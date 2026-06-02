Elképesztő trükkel próbált eltüntetni 200 milliót ez a személyszállító cég: gigabírságot varrtak a nyakukba

Több mint 200 millió forint bevételt titkolt el egy személyszállítással foglalkozó vállalkozás, emellett mintegy 50 millió forint értékben állított ki valótlan tartalmú számlákat. A szabálytalanságokat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) tárta fel egy ellenőrzés során.

A NAV tájékoztatása szerint a társaság nem tett eleget adókötelezettségeinek, és az ellenőrzés során sem működött együtt az adóhatósággal. Ennek ellenére a hatóság az online számlaadatok, valamint nemzetközi információk felhasználásával rekonstruálni tudta a cég tényleges forgalmát.

A vállalkozás ismert taxitársaságok diszpécserszolgáltatásait használta a fuvarok szervezésére, így a NAV a partnerektől beszerzett és bejelentett adatok alapján pontos képet kapott a bevételekről. Az ellenőrzés megállapította, hogy a társaság a vizsgált időszakban közel 200 millió forint árbevételt nem vallott be.

A vizsgálat során további visszaélésekre is fény derült. A cég mintegy 50 millió forint értékben bocsátott ki fiktív számlákat különböző szolgáltatásokról, köztük autószerelésről, zöldterület-kezelésről és reklámtevékenységről. A NAV szerint ezek mögött nem állt valós gazdasági teljesítés. A vállalkozásnak ráadásul sem a szükséges szakemberei, sem a megfelelő eszközei nem voltak ahhoz, hogy ilyen tevékenységeket végezzen.

Az adóhatóság több mint 60 millió forint adóhiányt állapított meg. A társaságnak ezt az összeget meg kell fizetnie, emellett 200 százalékos adóbírságra és késedelmi pótlékra is számíthat.

A NAV hangsúlyozta, hogy a vállalkozások együttműködésének hiánya sem akadályozza meg az eltitkolt bevételek feltárását. Az adóhatóság a rendelkezésére álló adatbázisok, valamint a piaci szereplőktől érkező információk elemzésével akkor is képes megállapítani a tényleges adókötelezettséget, ha a cég nem segíti az ellenőrzést.