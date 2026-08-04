Ezt árulja el egyetlen Mekis szendvics: még mindig meglepően olcsó a forint, de van egy csavar

A The Economist legfrissebb Big Mac-indexe alapján a forint továbbra is alulértékelt a dollárral szemben, az alulértékeltség mértéke azonban tizenkét éve nem látott legalacsonyabb szintre csökkent. Míg a hagyományos számítás szerint közel 15 százalékos a lemaradás, a GDP-vel korrigált mutató alapján a magyar fizetőeszköz árfolyama jelenleg pontosan a helyén van - tudósított a Portfolio.

A brit üzleti lap által negyven éve megalkotott Big Mac-index a vásárlóerő-paritás elvét szemlélteti, vagyis azt mutatja meg, hogy egy deviza mennyire túlértékelt vagy alulértékelt egy másikhoz viszonyítva. A legfrissebb, július végi adatok alapján az Egyesült Államokban 6,22 dollárba, míg Magyarországon 1660 forintba került a jól ismert szendvics. Ebből 266,88 forintos elméleti dollárárfolyam következne, amellyel szemben a tényleges devizapiaci jegyzés 313,35 forint volt.

A standard módszertan alapján tehát a forint 14,8 százalékos alulértékeltséget mutat a dollárral szemben, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy a hazai fizetőeszköz a jelenlegi piaci árfolyamánál elméletileg közel ötven egységgel is erősebb lehetne.

Bár az elmúlt negyedszázadban a forintot a dollárral szemben folyamatos alulértékeltség jellemezte, a mostani érték kifejezetten alacsonynak számít. Legutóbb 2014-ben volt ennyire mérsékelt ez az arány, amikor 12,2 százalékon állt a mutató. A trend egyértelmű, hiszen a forint elmúlt években tapasztalt erősödése látványosan csökkentette az alulértékeltséget.

A hagyományos indexet ugyanakkor gyakran éri kritika, mivel nem veszi figyelembe a különböző gazdaságok eltérő bérszínvonalát, ami természetes módon befolyásolja a helyi árakat. Ezt a hiányosságot küszöböli ki a GDP-vel korrigált mutató, amely már sokkal árnyaltabb képet fest. Ez az alternatív számítás rámutat arra, hogy a forint dollárral szembeni alulértékeltsége szinte teljesen eltűnt, és mindössze 0,2 százalékos eltérést mutat. Ez utóbbi módszertan szerint, leegyszerűsítve a magyar deviza jelenlegi árfolyama pontosan ott tartózkodik, ahol a makrogazdasági adatok alapján lennie kell.