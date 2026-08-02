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Közelkép egy hagyományos, kézi működtetésű kék vízszivattyúról, amelyből a szabadban folyik a víz. A tiszta ivóvíz, a vidéki infrastruktúra, a fenntarthatóság, a vízhez való hozzáférés és a természeti erőforrások témája.
Gazdaság

Vészjelzés a vízellátásról: még mindig több településen akadozik az ivóvíz-szolgáltatás

Pénzcentrum
2026. augusztus 2. 17:32

Az elmúlt napok rendkívüli hősége jelentősen megemelte az ország vízfogyasztását, ami komoly terhelést jelentett az ivóvízhálózatnak. A bevezetett önkéntes korlátozásoknak és a lakossági takarékosságnak köszönhetően ugyan sikerült stabilizálni a helyzetet, de 10–20 településen még előfordulhatnak ellátási nehézségek.

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Gajdos László, a TISZA élő környezetért felelős minisztere a közösségi oldalán számolt be az ivóvízellátás helyzetéről, miután egyeztetett a vízügyi szakemberekkel. Tájékoztatása szerint a rendkívüli hőség miatt a napi vízfogyasztás több mint 25 százalékkal emelkedett, ami jelentős terhelést okozott az országos vízellátó rendszernek.

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A miniszter szerint az önkéntes fogyasztáscsökkentés és a locsolási tilalmak gyorsan éreztették hatásukat, így jelenleg országos szinten biztosított az ivóvízellátás. Ugyanakkor 10–20 településen továbbra is előfordulhatnak átmeneti ellátási problémák, amelyek kezelésén folyamatosan dolgoznak a szakemberek.

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Gajdos László arra is felhívta a figyelmet, hogy az előrejelzések szerint a következő két hétben is rendkívüli hőség várható, ezért továbbra is takarékos és körültekintő vízhasználatra kérte a lakosságot. Egyúttal megköszönte az emberek eddigi együttműködését, amely szerinte fontos szerepet játszott a helyzet stabilizálásában.
Címlapkép: Getty Images
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