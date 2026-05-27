Recseg-ropog a nyugdíjrendszer: ezt nem lehet egy két csavarral helyrehozni, új alapokra van szükség szakértők szerint

Az eddigi tervek alapján a Magyar-kabinet elsősorban sávos emelésekkel és egyéb kiegészítő intézkedésekkel javítana az idősek helyzetén. A nyugdíjpolitika azonban rendkívül összetett terület. Éppen ezért bizonytalan, hogy ezek az ígéretek önmagukban elegendőek-e, vagy elkerülhetetlenek a további, átfogó állami reformok - írja az Economx.

A lapnak Farkas András, a NyugdíjGuru alapítója és Karácsony Mihály, az Országos Nyugdíjas Parlament Egyesület elnöke nyilatkozott érintve a már bejelentett intézkedéseket és a kérdéseket, amelyek nem tisztázottak. A szakértők véleménye szerint a nyugdíjrendszer stabilizálásához mélyreható szerkezeti változtatásokra és jelentős költségvetési forrásbevonásra van szükség az állam részéről.

Nem jó irány a sávos nyugdíjemelés?

Farkas András elsőként arról beszél, hogy a Tisza-kormány a jelenlegi rendszer alapvető elemeit megtartaná, így a 13. és 14. havi nyugdíjat, valamint a Nők40 programot is. Emellett vállalták a minimálnyugdíj 120 ezer forintra emelését, a 120–140 ezer forint közötti nyugdíjak külön emelését, differenciált nyugdíjemelést a magasabb nyugdíjaknál, illetve a nyugdíjas SZÉP-kártya bevezetését. A szakértő ennek kapcsán elmondta, hogy a 120 és 140 ezer forint közötti nyugdíjakra ígért 6–12 ezer forintos pluszemelést túl kicsinek tartja. Állítása szerint nem részmegoldásokra lenne szükség, hanem a teljes nyugdíjemelési rendszer átalakítására, mert csak így lehetne hosszú távon megőrizni a nyugdíjak értékét. A „differenciált nyugdíjemelés” részleteit szerinte maga a kormány sem dolgozta még ki teljesen.

A szakértő arra figyelmeztet, hogy a 120 és 140 ezer forintos küszöbök mechanikus rögzítése hibás megoldás. Úgy véli, ezeket automatikusan hozzá kellene igazítani legalább az inflációhoz, de még inkább a nettó bérek növekedéséhez, különben az intézkedések idővel elvesztik a jelentőségüket. A szakértő javasolta azt is, hogy a minimálnyugdíjat inkább a mélyszegénységi küszöbhöz kellene kötni, a pluszemeléseket pedig a szegénységi sávok alapján differenciálni. Ezzel együtt kiemeli, hogy a nyugdíjasok elszegényedését csak egy teljes szemléletváltás tudná érdemben lassítani.

Farkas András továbbá indokoltnak tartja az időskorúak járadékának és az ápolási díjaknak az emelését, és hangsúlyozza, hogy több tízezer ember vár idősotthoni férőhelyre, ezért a vállalt 20 ezer új hely létrehozását szükségesnek tartja. A Férfiak40 programról szólva Farkas András szerint a férfiak rövidebb várható élettartamuk miatt valóban hátrányban vannak a rendszerben. Ugyanakkor azt állítja, hogy a Nők40 mintájára létrehozott férfi kedvezményes nyugdíj veszélyeztetné a rendszer fenntarthatóságát. Ehelyett szerinte egy rugalmas nyugdíjba vonulási rendszert kellene kialakítani.

A nyugdíjas SZÉP-kártyáról szólva Farkas András úgy véli, hatékonyabb lenne ugyanazt a pénzt közvetlen nyugdíjemelésre fordítani. A szakértő arról is beszélt, hogy a nyugdíjkassza már most is több ezer milliárd forintos tétel, és az új vállalások tovább növelnék a kiadásokat. Megjegyzi, hogy a 13. és 14. havi nyugdíj, valamint a Nők40 önmagában mintegy 1800 milliárd forintos pluszterhet jelent az államkasszának. Ugyanakkor hangsúlyozza, hogy Magyarország még így is kevesebbet költ nyugdíjakra GDP-arányosan, mint az uniós átlag, ezért szerinte lenne mozgástér a rendszer bővítésére.

A szakértő szerint a magyar nyugdíjrendszer átfogó reformját már nem lehet tovább halogatni. Úgy látja, sürgősen társadalmi és szakmai vitát kell indítani a rendszer fenntarthatóságáról és méltányosságáról. Rövid távon pedig a legfontosabb feladatnak a nyugdíjemelési rendszer módosítását tartja.

Karácsony Mihály üdvözölte, hogy az új kormány a legszegényebb idősek támogatását helyezte előtérbe. Ugyanakkor szerinte nemcsak a nyugdíj összegét kellene vizsgálni, hanem az adott ember teljes jövedelmi helyzetét, beleértve a tőkejövedelmet vagy akár a külföldről érkező nyugdíjat is. A méltányossági nyugdíjemelés rendszerét hozza példának: több tízezer kérelem érkezett, amelyek közül körülbelül harmincezret fogadtak el.

A szakértő szerint az idősek ügyét a társadalmi súlyának megfelelően kellene kezelni. Kifogásolja, hogy nincs külön parlamenti bizottság, amely kifejezetten az idősek vagy a nyugdíjasok problémáival foglalkozna, és azt is problémának tartja, hogy az idősügyi feladatok túl sok minisztérium között oszlanak meg. Ezért fontosnak tartaná egy állandó, átlátható párbeszéd kialakítását a kormány és a nyugdíjasok között, például egy Nyugdíjas Köztestület létrehozásával, emellett idősügyi ombudsman kinevezését is szükségesnek látja.

Karácsony Mihály a Tisza egyik legígéretesebb vállalásának a 20 ezer új bentlakásos idősotthoni férőhely létrehozását tartja. A záró részben arra emlékeztet, hogy az Alaptörvény külön védelmet ígér az idősek számára, ugyanakkor Magyarországon nagyon alacsony az egészségben eltöltött évek száma, ami szerinte fontos szempont kellene legyen a nyugdíjrendszer alakításakor - írta a lap.

