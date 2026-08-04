2026. augusztus 4. kedd Domonkos, Dominika
31 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Gipszkarton-szerelő egy építkezésen. Ásványgyapotot helyez el a falon. Fehér és szürke munkaruhát, kék kockás inget, sárga védősisakot és fényvisszaverő mellényt visel. Védőszemüveget hord, és szakálla van.
Otthon

Súlyos döntés előtt állnak a magyar építkezők: nagyon ráfázhat, aki nem várja meg ezt a bejelentést

Pénzcentrum
2026. augusztus 4. 20:02

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint 2026 első hat hónapjában 6278 új lakás épült Magyarországon, ami 22 százalékos növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest. Az építési engedélyek száma ennél is nagyobb mértékben, 29 százalékkal emelkedett.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A Mapei ugyanakkor arra hívja fel a figyelmet, hogy a javulás alacsony bázisról indult, és a növekedés területileg is egyenetlen.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

„A lakásépítési adatok kedvezők, de a növekedés alacsony bázisról indult, területileg pedig nem egyenletes. Az országos számok mögött jelentős különbségek húzódnak meg” – idézi a közlemény Stamler Szabolcsot, a Mapei Kft. kereskedelmi vezetőjét.

Budapesten különösen koncentrált volt a lakásépítés. Az első félévben átadott új lakások 83 százaléka mindössze négy kerületben épült meg.

Kapcsolódó cikkeink:

A vidéki adatok is vegyes képet mutatnak. Több régióban nőtt az átadott lakások száma, ugyanakkor Észak-Magyarországon 34 százalékos, a Nyugat-Dunántúlon pedig 14 százalékos visszaesést mért a KSH. A Mapei szerint az építési engedélyek számának emelkedése kedvező előjel, ugyanakkor ez még nem jelent garanciát arra, hogy a beruházások valóban meg is valósulnak.

A vállalat úgy látja, hogy a piaci és geopolitikai bizonytalanságok visszafoghatják a fejlesztői döntéseket. Emiatt a következő hónapokban a további növekedés mellett a stagnálás vagy akár kisebb visszaesés sem zárható ki.

A kockázatok között szerepelnek az esetlegesen emelkedő energiaárak és olajárak is, amelyek növelhetik a gyártási, szállítási és kivitelezési költségeket. A Mapei piaci tapasztalatai szerint sok lakásvásárló és beruházó egyelőre kivár. Többen az új kormány otthonteremtési és energiahatékonysági támogatásairól szóló döntéseket várják, mielőtt beruházásba kezdenének.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Az uniós pénzek segíthetnek

A vállalat szerint a bizonytalanságot részben enyhítheti az uniós források tényleges beérkezése. Ezek elsősorban az állami és önkormányzati beruházásokat, az infrastruktúra-fejlesztéseket és az energetikai korszerűsítéseket támogathatják, ami javíthatja az építőipari cégek megrendelésállományát.

A Mapei ugyanakkor arra is felhívja a figyelmet, hogy ez önmagában nem lesz elég a lakásépítések tartós élénküléséhez. Ehhez megfelelő vásárlóerőre, elérhető finanszírozásra és kiszámítható beruházási költségekre is szükség lesz.

„Az első félévi eredmények azt mutatják, hogy a lakásépítési piac képes volt elmozdulni a mélypontról. Bár a kilábalás még törékeny, ha stabilabbá válik a finanszírozási és geopolitikai környezet, az élénkülés tartósabbá válhat” – fogalmazott Stamler Szabolcs.
Címlapkép: Getty Images
#otthon #Budapest #építőipar #lakásépítés #lakáspiac #ksh #otthonteremtés #ingatlanpiac #építési engedély #központi statisztikai hivatal #2026

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:02
19:44
19:31
19:14
19:00
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. augusztus 4.
Véget érhet a pofátlanul olcsó kínai termékek kora? Kiderült, mire számíthat, aki a jövőben Temu-ról, Shein-ről, Aliexpress-ről rendelne ruhát
2026. augusztus 3.
Keményen megvágják a rezsiszámlát a magyarok ezzel a módszerrel - nem olcsó mulatság beruházni, de busásan megtérül
2026. augusztus 4.
Annyira alacsony a Duna, hogy át lehet sétálni a Sziget Fesztiválra: megszólaltak a szervezők, senki ne próbálja meg!
2026. augusztus 4.
Magyarország bekerült a világ leggazdagabb országainak klubjába: a fizetésükből ezt sokan nem gondolnák
2026. augusztus 4.
Nem a medence vize a legkomolyabb veszély: megdőlt a legnagyobb tévhit a strandon elkapható fertőzésekről
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. augusztus 4. kedd
Domonkos, Dominika
32. hét
Otthon legolvasottabb
Tovább
1
4 hete
Erre a nyolc megyére csaphat le szombaton a zivatar: többfelé jég is eshet
2
1 napja
Már csak ez hiányzott: több tucat településen jön áramszünet - itt az MVM teljes listája
3
3 hete
Akár 510 ezer magyarnak járhat ez a rendkívüli támogatás: ezek a feltételek, így kell igényelni
4
2 hete
Ezzel a legális trükkel spórolnak egy vagyont klímájukon, légkondijukon az élelmes magyarok 2026-ban
5
4 napja
Felgyulladt Budapest a kánikula közepén: házak lángolnak, hatalmas erők vonultak ki
PÉNZÜGYI KISOKOS
Keresztárfolyam
A nemzetközi piacokon az olyan árfolyam elnevezése, mely két deviza között áll fenn és egyik deviza sem az USD. A magyar terminológiában a fentieknek megfelelően azon árfolyamokat hívjuk keresztárfolyamnak, melyben nem szerepel a magyar forint (HUF).

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. augusztus 4. 19:14
Fontos tudnivalókat közölt a hőségről a kormány: még mindig riasztó a helyzet
Pénzcentrum  |  2026. augusztus 4. 19:00
Mennyi egy ékszerteknős ára 2026-ban, mennyibe kerül a tartása? Minden válasz egy helyen
Agrárszektor  |  2026. augusztus 4. 19:29
Rendkívüli akció Tihanynál: rengeteg védett állatot szállítottak el