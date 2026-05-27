Határértéket meghaladó ásványolaj-szennyezettség miatt visszahívják a SUNCLAD márkájú, egykilós kiszerelésű Shinode Original Premium szusirizst.
Hivatalos: csendben eszkalálódott a helyzet, 2026-ban már a történelem harmadik legnagyobb ebolajárványa zajlik
A Kongói Demokratikus Köztársaságban rohamosan terjed az ebolavírus egy ritka törzse. A jelenlegi már a történelem harmadik legnagyobb ebolajárványa. A kitörés központja az ország északkeleti részén fekvő Ituri tartomány. A helyzetet súlyosbítja, hogy sem vakcina, sem jóváhagyott terápia nem áll rendelkezésre az érintett vírustörzs ellen - tudósított a Wall Street Journal.
A járvány a háborúk sújtotta, Ugandával és Dél-Szudánnal határos régióban terjedt el. Az első ismert beteg egy egészségügyi dolgozó volt, aki április 24-én mutatta a fertőzés tüneteit, majd belehalt a betegségbe. A vírus ezt követően azért terjedt tovább, mert a fertőzött holttestet hazaszállították a temetési szertartásra. Péntekig legalább 750 feltételezett megbetegedést és 177 halálesetet regisztráltak Kongóban. Eközben Ugandában két behurcolt esetet azonosítottak. Szakértők szerint a valós esetszám ennél jóval magasabb lehet, mivel a kórokozó hetekig észrevétlenül terjedt.
A kitörést az úgynevezett Bundibugyo ebolavírus okozza. Ez a nevét arról az ugandai körzetről kapta, ahol 2007-ben azonosították. A törzs rendkívül ritka, hiszen korábban csupán két járványt okozott. Emiatt a helyi laboratóriumok tesztjei nem is tudták kimutatni, ami jelentősen késleltette a felismerést. A kórokozó ugyan lassabban szaporodik és kevésbé halálos, mint az elterjedtebb Zaire-törzs, amely 2014-ben Nyugat-Afrikában több mint 11 300 ember halálát okozta. Ennek ellenére a korábbi Bundibugyo-járványokban is a fertőzöttek több mint 30 százaléka életét vesztette.
A helyzetet különösen aggasztóvá teszi a régió jellege, mivel egy sűrűn lakott kereskedelmi és bányászati központról van szó. Itt kétmillió belső menekült él, további tízmillió ember pedig súlyos éhínséggel küzd. A két hónapja fokozódó fegyveres konfliktus ráadásul megnehezíti a segélyszállítmányok célba juttatását. Emellett a helyi lakosság rendkívül bizalmatlan a külső hatóságokkal szemben. Ezt jól mutatja, hogy a 2018-as helyi ebolajárvány megfékezése is két évig tartott.
Az Egyesült Államok Betegségmegelőzési és Járványügyi Központja (CDC) alacsony kockázattal számol a terjedés kapcsán. Biztonsági okokból azonban megtiltották azoknak a külföldieknek a belépését, akik az elmúlt három hétben a Kongói Demokratikus Köztársaságban, Ugandában vagy Dél-Szudánban jártak. A közelgő labdarúgó-világbajnokság miatt ugyanakkor fokozott éberség indokolt, mivel a helyszínek között New York is szerepel. Eközben egy ebolával fertőzött amerikai orvosi misszionáriust már egy németországi kórházba szállítottak kezelésre.
JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 105 965 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 10,39%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A Zaire-törzs ellen már két vakcina és kétféle terápia is létezik. Ezek azonban a Bundibugyo-törzzsel szemben hatástalanok, mivel a két vírus genetikailag jelentősen eltér egymástól. Jelenleg több kísérleti oltóanyag is fejlesztés alatt áll. A legígéretesebb a Zaire-vakcina alapján készülő változat, amelynek klinikai vizsgálata az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint hat-kilenc hónapon belül kezdődhet meg. Az Oxfordi Egyetem az indiai Serum Institute-tal együttműködve egy másik vakcinajelöltön is dolgozik.
Ez akár két-három hónap múlva rendelkezésre állhat, de eddig még állatkísérletekben sem tesztelték. A Mapp Biopharmaceutical monoklonális antitest-terápiája a preklinikai vizsgálatok során védelmet nyújtott a kórokozó ellen, a korai fázisú humán tesztekben pedig biztonságosnak bizonyult. A Gilead Sciences vírusellenes szere, az obeldesivir szintén hatékony lehet a Bundibugyo-törzs ellen. Továbbá a vállalat másik gyógyszere, a remdesivir is sikeresen gátolta a vírus szaporodását laboratóriumi körülmények között.
