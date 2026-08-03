Soha nem látott csúcsra ért a magyar tőzsde: történelmi pillanatot rögzítettek hétfőn

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 676,55 pontos, 0,46 százalékos emelkedéssel, 147 365,12 ponton, történelmi csúcson zárt hétfőn.

A részvénypiac forgalma 18,2 milliárd forint volt, a vezető részvények a Magyar Telekom kivételével erősödtek az előző napi záráshoz képest. Czibere Ákos, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője az MTI-nek elmondta: kedvező nemzetközi hangulatban a BUX a nap nagy részében a korábbi rekordszintjével küzdött, többször meghaladta, majd visszakorrigált, majd végül új csúcson zárt.

Fél százalékos emelkedésével ugyanakkor alulteljesítőnek számított Európában, ahol bőven 1 százalék feletti emelkedések voltak - jegyezte meg. A vezető részvények erősödtek még a pénteki egyedi hírek hatására, a Telekom kivételével, amelynek esetében a befektetők a gyorsjelentésig kivárnak az elemző szerint.

A Mol 44 forinttal, 0,97 százalékkal 4574 forintra erősödött, 4,1 milliárd forintos forgalomban.

44 forinttal, 0,97 százalékkal 4574 forintra erősödött, 4,1 milliárd forintos forgalomban. Az OTP-részvények ára 180 forinttal, 0,38 százalékkal 47 000 forintra nőtt, forgalmuk 8,3 milliárd forintot tett ki.

ára 180 forinttal, 0,38 százalékkal 47 000 forintra nőtt, forgalmuk 8,3 milliárd forintot tett ki. A Magyar Telekom árfolyama 12 forinttal, 0,44 százalékkal 2734 forintra csökkent, forgalma 640,5 millió forint volt.

árfolyama 12 forinttal, 0,44 százalékkal 2734 forintra csökkent, forgalma 640,5 millió forint volt. A Richter-papírok árfolyama 130 forinttal, 1,1 százalékkal 11 930 forintra emelkedett, a részvények forgalma 4,7 milliárd forintot ért el.

A BUMIX 9439,07 ponton zárt hétfőn, ez 5,78 pontos, 0,06 százalékos emelkedés a pénteki záráshoz viszonyítva.