Váratlan bejelentést tett Vitézy Dávid: teljesen átalakul a közlekedés az egyik legnépszerűbb hazai térségben
Június 20-tól teljesen új, összehangolt MÁV–Volán-menetrend lép életbe a Mátra térségében. Az átalakítás sűrűbb járatokat, jobb csatlakozásokat és kényelmesebb átszállást biztosít Eger, Salgótarján, Gyöngyös, valamint a népszerű mátrai kirándulóhelyek között.
Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter bejelentése szerint a fejlesztés nem csupán apró korrekció. Sokkal inkább egy új szemléletű, egységes hálózat kialakításáról van szó. A cél az, hogy a térség településeit többé ne elszigetelten kezeljék. Ehelyett szorosan összehangolják a vasúti és a buszos közlekedést, különös tekintettel a Budapest–Gyöngyös InterRégió vonatokra.
A változások egyik leghangsúlyosabb eleme, hogy Salgótarján és Eger között kétóránként indulnak közvetlen járatok. Ezek két különböző útvonalon közlekednek majd. Ez hatalmas előrelépést jelent, mivel korábban a két térség között rendkívül nehézkes volt az utazás. Ez a probléma különösen a hétvégi napokon volt meghatározó.
Gyöngyös vasútállomásán egy új, közvetlenül a peron mellett megépített autóbusz-forduló teszi kényelmesebbé a közlekedést. Ennek köszönhetően a fővárosból érkező vonatok utasai zökkenőmentesen és gyorsan szállhatnak át a Mátrába tartó buszokra. A menetrendet Egerben, Pásztón és Pétervásárán is úgy alakítják át, hogy a járatok sokkal jobban csatlakozzanak egymáshoz.
A fejlesztés a turisztikai célpontok elérhetőségét is jelentősen javítja. Gyöngyös, Mátraháza, Kékestető és Galyatető között egy jól átlátható, könnyen megjegyezhető menetrendet vezetnek be. Ennek eredményeként a buszok szinte óránként követik majd egymást, a hétvégi közlekedés pedig sűrűbbé válik. Ezenfelül a régió kisebb településein is érezhető lesz a pozitív hatás. Olyan új esti, hétvégi és csúcsidős járatok indulnak, amelyeknek köszönhetően ott is megoldódik a közösségi közlekedés, ahol korábban ez szinte lehetetlen volt.
