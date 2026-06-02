Rommá keresik a közjegyzők magukat Magyarországon: elképesztő mennyiségű pénz vágnak zsebre ezek a dolgozók

Tavaly átlagosan 40 millió forintos nyereséget értek el a hazai közjegyzői irodák, bár a bevételek tekintetében hatalmas különbségek mutatkoznak. Az ügyfelek gyakran irreálisan magasnak érzik a kötelező eljárásokért fizetendő összegeket. A Magyar Országos Közjegyzői Kamara szerint azonban a jelenlegi díjszabás indokolt, és egy jelentős árcsökkentés sok irodát a csőd szélére sodorna - írja a HVG.

A társasági formában működő irodák hivatalos beszámolóinak összesítéséből kiderül, hogy a piacon óriási a szórás. Az átlagos adózott eredmény nagyságrendileg 40 millió forint körül mozgott 2024-ben. Akadtak azonban olyan irodák, ahol a tulajdonosok 150-180 millió forintos nyereséget is realizálhattak egyetlen év alatt, miközben néhányan veszteséggel zártak.

A kiemelkedő bevételeket az esetek többségében a jogszabály által kötelezően előírt, vagy az ügyvédek által erősen ajánlott eljárások biztosítják. Az ügyfelek azonban sokszor aránytalannak tartják a fizetendő díjakat a ténylegesen elvégzett munkához és a ráfordított időhöz képest. Nem ritka tapasztalat, hogy egy alig tízperces, csupán adategyeztetésből és a szerződés felolvasásából álló ügyintézés végén több tízezer forintot kell kifizetniük.

A konkrét díjak jellemzően az ügyértéktől függnek. Egy egyszerű névaláírás-hitelesítés nagyságrendileg tízezer forintba, egy lakásbérleti szerződés közokiratba foglalása 50-80 ezer forintba kerül. Ezzel szemben egy hagyatéki eljárás közjegyzői díja akár a több százezer forintot is elérheti.

A lakossági panaszok és a magas díjak miatt egyre inkább felmerül a rendszer átalakításának igénye, amelyet politikai szinten is szorgalmaznak. A kamara azonban határozottan védi a jelenlegi díjszabást. Érvelésük szerint a bevételek drasztikus csökkentése ellehetetlenítené a hazai közjegyzői hálózat működését.