Az UEFA adatközpontjának vezetője is részt vett a Portfolio futballtudományi konferenciáján, ahol kifejtette:
Megerősítette az MLSZ: megváltozik a Fizz Liga neve - nagy átalakulás jön az NB I-ben
A Pénzcentrum megkeresésére a Magyar Labdarúgó Szövetség elárulta, hogy a következő idénytől már nem Fizz Liga lesz a magyar első osztályú labdarúgó-bajnokság neve. Az OTP Csoport kedden közölte, hogy megszünteti a névadó webshop működését.
Ahogy a mai nap folyamán beszámoltunk róla, az OTP Csoport lezárja a fizz.hu történetét, a vállalat fokozatosan és tervezetten megszünteti az online piactér működését. Az elmúlt szezonban az első osztályú magyar labdarúgó-bajnokság is Fizz Liga néven futott, azonban így felmerült a kérdés, hogy új névadója lesz-e az NB I-nek.
A Pénzcentrum megkereste az MLSZ-t, akik azt írták, hogy a óz OTP döntésének következtében a következő bajnoki idénytől már nem Fizz Liga lesz az NB I-es bajnokság hivatalos elnevezése.
Az MLSZ által 2025-ben, az első osztályú magyar labdarúgó bajnokság névszponzorára kiírt tender győztese az OTP Bank Nyrt volt. Az MLSZ és az OTP között létrejött megállapodás alapján a tender győztesének jogosultsága a bajnokság hivatalos nevének meghatározása. Az NB I-es bajnokság új elnevezéséről megkezdődtek az egyeztetések, amint megegyezés születik, tájékoztatást adunk róla
- írta az MLSZ a Pénzcentrum kérdésére.
Címlapkép: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA
