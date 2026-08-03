Több mint 300 vállalat önként csökkenti fogyasztását, de a paksi leállás akár egy hónapig is elhúzódhat.
Több mint 100 ezer magyarnak jár le a mai napon a személyi igazolványa: így lehet mobilon is újat igényelni
A régi típusú okmányokkal az érintettek még az év végéig igazolhatják magukat.
Az uniós szabályozással összhangban ma lejárnak a 2000. január 1. előtt kiállított, könyv alakú személyazonosító igazolványok.
A Belügyminisztérium korábban felhívta a figyelmet arra, hogy az ilyen típusú, határozatlan ideig érvényes okmányokat használók többsége idős ember, akik közül sokan hosszú évek óta ugyanazt az igazolványt tartják maguknál.
Az új, kártya alakú személyazonosító igazolvány bármelyik kormányablakban igényelhető, időpontfoglalással vagy akár anélkül is. A csere során a régi okmányt be kell mutatni, az új átvételekor pedig le kell adni. A 70. életévüket betöltött állampolgárok számára az állandó személyazonosító igazolvány kiállítása díjmentes.
A tárca tájékoztatása szerint amennyiben az érintett egészségi állapota vagy mozgáskorlátozottsága miatt nem tud személyesen megjelenni, a lakóhelye szerint illetékes kormányhivatalnál mobil kormányablakos ügyintézés is kezdeményezhető. A kérelmet a hivatalhoz kell benyújtani, szükség esetén az orvosi igazolás csatolásával.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A kérelem elbírálását követően a hivatal egyezteti a helyszíni ügyintézés időpontját. Ennek köszönhetően a csere az érintett lakcímén vagy egyéb tartózkodási helyén, például egy idősotthonban is elvégezhető.
Akinek van érvényes útlevele vagy kártya alakú vezetői engedélye, annak nem kötelező új személyi igazolványt igényelnie. A régi típusú okmányokkal még az év végéig mindenki gond nélkül igazolhatja magát.
Magyar Péter vasárnap arról beszélt, hogy a folyó apadásától függően akár már aznap, de legkésőbb hétfőn a paksi atomerőmű utolsó, még üzemelő turbinája is leáll.
Rekordszinten fejezte be a hetet a BUX, az OTP, a Mol, a Richter és a Telekom is erősödött.
A hőség és az aszály miatt Magyarországon is felértékelődött a víztakarékosság – mutatjuk a leghasznosabb tippeket.
Csütörtökig marad a szélsőséges kánikula, péntektől hidegfront hozhat enyhülést az ország nagy részére.
A paksi atomerőmű teljes leállása előtt rendkívüli energiatakarékosságra szólította fel az országot a kormány.
A nem klimatizált NAV-kirendeltségek hétfőtől szerdáig csak délig fogadják személyesen az ügyfeleket.
Az MNNSZ szerint szabályozási változtatásokkal is gyorsan növelhető lenne a hazai áramtermelés és az ellátásbiztonság.
Minden vállalkozást érinthet: rendkívüli javaslatokat tett a kamara, még a munkanap áthelyezése is felmerült
Az MKIK szerint fokozatos korlátozásokkal, home office-szal és átszervezéssel kell felkészülni az energiaválságra.
A hűtés hiánya miatt a minisztérium a hőségriadó idejére a bölcsődék és óvodák zárva tartását is javasolja.
44 év után példátlan fordulat: hajnalban újabb paksi blokk állt le, történelmi mélypontra zuhan a termelés
A Duna rekordalacsony vízállása miatt hajnalban újabb blokk állt le Pakson.
A Nébih szerint néhány egyszerű szabály betartásával áramszünet esetén is csökkenthető az élelmiszerromlás kockázata.
Három nap után ismét termel a Dunamenti Erőmű G3-as blokkja, közel 400 megawatt kapacitással segítve a hálózatot.
Este hét órától hatályos az új rendelet, amely válsághelyzetben a nagyfogyasztók lekapcsolását is lehetővé teszi.
Sorra jönnek a megszorítások az energiaválság miatt: cégek, városok és a közlekedés is takarékra kapcsol
Kötelező fogyasztáscsökkentés is jöhet, miközben egyre több cég és önkormányzat vezet be energiatakarékossági lépéseket.
Tovább tart nyitva több magyar strand, több helyen ingyenes vagy kedvezményes esti fürdőzés is lesz.
Tényleg már zöld nagyhatalomnak számít Magyarország? Kiderült az igazság - nem ilyen egyszerű a helyzet
Magyarország kevesebb üvegházhatású gázt bocsát ki, mint néhány éve – de a számok mögött korántsem egy egyértelmű sikertörténet áll.
Azonnali felhívást intézett a magyarokhoz az E.ON: ezt kérik minden háztartástól a brutális hőségben
Az E.ON megerősített készenléttel működik, és az esti csúcsidőben takarékosabb áramhasználatra kéri ügyfeleit.
Tíz helyszínen mélyítik a csatornákat és távolítják el az iszapot a Velencei-tó élőhelyeinek védelmében.