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Így felezhetik meg a klímaszámlát az élelmes magyarok: egyetlen lépéssel védekezhetünk a brutális kánikula ellen
Nemcsak spórolási célból, hanem a brutális kánikula ellen is jó szolgálatot tesz, ha nyárra már szigetelve van a házunk.
A megfelelő hőszigetelés már nemcsak a téli fűtési szezonban elengedhetetlen, hanem a nyári kánikulában is kulcsszerepet játszik az épületek túlmelegedésének megakadályozásában. Az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) arra figyelmeztet, hogy a hazai épületállomány korszerűsítése akár a felére is csökkenthetné a légkondicionálók áramfogyasztását, ami országos szinten a Paksi Atomerőmű kapacitásának felével felérő terheléstől óvná meg a villamosenergia-hálózatot.
Sokáig szinte kizárólag a téli gázfogyasztás és a fűtési költségek csökkentése miatt esett szó a szigetelésről. A tartóssá váló, 35–40 fokos nyári hőhullámok azonban rávilágítottak arra, hogy egy jól kialakított épületburok nyáron is létfontosságú, hiszen lassítja a kinti hőség bejutását, és hosszabb ideig megőrzi a benti kellemes hőmérsékletet.
Hazánkban becslések szerint 1,5–2 millió háztartás használ klímaberendezést. Ha ezek a legmelegebb napokon egyszerre működnek, az együttes áramfogyasztásuk önmagában megközelítheti egy atomerőmű teljes kapacitását. Megfelelő hőszigeteléssel és árnyékolással azonban ez a hűtési igény jelentősen visszaeshetne, ami a legforróbb órákban hatalmas terhet venne le az országos áramhálózatról.
A korszerűsítés nem csupán a felhasznált energia mennyiségét csökkenti, hanem rugalmasságot is ad a háztartásoknak. Egy megfelelően szigetelt házat érdemes napközben, a napelemek csúcstermelése idején előhűteni. Mivel a jó szigetelés miatt az épület lassan melegszik vissza, a kellemes klíma az esti órákban is megmarad, amikor a napenergia már nem áll rendelkezésre.
Ezzel szemben egy korszerűtlen otthon gyorsan átforrósodik, így a klímát éppen az esti, hálózati csúcsterhelést jelentő időszakban kell a legmagasabb fokozaton járatni.
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Ráadásul egy felújított épület kisebb teljesítményű, olcsóbban beszerezhető és üzemeltethető klímával is kényelmesen hűthető.
A napenergia hatékonyabb hazai felhasználása és a hálózat tehermentesítése érdekében az ÉVOSZ egy önkéntesen választható, okosmérőkre épülő idősávos áramtarifa bevezetésének vizsgálatát javasolja. Egy ilyen rendszer a napközbeni órákban kedvezőbb áron ösztönözhetné az előhűtést, ami jól illeszkedne a rezsicsökkentés elveihez, miközben az esti órákban mérsékelné a fogyasztást és az áramimport iránti igényt.
A klímaváltozás és az egyre gyakoribb hőhullámok miatt az épületek nyári hővédelme immár nem csupán kényelmi kérdés, hanem a klímaalkalmazkodás és az energiabiztonság alapvető feltétele. A nyári túlmelegedés növeli a kiadásokat, és rontja a lakások, munkahelyek, valamint a közintézmények használhatóságát. A jó hőszigetelés ma már egyértelműen egész éves befektetésnek számít, amellyel télen bent tartható a meleg, nyáron pedig kint a hőség.
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