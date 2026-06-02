Tavaly átlagosan 40 millió forintos nyereséget értek el a hazai közjegyzői irodák, bár a bevételek tekintetében hatalmas különbségek mutatkoznak.
Elárulta Orbán Anita: sorsdöntő csúcstalálkozóra készülnek, Donald Trumppal is találkozhat Magyar Péter
Orbán Anita szerint mindenki tisztában van azzal, hogy Magyarország jogosult az uniós forrásokra, ezért a jelenlegi brüsszeli tárgyalások egyik legfontosabb célja, hogy a befagyasztott pénzek minél gyorsabban megérkezzenek az országba. A külügyminiszter a Portfolio-nak adott interjúban arról beszélt, hogy az új kormány számára ez gazdasági és politikai szempontból is kiemelt ügy, mert a források hiánya az elmúlt években jelentősen visszafogta a beruházásokat és a növekedést.
Orbán Anita szerint az Európai Unióban is egyre többen látják, hogy a magyar gazdaság stabilitása és az uniós fejlesztési programok sikere szempontjából is fontos a pénzek felszabadítása. Úgy fogalmazott, hogy ezek a források nem valamelyik kormányt illetik meg, hanem a magyar embereket, az önkormányzatokat és a vállalkozásokat. Hangsúlyozta, hogy a kabinet olyan megállapodásra törekszik, amely egyszerre biztosítja az uniós feltételek teljesítését és a támogatások lehívását.
Az interjú egyik fontos nemzetközi vonatkozása Donald Trump amerikai elnök politikája volt. Orbán Anita szerint a világpolitikai környezet jelentősen átalakul, és Európának alkalmazkodnia kell ahhoz, hogy Washington egyre inkább saját gazdasági és geopolitikai érdekeit helyezi előtérbe. A külügyminiszter úgy látja, hogy Trump visszatérése új helyzetet teremt az európai országok számára, ezért az Európai Uniónak nagyobb önállóságra és versenyképességre lesz szüksége.
A politikus szerint Magyarországnak ebben a helyzetben is pragmatikus külpolitikát kell folytatnia. Célként nevezte meg az Egyesült Államokkal fenntartott szoros kapcsolatok megőrzését, miközben Magyarország továbbra is az Európai Unió tagjaként kívánja érvényesíteni érdekeit. Orbán Anita szerint az új magyar kormány egyik legfontosabb feladata az lesz, hogy helyreállítsa az ország nemzetközi hitelességét és kiszámítható partnerként jelenjen meg Brüsszelben és Washingtonban egyaránt.
Az interjúban szóba került az is, hogy az új magyar vezetés az előző időszaknál aktívabb együttműködésre törekszik Ukrajnával. Orbán Anita az elmúlt hetekben több alkalommal is tárgyalt ukrán partnereivel, és megkezdődtek a szakértői egyeztetések a kárpátaljai magyar közösség jogainak rendezéséről. A külügyminiszter szerint a kisebbségi kérdések rendezése és a kétoldalú kapcsolatok javítása egyszerre szolgálja Magyarország és Ukrajna érdekeit.
A Portfolio-interjúban Orbán Anita arról is beszélt, hogy a következő hónapok meghatározóak lehetnek Magyarország számára. Szerinte az uniós források felszabadítása, a nemzetközi kapcsolatok rendezése és az új gazdasági stratégia együttesen teremtheti meg a gyorsabb növekedés feltételeit. Úgy fogalmazott, hogy a brüsszeli tárgyalások során minden fél tudja, hogy ezek a pénzek Magyarországnak járnak, ezért most már a gyakorlati megoldások kidolgozásán van a hangsúly.
Címlapkép: MTI/Koszticsák Szilárd
