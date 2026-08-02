Történelmi rekord a magyar tőzsdén: soha nem zárt még ilyen magasan a BUX

Új történelmi csúcsra emelkedett a Budapesti Értéktőzsde részvényindexe a hét végére. A BUX 2,24 százalékos heti erősödéssel 146 688 ponton zárt, miközben a forgalom is meghaladta az előző heti szintet. A vezető részvények egyaránt pluszban fejezték be a hetet, az OTP és a Magyar Telekom teljesítményét több elemzői céláremelés is támogatta. A Mol eközben milliárdos pert indított a szén-dioxid-kvótaadó miatt.

Növekvő forgalom mellett emelkedett a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten, pénteken a BUX történelmi csúcson, 146 688,57 ponton zárt, 2,24 százalékkal magasabban, mint az előző héten.

A heti forgalom 120,5 milliárd forint volt az előző héten elért 106,96 milliárd forint után, a vezető részvények emelkedtek.

Hétfőn az optimista nemzetközi befektetői hangulat a magyar részvénypiac teljesítményére is kedvezően hatott, mivel leálltak a támadások a Közel-Keleten, meredeken esett az olaj jegyzésára, ami magyarázza a nemzetközi energiacégek gyengülését és a Mol-részvények árfolyamcsökkenését.

Kedden a kedvezőtlen nemzetközi hangulat miatt teljesített gyengén a BÉT. A befektetőket világszerte kivárásra késztette az iráni konfliktusban beállt patthelyzet, a technológiai cégek látványos gyengülése.

Szerda délután elromlott a befektetői hangulat a geopolitikai feszültségek hatására. Az olajárak meredek emelkedésbe kezdtek, ami kedvezően hatott a Mol árfolyamára. Az OTP mérsékelten drágult, miután újabb céláremelés érkezett a bank papírjaira.

Csütörtökön nagyon jó hangulatban telt a kereskedés a BÉT-en, az OTP és a Magyar Telekom húzták a magyar piacot, mindkét vezető részvénynél céláremelés is segítette az emelkedést. A bankapírnál az UBS 52 900 forintos célárfolyamot tett közzé szerdán, a Magyar Telekom esetében pedig az Erste csütörtökön 2816 forintra emelte a célárát.

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Pénteken iránykeresés jellemezte a magyar tőzsdét, és újabb történelmi csúcson zárt a BUX. A vezető részvények közül a Richterben kifejezetten magas volt a forgalom, az OTP esetében profitrealizálás indulhatott meg.

Az Equilor Befektetési Zrt. az MTI-nek küldött heti összefoglalójában kiemelte, a Mol bejelentette, hogy peres eljárást indított a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal szemben a Magyarországon 2023 óta hatályos szén-dioxid-kvótaadó ügyében. A társaság és az érintett leányvállalatai 2026 áprilisában kérték az adó visszatérítését, amit az adóhatóság elutasított. A lépés az Európai Unió Bíróságának április 16-án meghozott ítéletét követi, amely megállapította, hogy a szén-dioxid-kvótaadó ellentétes az uniós irányelvekkel. A Mol-csoport a jogvita teljes értékét 126,0 milliárd forintban határozta meg.

A héten céláremelés érkezett az OTP részvényeire, az Autonomous Research 58 667 forintra emelte a banki papír 12 havi célárát 54 445 forintról. Ajánlásuk továbbra is felülteljesítés. A UBS 44 600 forintról 52 900 forintra emelte 12 havi célárát, a vállalat részvényeit továbbra is vételre ajánlja.

A héten a Mol részvényei 1,25 százalékkal erősödtek, pénteken a részvény 4530 forinton zárt, heti forgalma meghaladta a 23 milliárd forintot.

Az OTP árfolyama a héten 3,17 százalékkal emelkedett, pénteki záróára 46 820 forint volt, heti forgalma több mint 69,1 milliárd forintot tett ki.

A Richter ára a héten 1,46 százalékkal lett magasabb, a részvény 11 800 forinton zárt pénteken, heti forgalma meghaladta a 21 milliárd forintot.

A Magyar Telekom árfolyama 3,7 százalékkal nőtt, a papír pénteken 2746 forinton fejezte be a kereskedést, heti forgalma több mint 5 milliárd forint volt.

A kis- és közepes részvények indexe, a BUMIX 1,15 százalékkal 107,12 ponttal emelkedett, és 9433,29 ponton zárta a hetet.