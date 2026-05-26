Megerősítette az MLSZ: megváltozik a Fizz Liga neve - nagy átalakulás jön az NB I-ben

A Pénzcentrum megkeresésére a Magyar Labdarúgó Szövetség elárulta, hogy a következő idénytől már nem Fizz Liga lesz a magyar első osztályú labdarúgó-bajnokság neve. Az OTP Csoport kedden közölte, hogy megszünteti a névadó webshop működését.

Ahogy a mai nap folyamán beszámoltunk róla, az OTP Csoport lezárja a fizz.hu történetét, a vállalat fokozatosan és tervezetten megszünteti az online piactér működését. Az elmúlt szezonban az első osztályú magyar labdarúgó-bajnokság is Fizz Liga néven futott, azonban így felmerült a kérdés, hogy új névadója lesz-e az NB I-nek.

A Pénzcentrum megkereste az MLSZ-t, akik azt írták, hogy a óz OTP döntésének következtében a következő bajnoki idénytől már nem Fizz Liga lesz az NB I-es bajnokság hivatalos elnevezése.

Az MLSZ által 2025-ben, az első osztályú magyar labdarúgó bajnokság névszponzorára kiírt tender győztese az OTP Bank Nyrt volt. Az MLSZ és az OTP között létrejött megállapodás alapján a tender győztesének jogosultsága a bajnokság hivatalos nevének meghatározása. Az NB I-es bajnokság új elnevezéséről megkezdődtek az egyeztetések, amint megegyezés születik, tájékoztatást adunk róla

- írta az MLSZ a Pénzcentrum kérdésére.

Címlapkép: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA

