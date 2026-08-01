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Százhalombatta, 2022. október 20.A Dunamenti Erõmû, amely a 794 MW-os teljesítményével a magyar villamosenergia-rendszer legnagyobb gáztüzelésû erõmûve. Szükség esetén azonnal indítható blokkjaival aktív szereplõje hazánk villamosen
Gazdaság

Nagy fordulat az energiaválságban: három nap után újraindult az egyik legfontosabb magyar erőmű

Pénzcentrum
2026. augusztus 1. 19:42

Újra üzemel a Dunamenti Erőmű G3-as blokkja, amely háromnapos kényszerszünet után ismét jelentős kapacitással csatlakozott a magyar villamosenergia-rendszerhez. A műszaki hiba elhárítását követően sikeresen lezárultak az ellenőrzések és a próbaüzem. A termelés újraindítása a rendkívüli hőség és a megnövekedett energiaigény idején különösen fontos a rendszer stabilitása szempontjából. A blokk közel 400 megawatt teljesítménnyel segíti az ország energiaellátását.

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A gyors javításnak köszönhetően 3 nap után újra üzemel Százhalombattán a Dunamenti Erőmű - jelentette be Facebook-oldalán a miniszterelnök szombaton délután. Kiemelte, hogy ez 360 megawatt plusz kapacitást jelent. Magyar Péter megköszönte a javításban résztvevők munkáját.

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A Dunamenti Erőmű a közösségi oldalán szombaton arról tájékoztatott, hogy a műszaki ellenőrzések és a próbaüzem sikeres lezárását követően augusztus 1-jén 16.45 órától ismét teljes kapacitással üzemel az erőmű G3 blokkja. A közel 400 MW-os termelőkapacitás ezzel újra a magyar villamosenergia-rendszer rendelkezésére áll - jelezték.

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Felidézték, hogy a G3 blokk július 29-i tervezett indítását a gőzturbina egyik védelmi szelepének speciális tömítésénél észlelt műszaki rendellenesség miatt fel kellett függeszteni. Az erőmű munkatársai és a szakmai partnerek gyors, összehangolt munkájának eredményeképpen az egység a lehető legrövidebb időn belül, biztonságosan visszatérhetett a termelésbe - hangsúlyozta a Dunamenti Erőmű.

Címlapi kép: Jászai Csaba, MTI/MTVA
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