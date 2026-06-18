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Keményen üzent az új rendőrfőkapitány: senki nem vonhatja ki magát a törvény alól, odacsapnak a bűnözőknek
Az újonnan kinevezett országos rendőrfőkapitány, Mecser Tamás parlamenti meghallgatásán megerősítette a Terrorelhárítási Központ rendőrségbe történő beolvasztását. Kiemelte továbbá a határozott bűnüldözés fontosságát, valamint a rendőrségi létszámhiány kezelését egy hosszú távon is vonzó életpályamodell kidolgozásával - írta meg a Portfolio.
Mecser Tamás az Országgyűlés Honvédelmi és Rendészeti Bizottsága előtti meghallgatásán egyértelművé tette, hogy nem tűri, hogy bárki vagy bármely terület megpróbálja kivonni magát a törvényes állami joghatóság alól. Hangsúlyozta, hogy lakóhelytől függetlenül minden állampolgárnak joga van a biztonsághoz, az államhatalommal dacoló törekvéseket pedig azonnal, a leghatározottabb eszközökkel fel kell számolni.
A meghallgatás egyik kiemelt témája a Terrorelhárítási Központ rendőrségbe történő integrációja volt. Tóth Gábor rendészeti államtitkár magyarázata szerint az intézkedés célja az országos rendőrfőkapitány alá tartozó, egységes szakmai irányítás megteremtése. Mecser Tamás hozzátette, hogy a szervezet állományát komoly értéknek tekinti, így garantálja az ott szolgálók megbecsülését, valamint a zökkenőmentes szakmai átmenetet. A szervezeti átalakítás előzményeként a miniszterelnök már felmentette a Terrorelhárítási Központ korábbi főigazgatóját, Hajdu Jánost, akinek hétfőn meg is szűnt a szolgálati jogviszonya.
Az új főkapitány kitért a rendőrséget sújtó létszámproblémákra és az utánpótlási nehézségekre is. Megoldásként egy olyan életpályamodell kidolgozását sürgette, amely harminc-negyven évre a pályán tartja a szakembereket. Kifejtette, hogy a rendőri munka minősége és az állomány felkészültsége közvetlen összefüggésben áll a finanszírozással, ezért a megfelelő feltételek megteremtésében a politikai döntéshozókra is komoly feladat hárul.
A parlamenti szakbizottság végül hét igen szavazattal, egy tartózkodás mellett támogatta Mecser Tamás kinevezését, aki a Heves vármegyei rendőrfőkapitányi posztról érkezik az országos szervezet élére.
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Címlapkép: Szigetváry Zsolt, MTI/MTVA
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