Megjöttek a legújabb adatok: drámai dolog történik a világ legnépesebb államaiban, végérvényesen kettészakad a Föld
A legfrissebb adatok szerint a világ lakosságának közel háromnegyede olyan országokban él, ahol hosszabb távon természetes fogyás indulhat el.
Egy debreceni férfi 70 ezer forintot fizetett egy magánszolgáltatónak anyajegy-eltávolításért, hogy elkerülje a hosszú várólistát.
Magyarország továbbra is az élmezőnyben van a kötelező gyermekoltások terén: a kanyaró elleni átoltottság 99 százalékos, a DTP-oltásoknál pedig gyakorlatilag teljes a lefedettség.
Rengeteg magyarnak hozhat kínszenvedést május utolsó hete: erre jobb felkészülni, komoly baj lehet belőle
Komoly veszélyekkel jár a korai hőhullám, az idei legerősebb UVB-sugárzás következik, amit nem szabad félvállról venni.
Tényleg magasabbak az észak-európai emberek? És hol helyezkednek el a magyarok ezen a térképen? Mutatjuk!
Tényleg ez lesz a Tisza-kormány legnehezebb feladata: olyan fába vágták a fejszéjüket, ami senkinek sem sikerült évtizedek óta
Magyarország a 82. helyre került a világ egészségügyi rendszereit összehasonlító listán.
Kórházat rohant le a dühös tömeg: egyre durvább a helyzet a gyilkos járvány gócpontjában, oltóanyag pedig egyáltalán nem létezik
A járvány terjedését a fegyveres konfliktusok és a humanitárius válság is nehezíti a Kongói DK-ban.
Megdőlt az évtizedes fogyókúrás tévhit: kiderült, hogyan adhatjuk le a kilókat úgy, hogy nem jönnek vissza
Május 12–15. között Isztambul adott otthont a 33. Európai Elhízástudományi Kongresszusnak.
Négy súlyos égési sérültet ápolnak Debrecenben a tiszaújvárosi Mol-üzemben történt robbanás után.
Három sérült még megfigyelés alatt áll, de ők is stabil állapotban vannak.
Gigantikus pénzesőt ígér Magyar Péter a kórházaknak: kiderült az igazság, pillanatok alatt elillanhat az összeg
Az érdemi változásokhoz olyan kérdésekről is nyíltan kell beszélni, amelyeket a hazai politika eddig igyekezett elkerülni.
Részleteket közölt Hegedűs Zsolt a tiszaújvárosi robbanásról: itt van minden tudnivaló a sérültekről
A tárcavezető megerősítette, hogy a térségben biztosítottak az egészségügyi és mentési kapacitások.
Egyre többeket érint az alattomos kór: a gyanútlan kismamákra és a babákra is hatalmas veszélyt jelent
A gonorrhea és a szifilisz terjedése évtizedes rekordot döntött Európában. Aggasztóan nő az anyáról gyermekre átterjedő szifiliszes esetek száma is.
Öt gyereket szállítottak kórházba egy várpalotai óvodából, miután a játék közben nárciszhagymát ettek az udvaron.
Tari Annamária: Nagyon nagy árat fizetünk azzal, hogy az érzelmeinket feláldozzuk a mesterséges intimitásért
Digitális függőség, az emberi kapcsolatok leépülése, elmagányosodás, mesékbe, illúziókba menekülés, izolálódás – mindezek a mesterséges intelligencia használatának veszélyei.
Drámai számok láttak napvilágot a magyar egyetemistákról: a diákok csaknem felét érinti ez a súlyos probléma
A felsőoktatásban részt vevő hallgatók több mint 40 százaléka küzd depresszióra utaló tünetekkel -
Vészhelyzetet hirdetett a világszervezet a rettegett vírus miatt: nincs ellenszer, egyre csak nő a halottak száma
Több mint 130 halálos áldozatot követelt eddig az a gyorsan terjedő, ritka ebolajárvány a Kongói Demokratikus Köztársaság keleti részén.
Súlyos egészségügyi problémává vált a zajszennyezés Európában. Magyarországot is keményen érintheti az új uniós szabályozás.
-
Öreg autók, dráguló piac: komoly tartalék van még a magyar lízingpiacban (x)
Jelentős növekedési potenciált lát a magyar autó- és lízingpiacban Hanczár Zsolt, az idén 35 éves, piacvezető Euroleasing Zrt. gépjármű-értékesítési igazgatója.
-
Rosalia Borpiknik: óriás nyárindító kerti parti a Ligetben (x)
A Rosalia Borpiknik június 4–7. között ismét benépesíti a Városligetet: borok, pezsgés és nyári hangulat vár a Vajdahunyad vár mögött.