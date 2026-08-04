Most közölte a HungaroMet: hétfőn Magyarország volt Európa egyik legmelegebb országa, elképesztő értékeket mértek

Hétfőn Magyarország Európa egyik legmelegebb országa volt, a napi csúcshőmérséklet az ország nagy részén 36 és 40 Celsius-fok között alakult, míg a napi középhőmérséklet jellemzően 27 és 30 fok között mozgott. Erről a HungaroMet Zrt. számolt be keddi Facebook-bejegyzésében.

A meteorológiai szolgálat szerint továbbra is rendkívüli hőség jellemzi Európa nagy részét. Hétfőn a kontinens jelentős részén 30 Celsius-fok felett alakult a legmagasabb nappali hőmérséklet.

A HungaroMet közölte, hogy a két nappal korábban Magyarországtól északra átvonult hidegfront átmenetileg enyhítette a hőséget Németországban, Lengyelországban és Észak-Európában. Dél-Európában ugyanakkor továbbra is súlyos a helyzet, több országban erdőtüzekkel küzdenek a rendkívüli meleg és a szárazság miatt.

Nemcsak Közép- és Dél-Európában dőlnek meg a hőségrekordok. A brit meteorológiai szolgálat, a Met Office szerint hétfőn már a huszadik olyan napot regisztrálták az idén az Egyesült Királyságban, amikor a hőmérséklet meghaladta a 32 Celsius-fokot.

A közlemény szerint ilyenre korábban még nem volt példa. Az eddigi rekordot 1995 tartotta, amikor egy év alatt 19 olyan napot mértek, amelyen 32 fok fölé emelkedett a hőmérséklet.