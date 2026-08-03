Júliusban ismét erősödött a Budapesti Értéktőzsde irányadó indexe: a BUX.
Soha nem látott csúcsra ért a magyar tőzsde: történelmi pillanatot rögzítettek hétfőn
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 676,55 pontos, 0,46 százalékos emelkedéssel, 147 365,12 ponton, történelmi csúcson zárt hétfőn.
A részvénypiac forgalma 18,2 milliárd forint volt, a vezető részvények a Magyar Telekom kivételével erősödtek az előző napi záráshoz képest. Czibere Ákos, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője az MTI-nek elmondta: kedvező nemzetközi hangulatban a BUX a nap nagy részében a korábbi rekordszintjével küzdött, többször meghaladta, majd visszakorrigált, majd végül új csúcson zárt.
Fél százalékos emelkedésével ugyanakkor alulteljesítőnek számított Európában, ahol bőven 1 százalék feletti emelkedések voltak - jegyezte meg. A vezető részvények erősödtek még a pénteki egyedi hírek hatására, a Telekom kivételével, amelynek esetében a befektetők a gyorsjelentésig kivárnak az elemző szerint.
- A Mol 44 forinttal, 0,97 százalékkal 4574 forintra erősödött, 4,1 milliárd forintos forgalomban.
- Az OTP-részvények ára 180 forinttal, 0,38 százalékkal 47 000 forintra nőtt, forgalmuk 8,3 milliárd forintot tett ki.
- A Magyar Telekom árfolyama 12 forinttal, 0,44 százalékkal 2734 forintra csökkent, forgalma 640,5 millió forint volt.
- A Richter-papírok árfolyama 130 forinttal, 1,1 százalékkal 11 930 forintra emelkedett, a részvények forgalma 4,7 milliárd forintot ért el.
A BUMIX 9439,07 ponton zárt hétfőn, ez 5,78 pontos, 0,06 százalékos emelkedés a pénteki záráshoz viszonyítva.
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