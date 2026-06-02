Sorsdöntő találkozók kezdődnek: a legfontosabb EU-biztos érkezik Magyarországra, a források hazahozatala a tét
Kedden Budapestre látogat Michael McGrath, az Európai Bizottság demokráciáért, jogállamiságért és igazságügyért felelős biztosa, hogy az új magyar kormány és az Országgyűlés tagjaival egyeztessen. A tárgyalások fókuszában az uniós testület idei jogállamisági jelentése, a tervezett hazai reformok, valamint Magyarország Európai Ügyészséghez való csatlakozása áll - írta a Telex.
A találkozók célja, hogy megoldást találjanak a régóta húzódó jogállamisági problémákra. Az Európai Bizottság közlése szerint a látogatás lehetőséget teremt a magyarországi reformfolyamatok támogatására. Az egyeztetések szorosan építenek Ursula von der Leyen bizottsági elnök és Magyar Péter múlt pénteki megbeszélésére.
McGrath parlamenti látogatása során több országgyűlési bizottság vezetőjével is tárgyal: Rák Richárddal a törvényalkotási, Hantosi Istvánnal az igazságügyi, Hajdu Mártonnal a külügyi, illetve Sopov Ildikó Évával az európai ügyekért felelős bizottság részéről.
A kabinet miniszterei közül találkozik Ruff Bálinttal, a Miniszterelnökséget vezető miniszterrel, Görög Márta igazságügyi, valamint Tarr Zoltán kultúráért felelős tárcavezetővel. Ezeken a megbeszéléseken a jogállamiság megerősítése, az alapvető jogok garantálása és a médiaszabadság lesz a legfőbb téma.
Az uniós testület a látogatás kapcsán külön üdvözölte a magyar kormány múlt heti hivatalos bejelentését az Európai Ügyészséghez való csatlakozási szándékáról. Ezt az elhatározást kulcsfontosságú lépésnek nevezték az uniós források védelme érdekében.
Címlapkép: Görög Márta kinevezés előtti meghallgatásán az Országgyûlés igazságügyi és alkotmányügyi bizottságának ülése előtt az Országházban 2026. május 12-én. MTI/Bodnár Boglárka
