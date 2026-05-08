Lemondott Révész János, az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) főigazgatója; munkaviszonya június végén szűnik meg.
Forradalmi változás a gyermekvédelemben: ez a szakember lehet a gyerekjogokért felelős államtitkár az új kormányban
A Tisza-kormány külön államtitkárságot hoz létre a gyermekjogi és gyermekvédelmi ügyekért a Szociális és Családügyi Minisztériumban. Az államtitkári posztra a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány alapítóját, Gyurkó Szilviát kérik fel – írta a HVG.
A szakember a Kátai-Németh Vilmos vezette minisztériumban dolgozna. Gyurkó Szilvia telefonon nem erősítette meg a kinevezést a lapnak, de többszöri rákérdezésre sem cáfolta a hírt.
Gyurkó Szilvia az ELTE-n szerzett jogi diplomát, majd gyermekjogi tanulmányokat folytatott a New York-i Columbia Egyetemen, továbbá a Genfi Egyetem és a Harvard Egyetem képzésein is részt vett. 2012 és 2014 között az UNICEF Magyar Bizottságának gyermekjogi igazgatójaként dolgozott, 2016-ban pedig megalapította a Hintalovon Gyermekjogi Alapítványt. Itt jelenleg tanácsadóként tevékenykedik, előadásokat és képzéseket tart. Egy korábbi interjújában úgy fogalmazott: a rendszer súlyos bajban van, és valójában az 1997-es gyermekvédelmi törvény hatálybalépése óta sem volt olyan korszak, amikor az előírások mindenhol teljesültek volna.
Magyar Péter korábban azt ígérte, hogy húsz évre visszamenőleg vizsgálatot rendelnének el a gyermekvédelmi rendszerben történt visszaélésekről. A legfontosabb hiányként az odafigyelést, a szakmaiságot és az emberséget jelölte meg, amelyekhez szerinte többletforrás sem kell. Emellett azonnali béremelést és a napi kiadásokra vonatkozó normatíva emelését is tervezi.
A Tisza Párt programja a gyermekvédelmi rendszer azonnali megerősítését ígéri: az ágazat működési költségeit húsz, a dolgozók bérét huszonöt százalékkal emelnék, utóbbit inflációkövetővé tennék, a gyermekvédelem költségvetése pedig felülről nyitott lenne. Emellett vállalják a gyermekotthonok 2030-ig tartó felújítását, a szakellátásban dolgozók és a gyámügyi ügyintézők létszámának növelését, az egyedülállók örökbefogadási korlátozásának feloldását, a krízis- és átmeneti otthonok kapacitásbővítését, valamint egy önálló gyermekjogi biztos intézményének létrehozását.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Az előző ciklusban a gyermekvédelmi ügyekért a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára, Fülöp Attila felelt.
A miniszter hangsúlyozta, hogy Szerbia nem hajlandó átlépni azokat a korábban meghatározott stratégiai kereteket, amelyek az ország energiaellátásának stabilitását szolgálják.
A TotalEnergies 5,8 milliárd eurós negyedéves nyeresége újra fellobbantotta az extraprofitadóról szóló politikai vitát Franciaországban.
Megdöbbentő fordulat az olajpiacon: ez az egyetlen megállapodás, ami végleg megváltoztathatja az energiaárak jövőjét
Mindkét meghatározó referenciaolaj árfolyama már szerdán is több mint 7 százalékot zuhant.
A Fehér Ház új terrorellenes stratégiájában „a terrorizmus melegágyának” nevezte Európát.
Az Európai Parlament és az uniós tagállamok képviselői nem tudtak megállapodni az EU és az Egyesült Államok közötti kereskedelmi megállapodás részleteiről.
Hiába keltek hajnalban, csak a földön jutott hely a családnak, végül a bíróság is nekik adott igazat.
Donald Trump hiába állítja, hogy közel a béke: óriási a baj, rengeteg hajó rekedt a közel-keleti válság kellős közepén
Donald Trump szerint jól haladnak a tárgyalások Iránnal a háború lezárásáról és az atomfegyverkezés megakadályozásáról.
Két, Oroszországból indított drón sértette meg Lettország légterét, majd csapódott be az ország területén – jelentette be a lett hadsereg.
Az olajárak szerdán kétéves mélypontra zuhantak, miután hírek röppentek fel az USA és Irán közeli megállapodásáról.
Ukrajna ritka, mélységi csapást mért Oroszország területére, miközben Moszkva a május 9-i győzelem napi ünnepségekre készül.
Trump szerint „óriási előrelépés” történt Iránnal, ezért szünetel a hajók kísérésére indított akció.
Folyamatos a tagországokban a jellemzően elmaradottabb vidékekről és régiókból való elvándorlás, amelynek most egy mélyreható programmal vetnének véget az Unióban.
Bár első ránézésre stabilizálódott a helyzet, a háttérben egyre nagyobb különbségek alakulnak ki a közép- és kelet-európai gazdaságok között.
Tragédiába torkollott a beígért fegyvernyugvás Ukrajnában: Zelenszkij keményen kifakadt a történtek után
Az ukrán elnök Bahreinből reagált a kedd hajnalban végrehajtott rakéta- és dróntámadásokra, amelyeknek legalább öt halálos áldozata és több tucat sérültje volt.
Az Egyesült Államok és Irán kölcsönös nyomásgyakorlása komoly veszélybe sodorta a fegyvernyugvást, így az eszkaláció réme ismét fenyeget.
Megkongatták a vészharangot a vendéglátósok: kiderült az elkeserítő ok, ami miatt sorra véreznek el a legendás helyek
Naponta átlagosan két brit kocsma zárt be 2026 első negyedévében - derül ki a brit söripari szövetség (BBPA) friss adataiból.
Lángoló teherhajók és megsemmisített rakéták: Donald Trump kiadta a parancsot, kőkeményen odacsapott az amerikai hadsereg
Washington hadihajókkal kísért át kereskedelmi hajókat a szoroson, Teherán pedig az Egyesült Arab Emírségek partvidékére is kiterjesztette katonai ellenőrzését.
Így bomlik fel a szemünk előtt a korábban biztonságot nyújtó világrend: Donald Trump keze van ebben a dologban is
Az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság közötti szövetség évtizedeken át a globális biztonság és a liberális világrend sarokköve volt.
-
A héten nyit a régió új nemzetközi filmipari eseménye (x)
Május 8-án indul a Eurocine Budapest a Hungexpo-n