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Budapest, 2016. január 11.Új típusú, elektronikus személyazonosító igazolványok az elsõ új típusú okmány átadása alkalmából tartott sajtótájékoztatón a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalában 2016. január
Gazdaság

Több mint 100 ezer magyarnak jár le a mai napon a személyi igazolványa: így lehet mobilon is újat igényelni

Pénzcentrum
2026. augusztus 3. 07:45

A régi típusú okmányokkal az érintettek még az év végéig igazolhatják magukat.

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Az uniós szabályozással összhangban ma lejárnak a 2000. január 1. előtt kiállított, könyv alakú személyazonosító igazolványok.

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A Belügyminisztérium korábban felhívta a figyelmet arra, hogy az ilyen típusú, határozatlan ideig érvényes okmányokat használók többsége idős ember, akik közül sokan hosszú évek óta ugyanazt az igazolványt tartják maguknál.

Az új, kártya alakú személyazonosító igazolvány bármelyik kormányablakban igényelhető, időpontfoglalással vagy akár anélkül is. A csere során a régi okmányt be kell mutatni, az új átvételekor pedig le kell adni. A 70. életévüket betöltött állampolgárok számára az állandó személyazonosító igazolvány kiállítása díjmentes.

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A tárca tájékoztatása szerint amennyiben az érintett egészségi állapota vagy mozgáskorlátozottsága miatt nem tud személyesen megjelenni, a lakóhelye szerint illetékes kormányhivatalnál mobil kormányablakos ügyintézés is kezdeményezhető. A kérelmet a hivatalhoz kell benyújtani, szükség esetén az orvosi igazolás csatolásával.

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A kérelem elbírálását követően a hivatal egyezteti a helyszíni ügyintézés időpontját. Ennek köszönhetően a csere az érintett lakcímén vagy egyéb tartózkodási helyén, például egy idősotthonban is elvégezhető.

Akinek van érvényes útlevele vagy kártya alakú vezetői engedélye, annak nem kötelező új személyi igazolványt igényelnie. A régi típusú okmányokkal még az év végéig mindenki gond nélkül igazolhatja magát.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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