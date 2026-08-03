Fordulatos napot zárt a forint: mutatjuk a legfőbb számokat

Vegyesen alakult a forint árfolyama hétfő estére a főbb devizákkal szemben. Az euró és a svájci frank jegyzése enyhén csökkent a reggeli szintekhez képest, miközben a dollár kis mértékben erősödött.

Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben hétfő estére a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az euró árfolyama a reggel 6 órakor jegyzett 364,34 forintról 364,16 forintra csökkent 18 órára. A közös európai fizetőeszköz napközben 363,12 és 364,85 forint között mozgott. A svájci frank jegyzése szintén mérséklődött, a reggeli 390,59 forintról 390,34 forintra csökkent.

A dollárral szemben ugyanakkor gyengült a hazai fizetőeszköz. Az amerikai deviza árfolyama 315,98 forintról 316,40 forintra emelkedett estére. A nemzetközi devizapiacon az euró is veszített értékéből a dollárral szemben. Az EUR/USD árfolyam a reggeli 1,1530-ról 1,1509-re csökkent, ami az amerikai deviza enyhe erősödését jelzi.







