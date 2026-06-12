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Figyelem! Rengeteg magyarnak lesz érvénytelen a személyi igazolványa heteken belül: azonnal lépni kell
Az európai uniós szabályozással összhangban, augusztus 3-án végleg érvényüket vesztik a régi típusú, könyv formátumú, határidő nélkül érvényes személyazonosító igazolványok - közölte a Belügyminisztérium (BM) pénteken.
A tárca közleménye szerint a lejáratról az érintett állampolgárok külön, személyre szabott értesítést nem kapnak, ezért azt javasolják nekik, hogy mielőbb ellenőrizzék okmányaikat.
Azoknak a polgároknak, akik kizárólag a régi típusú személyi igazolvánnyal rendelkeznek, személyes eljárásban új, elektronikus személyazonosító igazolványt (eSzemélyi) kell igényelniük bármely kormányablakban - jelezték.
Amennyiben valaki rendelkezik más, érvényes személyazonosságot igazoló hatósági igazolvánnyal - például kártyaformátumú vezetői engedéllyel vagy magánútlevéllel -, úgy az új személyazonosító igazolvány kiváltása nem kötelező, de a zökkenőmentes ügyintézés érdekében ajánlott. A 70. életévet betöltött polgár állandó személyazonosító igazolványának kiállítása díjmentes - közölték.
Az orvosi igazolással rendelkező, személyes megjelenésükben egészségügyi okból akadályozott ügyfelek a kormány oldalán megtalálható elérhetőségeken keresztül vegyék fel a kapcsolatot a lakóhelyük vagy tartózkodási helyük szerint illetékes kormányhivatallal - írták.
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