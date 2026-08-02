Végre látszik a kánikula vége: ekkor enyhülhet a pokoli hőség

A friss időjárási modellek szerint még több napon át kitart a rendkívüli hőség Magyarországon. A hét első felében továbbra is 40 fok közeli csúcshőmérsékletek várhatók, csütörtökön pedig ismét veszélybe kerülhet az országos melegrekord. Péntektől azonban egy hidegfront fokozatos lehűlést hozhat. A hétvégére megszűnhet a szélsőséges forróság, bár a kánikula továbbra is velünk marad, írja az Időkép.

A legfrissebb modellfutások alapján a hét első felében tovább folytatódik az extrém kánikula. Hétfőtől csütörtökig országszerte rendkívül magas hőmérsékletekre kell készülni, csütörtökön pedig ismét veszélybe kerülhet az országos abszolút melegrekord.

A következő napokban a napsütést csak helyenként zavarhatják gomolyfelhők, és legfeljebb elszórtan alakulhat ki egy-egy hőzivatar. Az éjszakák is egyre melegebbek lesznek: sok helyen trópusi éjszakák várhatók, amikor a hőmérséklet 20 Celsius-fok alá sem csökken, a nagyvárosok belső részein és a vízpartok közelében pedig helyenként 25 fok felett maradhat.

A jelenlegi előrejelzések szerint péntektől egy lassan érkező hidegfront változást hozhat. Az északnyugati országrészben kezdődhet meg először a lehűlés, amely fokozatosan terjedhet kelet és dél felé, legkésőbb a Dél-Alföldön éreztetve hatását.

A hétvégére a 40 fok körüli hőség várhatóan megszűnik, ugyanakkor a meleg idő továbbra is kitart. Az ország nagy részén még mindig 30 fok feletti nappali maximumokra lehet számítani, a hidegfrontot pedig helyenként záporok és zivatarok is kísérhetik, ezek pontos kialakulása azonban egyelőre bizonytalan.