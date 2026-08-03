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Gazdaság

Bemutatták a vészforgatókönyvet lépésről lépésre: így állhat le teljesen a Paksi Atomerőmű

MTI
2026. augusztus 3. 09:09

A paksi atomerőmű leállítása nem jelent megnövekedett biztonsági kockázatot. A blokkok leállítása és újraindítása a szakemberek számára rutinfeladatnak számít a tervezett éves karbantartások alkalmával; ezt az erőmű történetében eddig mintegy 160 alkalommal hajtották végre – tájékoztatta az MTI-t vasárnap este Kovács Antal, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. kommunikációs vezetője.

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A távirati iroda azután érdeklődött a leállítási folyamat részleteiről, hogy a Duna alacsony vízállása miatt vasárnap hajnalban lekapcsolták az utolsó előtti áramtermelő gépegységet is. Magyar Péter miniszterelnök vasárnap este arról beszélt, hogy a folyó apadásától függően akár már aznap, de legkésőbb hétfőn a paksi atomerőmű utolsó, még üzemelő turbinája is leáll.

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Kovács Antal tájékoztatása szerint egy atomerőmű leállítása több, egymásra épülő technológiai műveletből áll. Ennek során a teljesítményt fokozatosan csökkentik, a berendezéseket meghatározott sorrendben választják le a hálózatról, miközben minden lépést folyamatosan ellenőriznek.

A cél ugyanis nem csupán a villamosenergia-termelés megszüntetése, hanem az is, hogy a blokk minden üzemállapotban biztonságosan működjön. Bár az erőmű üzemeltetéséhez hasonlóan minden beavatkozás jár némi kockázattal, a több évtizedes tapasztalatnak, valamint a hazai és nemzetközi biztonsági szervezetek által felügyelt eljárásoknak köszönhetően ez a kockázat elhanyagolható, így az atomenergia-termelés Pakson továbbra is megbízható és biztonságos marad.

A folyamat részleteit ismertetve a kommunikációs vezető elmondta, hogy amikor a Duna vízszintje eléri az előre meghatározott üzemeltetési minimumot, első lépésként egy turbógenerátort állítanak le, ami mintegy 250 megawattal csökkenti az adott blokk teljesítményét.

Ezt követően kikapcsolnak egy hűtővízszivattyút, amelyre az alacsonyabb teljesítmény mellett már nincs szükség, ezzel is mérsékelve a rendszer hűtővízigényét. Ez a protokoll minden további vízszintcsökkenésnél megismétlődik, vagyis a leterhelés és a leállítás minden esetben fokozatosan, egy előre kidolgozott, szigorú eljárásrend szerint történik.

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Az eddigi leterhelések és blokkleállítások rendkívüli esemény nélkül, a tervezett üzemviteli eljárásoknak megfelelően zajlottak. A szakember kiemelte, hogy a biztonságos leállítás a technológiai előírások maradéktalan betartását és folyamatos ellenőrzést jelent, mivel a nukleáris biztonság minden körülmények között elsőbbséget élvez.

Az utolsó blokk esetében is pontosan ugyanaz a leállítási eljárás érvényes. A kritikus vízszint elérésekor fokozatosan csökkentik a teljesítményt, majd leállítják az utolsó turbógenerátort és az ahhoz tartozó hűtővízszivattyút is. A szakemberek ezeket a műveleteket a blokkvezénylőből, folyamatos felügyelet mellett irányítják.

Miután az utolsó blokk is leállt, és a villamosenergia-termelés teljesen megszűnt, az erőmű biztonsági rendszerei zavartalanul működnek tovább. Bár a reaktorban a láncreakció leáll, a fűtőelemek utóhőt termelnek, ezért a hűtést továbbra is folyamatosan biztosítani kell. A blokk ilyenkor már nem ad le villamos energiát a hálózatra, de a hűtő-, felügyeleti és biztonsági rendszerek mindaddig üzemben maradnak, amíg a reaktorban, illetve a pihentetőmedencében nukleáris üzemanyag található.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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