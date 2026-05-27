Meglépte a váratlant a labdarúgó-szövetség: ezentúl bírók és szülők nélkül kell játszaniuk a gyerekeknek

Az angol labdarúgó-szövetség (FA) a következő szezontól bevezeti a háromfős csapatokkal játszott futballt a legfiatalabb, hétéves kor alatti korosztályban. Az újítás célja, hogy a gyerekek többet érjenek a labdába, és jobban élvezzék a játékot. Emellett a szövetség a pályán kívüli negatív jelenségeket is vissza szeretné szorítani - írta a The Guardian.

Az FA új ifjúsági stratégiájának részeként a hat-hét éves gyerekek a korábbi 5 az 5 elleni forma helyett 3 a 3 elleni futballt fognak játszani. Nyolcéves kortól aztán visszatérnek az ötös formátumhoz. Bár ez a speciális szabályrendszer mindössze egyetlen korosztályos évet érint, a szövetség szerint az időszak jelentősen javíthatja a fiatal játékosok technikai tudását és döntéshozatali képességét.

A 3 a 3 elleni játékban nincsenek sem kapusok, sem játékvezetők. John Folwell, az FA grassroots edzőképzési vezetője szerint az ötös formátumban a kapusok gyakran csak ácsorognak. A kilencfős meccskeretekből ráadásul három-négy gyerek is folyamatosan a kispadon ül. A háromfős csapatok esetében azonban mindenki játékban van, így a fiatalok rengeteg labdaérintést kapnak. Lehetőségük van cselezni, és egy az egy elleni szituációkban próbálhatják meg kijátszani az ellenfelüket.

Gyakorlatilag az iskolaudvari hangulatot szeretnénk visszahozni

– fogalmazott John Folwell.

Az FA persze nem találta fel a spanyolviaszt: Norvégia és Hollandia már több mint egy évtizede alkalmazza ezt a formátumot az utánpótlás-nevelésben. Németországban eközben a Funino nevű változat terjedt el, amelyben két kapupár található a pályán, így a passzoláson van a hangsúly. Az eddigi tapasztalatok országonként hasonló tanulságokat hoztak: a 3 a 3 elleni játék teljesen új típusú kapcsolatot alakít ki a gyerekek és a labdarúgás között.

Rachel Yankey angol válogatott és Arsenal-legenda, az FA ifjúsági stratégiájának nagykövete szerint az új formátum visszatérést jelent a gyökerekhez. Újra úgy futballozhatnak a gyerekek, ahogyan korábban az utcán játszottak: szülők és bírók nélkül, teljesen szabadon.

A szervezett futballban elvész a játékosok egyénisége, valamint az a fajta talpraesettség, hogy egyszerűen csak élvezzék a játékot

– mondta Yankey. Hozzátette, hogy mindez különösen a lányok számára fontos, akik sok esetben kevésbé magabiztosak a pályán.

A szövetség az új formátummal a pályán kívüli futballkultúrát is formálni kívánja. A bírók mellett a szülőket is távolabb tartják a játéktértől. Mivel több mérkőzés zajlik párhuzamosan, a hozzátartozóknak sokkal nehezebb egyetlen gyerekre fókuszálniuk, és a partvonal mellől utasításokat osztogatniuk. A tavalyi tesztidőszak alatt a legnagyobb ellenállás éppen a szülők részéről érkezett. Többen sérelmezték a kapus hiányát, mások pedig egyszerűen nem tartották "igazi futballnak" ezt a játékrendszert.

A 3 a 3 elleni forma eközben a sportmarketingben is egyre hangsúlyosabban jelenik meg. Stormzy Merky FC-kupája, valamint az Adidas legutóbbi reklámfilmje egyaránt ezt a felállást helyezi a középpontba. Utóbbiban például Timothée Chalamet áll össze egy utcai meccsre Lamine Yamallal és Jude Bellinghammel. Bár ez nem a klasszikus, hagyományos futball, a kispályás formátum egyre gyorsabban hódít teret.