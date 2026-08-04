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amerikai futball, nfl, amerikai foci, elkapás, tojáslabda
Sport

Hatalmas szerződésrekord az NFL-ben: soha ennyit még nem kapott senki, elképesztő pénzért írt alá a futó

Pénzcentrum
2026. augusztus 4. 19:44

Az Atlanta Falcons hároméves szerződéshosszabbításról állapodott meg futójával, Bijan Robinsonnal. A megállapodás összértéke az ösztönzőkkel együtt elérheti a 75 millió dollárt, amivel az NFL történetének legmagasabb garantált összegét biztosítja egy futó számára a nem újoncszerződések körében - tudósított az a liga hivatalos honlapja.

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Az NFL Network és az ESPN értesülései szerint Robinson szerződéséből 51 millió dollár garantált, amelyből 37 milliót már az aláíráskor kézhez kap. A megállapodással véget ért a játékos edzőtábori tiltakozása – az úgynevezett "hold-in" –, amely során Robinson ugyan megjelent a felkészülésen, de nem vett részt teljes értékűen a munkában. Az évi átlagban körülbelül 25 millió dolláros fizetés komoly mércét állít a 2023-as draftosztály másik kiváló futója, a detroiti Jahmyr Gibbs számára is, aki szintén új szerződésre vár.

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Robinson már a harmadik kulcsjátékos, akivel az Atlanta az elmúlt hónapokban hosszú távú szerződést kötött. Drake London elkapó júniusban írt alá négy évre 141 millió dollárért, míg Kyle Pitts tight end három héttel később kötelezte el magát három évre 54 millió dollárért. A franchise új vezetése, Matt Ryan futball-elnök irányításával azon dolgozik, hogy megfordítsa a csapat sorsát, hiszen az Atlanta 2017 óta nem tudott pozitív mérlegű szezont felmutatni vagy bejutni a rájátszásba.

A kétszeres Pro Bowl-válogatott futó eddigi három NFL-szezonjában 51 mérkőzésen lépett pályára, ezeken 3910 futott yardot és 25 touchdownt ért el 4,9 yardos kísérletenkénti átlaggal, míg elkapásokból 198 alkalommal 1738 yardot és kilenc további touchdownt gyűjtött. Robinson a tavalyi idényben robbant be igazán az elitbe, hiszen 2298 scrimmage-yardjával a liga legeredményesebb játékosa lett ezen a téren, bekerült az All-Pro csapatba, és a negyedik helyen végzett Az Év Támadójátékosa szavazáson.

A PFF statisztikái szerint a sokoldalú futó vezette a ligát a futások során kikényszerített rontott szerelések (87), valamint a kontakt utáni yardok (1172) tekintetében is. Elkapóként további 26 rontott szerelést harcolt ki az ellenfelek védőiből, aminél többet csak Puka Nacua tudott felmutatni.

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Robinson képességei kiemelten fontosak lehetnek az atlantai támadóegység számára, mivel a csapatnál továbbra is bizonytalan a helyzet az irányítóposzton. A tavalyi nyitómeccsen kezdő Michael Penix Jr. még a szezon végi térdszalagsérüléséből lábadozik, és jelenleg Tua Tagovailoával verseng a kezdő pozícióért - aki azonban szintén nem teljesen egészségesen jelentkezett munkára az edzőtábor kezdetén.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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