbbra is kisvizes marad.

A vízállás az elmúlt napokban új negatív rekordot ért el Paksnál. Vasárnap elérte, majd hétfőn meg is haladta a korábban kritikusnak tartott mínusz 134 centiméteres szintet, amely az elmúlt hetekben az atomerőmű működésével kapcsolatos egyik legfontosabb határértékként került a figyelem középpontjába.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Mint arról reggel beszámoltunk, kedd hajnalra Budapesten 15 centiméterre emelkedett a vízmérce állása. Ez hétfőhöz képest egy centiméteres növekedést jelent, ami ugyan szabad szemmel alig érzékelhető, de megtöri az elmúlt napok csökkenő trendjét.

Címlapkép: Kiss Dániel, MTI/MTVA 
#utazás #víz #duna #paks #rekord #előrejelzés #vízügy #atomerőmű #vízállás #paksi atomerőmű #vízszint

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:59
10:40
10:27
10:16
10:03
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. augusztus 4.
Véget érhet a pofátlanul olcsó kínai termékek kora? Kiderült, mire számíthat, aki a jövőben Temu-ról, Shein-ről, Aliexpress-ről rendelne ruhát
2026. augusztus 3.
Keményen megvágják a rezsiszámlát a magyarok ezzel a módszerrel - nem olcsó mulatság beruházni, de busásan megtérül
2026. augusztus 4.
Nem a medence vize a legkomolyabb veszély: megdőlt a legnagyobb tévhit a strandon elkapható fertőzésekről
2026. augusztus 3.
Drágább lehet az áram este Magyarországon? Sokakat érint az ötlet, itt a válasz minden kérdésre
2026. augusztus 3.
"Banántrükkel" fosztják ki rafinált vásárolók a boltokat: a csel az önkiszolgáló kasszáknál működik
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. augusztus 4. kedd
Domonkos, Dominika
32. hét
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
5 napja
Újabb helyen rendeltek el fürdési tilalmat: bezárják a népszerű strandot a Balatonnál
2
3 napja
Rendkívüli intézkedéseket vezet be a MÁV: ezt minden utas megérezi majd a következő időszakban
3
1 hete
Már rég nem nagyszüleink filléres nyaralása: egyre többen jönnek rá, 2026-ban mégis ezt éri meg választani
4
1 hete
Kiadták a riasztást, itt csaphatnak le a zivatarok vasárnap: egy hidegfront érkezik a brutál kánikula előtt
5
2 hete
Újabb csapás a közlekedőknek: egy tollvonással törölték a gyorsforgalmi utat
PÉNZÜGYI KISOKOS
Idegen forrású ügylet
Olyan hitelügylet, amely során a bank nem saját forrását helyezi ki az ügyfélnek, hanem valamely más pénzügyi intézménytől kapott forrást ad tovább.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. augusztus 4. 10:03
Nem a medence vize a legkomolyabb veszély: megdőlt a legnagyobb tévhit a strandon elkapható fertőzésekről
Pénzcentrum  |  2026. augusztus 4. 07:15
Fontos bejelentést tettek a vízügyesek: nagy változás jön a Dunán, erre kell készülni a hétvégén
Agrárszektor  |  2026. augusztus 4. 10:33
Ami hétfőn történt Magyarországon, olyanra évek óta nem volt példa