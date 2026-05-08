Forradalmi változás a gyermekvédelemben: ez a szakember lehet a gyerekjogokért felelős államtitkár az új kormányban
2026. május 8. 09:02

A Tisza-kormány külön államtitkárságot hoz létre a gyermekjogi és gyermekvédelmi ügyekért a Szociális és Családügyi Minisztériumban. Az államtitkári posztra a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány alapítóját, Gyurkó Szilviát kérik fel – írta a HVG.

A szakember a Kátai-Németh Vilmos vezette minisztériumban dolgozna. Gyurkó Szilvia telefonon nem erősítette meg a kinevezést a lapnak, de többszöri rákérdezésre sem cáfolta a hírt.

Gyurkó Szilvia az ELTE-n szerzett jogi diplomát, majd gyermekjogi tanulmányokat folytatott a New York-i Columbia Egyetemen, továbbá a Genfi Egyetem és a Harvard Egyetem képzésein is részt vett. 2012 és 2014 között az UNICEF Magyar Bizottságának gyermekjogi igazgatójaként dolgozott, 2016-ban pedig megalapította a Hintalovon Gyermekjogi Alapítványt. Itt jelenleg tanácsadóként tevékenykedik, előadásokat és képzéseket tart. Egy korábbi interjújában úgy fogalmazott: a rendszer súlyos bajban van, és valójában az 1997-es gyermekvédelmi törvény hatálybalépése óta sem volt olyan korszak, amikor az előírások mindenhol teljesültek volna.

Magyar Péter korábban azt ígérte, hogy húsz évre visszamenőleg vizsgálatot rendelnének el a gyermekvédelmi rendszerben történt visszaélésekről. A legfontosabb hiányként az odafigyelést, a szakmaiságot és az emberséget jelölte meg, amelyekhez szerinte többletforrás sem kell. Emellett azonnali béremelést és a napi kiadásokra vonatkozó normatíva emelését is tervezi.

A Tisza Párt programja a gyermekvédelmi rendszer azonnali megerősítését ígéri: az ágazat működési költségeit húsz, a dolgozók bérét huszonöt százalékkal emelnék, utóbbit inflációkövetővé tennék, a gyermekvédelem költségvetése pedig felülről nyitott lenne. Emellett vállalják a gyermekotthonok 2030-ig tartó felújítását, a szakellátásban dolgozók és a gyámügyi ügyintézők létszámának növelését, az egyedülállók örökbefogadási korlátozásának feloldását, a krízis- és átmeneti otthonok kapacitásbővítését, valamint egy önálló gyermekjogi biztos intézményének létrehozását.

Az előző ciklusban a gyermekvédelmi ügyekért a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára, Fülöp Attila felelt. 
SHA

Kifizetés esetén a fizetéssel kapcsolatos költségeket a kedvezményezett és a kifizetést kezdeményező közösen megosztva viselik. A átutalási megbízáson a SHA kódot kell feltüntetni, ha az ügyletet ilyen kondíciókkal kívánja igénybe venni az ügyfél.

