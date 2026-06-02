Titokban újabb kínai gigahitelt vettek volna fel Lázárék: megszólalt a költségvetésben tátongó lyukról a Számvevőszék

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) részletes magyarázatot adott az idei költségvetésből hiányzó, 286 milliárd forintos tétel ügyében, amely az Építési és Közlekedési Minisztériumhoz tartozik. A számvevők szerint az érintett tárcák az autópálya-kiadásokat egy nem nyilvános kormányhatározatra, a Budapest–Belgrád vasútvonal költségeit pedig egy új kínai hitelre hivatkozva tervezték alul. Bár az ÁSZ a háttériratokat nem kapta meg, a minisztériumi vezetők büntetőjogi felelősségük tudatában nyilatkoztak a benyújtott adatok hitelességéről - írta meg a Telex.

A botrány még májusban robbant ki, amikor a minisztériumi átadás-átvételi dokumentumokból kiderült, hogy a kormány több tételnél is irreálisan alacsony számokkal kalkulált. Ennek következtében az ÉKM idei költségvetéséből jelentős összeg hiányzik.

Míg egy kisebb tétel, az iváncsai iparvágány költsége vélhetően adminisztrációs hiba miatt maradt ki, a két legnagyobb projekt esetében tudatos döntés született a számok alultervezéséről. Ezt a lépést az új kormány költségvetés-hamisításnak tartja.

A legnagyobb hiány az autópálya-koncessziók rendelkezésre állási díjánál jelentkezik.

Az Orbán-kormány ezen a soron 210 milliárd forinttal számolt, ám a valóságban további 175,6 milliárd forint hiányzik a fedezethez.

Az ÁSZ mostani közlése szerint a költségvetés tervezésekor többször is bekérte a számításokat Lázár János és Nagy Márton tárcájától.

A minisztériumok érdemi indoklás helyett egy nem nyilvános kormányhatározatra, valamint az autópályákat üzemeltető konzorciummal folytatott, a költségek lefaragását célzó tárgyalásokra hivatkoztak. Mivel a titkos határozatot és a szerződéseket a tárcák az ÁSZ-nak sem mutatták meg, a számvevőszék már akkor jelezte a parlamentnek, hogy a 210 milliárdos előirányzat megalapozatlan, és túllépés várható. Az akkori kormánypárti többség azonban figyelmen kívül hagyta a figyelmeztetést, és változatlan formában szavazta meg a költségvetési törvényt.

Hasonló a helyzet a Budapest–Belgrád vasútvonal építésével kapcsolatban is. Itt csupán

JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 105 965 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 10,39%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

44,5 milliárd forintot terveztek be, de a számlák kifizetéséhez további 87,7 milliárd forintra lenne szükség.

Az ÉKM és a Nemzetgazdasági Minisztérium azzal érvelt a számvevőknek, hogy az építkezés a tervezetnél hamarabb befejeződik. Emellett arra hivatkoztak, hogy előrehaladott tárgyalásokat folytatnak a kínai Eximbankkal egy újabb hitel felvételéről. Az ÁSZ ezt a levezetést akkor elfogadta, ám a korai befejezésről szóló ígéret végül nem teljesült, és a jelek szerint a kiegészítő finanszírozás is elmaradt.

Arra a felvetésre, hogy a kormányzat szándékosan vezette-e félre a számvevőszéket, az ÁSZ egyértelműsítette, hogy nincs jogkörük vizsgálni a vezetők szándékait. Azt viszont hangsúlyozták, hogy a minisztériumok felelős beosztottjai, köztük az államtitkárok, büntetőjogi felelősségük tudatában, hivatalos nyilatkozatban igazolták az ÁSZ-nak küldött adatok teljességét, hitelességét és érvényességét. A folyamat legvégén pedig az építési és közlekedési miniszter, valamint az államháztartásért felelős miniszter is kézjegyével hagyta jóvá a vitatott költségvetési fejezeteket.

Címlapkép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos, MTI/MTVA