Akadálymentesítési támogatás nyugdíjasoknak: így igénylehető a fürdőszoba támogatás 2025-ben

Sokan nem tudják, hogy a mozgáskorlátozott személyek – köztük nyugdíjasok is – állami támogatást igényelhetnek otthonuk akadálymentesítésére, például fürdőszoba átalakításra vagy rámpa kialakítására. A legfeljebb 300 000 forintos hozzájárulás jelentős segítséget nyújthat a biztonságos és önálló életvitelhez. Mutatjuk, ki és hogyan igényelheti ezt a lehetőséget, kinek jár akadálymentesítési támogatás, hogyan járhat a fürdőszoba támogatás nyugdíjasoknak.

Mozgáskorlátozott embereknek - köztük a nyugdíjasoknak is - lehetőségük van legfeljebb 300 000 forint összegű akadálymentesítési támogatás igénybevételére. Ezt az állami hozzájárulást tízévente lehet kérni, és célja, hogy segítse az érintetteket otthonuk átalakításában annak érdekében, hogy biztonságosabban és önállóbban élhessenek. Ez a támogatás nyugdíjasoknak is nagy segítség lehet.

Az akadálymentesítési támogatás lényege, hogy a mozgáskorlátozottságból eredő mindennapi nehézségeket csökkentsék a lakókörnyezetben, például a lakás használatát megkönnyítő műszaki megoldások beépítésével. Ez a támogatás nyugdíjasoknak is segítség lehet, környezetük kényelmesebbé, élhetőbbé tételében. De gondolhatnak rá úgy, mint egy fürdőszoba támogatás, mely segítségével zuhanyzó kialakítására, kapaszkodók felszerelésére, rámpák létesítésére is van lehetőségük. A támogatás felhasználható új vagy meglévő ingatlan akadálymentesítésére, de akár új, akadálymentes otthon vásárlására vagy építésére is.

Mire fordítható az akadálymentesítési támogatás?

A támogatásból megvalósítható például:

fürdőkád cseréje alacsony küszöbű, biztonságos zuhanyzóra (ez egy klasszikus példa a fürdőszoba

támogatás gyakorlati alkalmazására),

kapaszkodók felszerelése a WC-ben és fürdőben,

rámpa kialakítása lépcső helyett,

ajtók kiszélesítése, küszöbmentesítés,

padlóburkolat csúszásmentesítése,

elektromos nyitó- és zárószerkezetek felszerelése,

felvonó vagy lépcsőjáró berendezés telepítése,

a lakás közműhálózatának korszerűsítése (pl. központi fűtés kiépítése).

A kivitelezéshez kapcsolódó helyreállítási munkálatok költségei is elszámolhatók, legfeljebb a támogatás 40%-áig.

Ki igényelheti a fürdőszoba támogatást?

A akadálymentesítési támogatás igénybevételére jogosultak:

mozgásszervi fogyatékos vagy súlyosan mozgáskorlátozott személyek,

illetve közeli hozzátartozóik vagy élettársuk, amennyiben velük egy háztartásban élnek.

Mozgásszervi fogyatékosnak minősül az, aki:

állapota miatt állandó segédeszközre szorul,

ágyhoz kötött,

vagy olyan mozgásszervi betegsége van, amit eszközökkel nem lehet javítani.

Támogatás nyugdíjasoknak is elérhető, ha megfelelnek a fenti feltételeknek. Tehát ha egy nyugdíjas mozgáskorlátozott, jogosult lehet az akadálymentesítési célú hozzájárulásra – például ha az otthoni közlekedés nehézséget okoz számára. A támogatási összeg pedig felhasználható például fürdőszoba támogatásként zuhanyzó kialakítására, kapaszkodók felszerelésére, rámpák létesítésére is.

Mekkora összeg igényelhető az akadálymentesítési támogatás során?

A maximális támogatási összeg 300 000 Ft, amit az állam vissza nem térítendő formában biztosít – vagyis nem kell visszafizetni. Fontos, hogy a felhasználást számlával kell igazolni.

Milyen gyakran igényelhető az akadálymentesítési támogatás?

Akadálymentesítési támogatás 10 évente igényelhető:

A 10 éves időszakot a korábbi akadálymentesítési támogatás igénybevételéről szóló szerződés megkötésétől számítják.

A 10 éves előírás mozgáskorlátozott személyenként értendő.

Ugyanazon lakásra vagy lakóépületre akadálymentesítési támogatást akkor igényelhető több alkalommal, ha a korábbi támogatásból elvégzett akadálymentesítés nem eredményezte más mozgáskorlátozott személy akadálymentes lakáshasználatát.

Hol és hogyan lehet igényelni az akadálymentesítési támogatást?

Az igényt az érintett személy, vagy a vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozó vagy élettárs nyújthatja be egy hitelintézethez. A szükséges formanyomtatvány ott érhető el, és az elbírálás is ott történik. Az eljárásért a bank semmilyen díjat nem számolhat fel, kivéve az ingatlan-nyilvántartási tulajdoni lap költségét. Amennyiben az igénylő nem a lakás tulajdonosa, az akadálymentesítéshez szükséges a tulajdonos írásbeli hozzájárulása is. Az OTP Bank és az MBH esetében is a bank hivatalos weboldalon olvashatunk további információkat.

Mi történik elutasítás esetén?

Ha a hitelintézet elutasítja az igényt, az érintett 15 napon belül a kormányhivatalhoz fordulhat. A hivatal vizsgálja meg, hogy valóban fennállnak-e a jogosultsági feltételek. Amennyiben a határozat pozitív, a bank nem tagadhatja meg a szerződéskötést és a támogatás folyósítását.

Mit érdemes tehát tudni az akadálymentesítési támogatásról?

A mozgáskorlátozott emberek – köztük sok nyugdíjas – számára kiemelten fontos, hogy otthonuk biztonságosan és kényelmesen használható legyen. Az állam ebben nyújt segítséget a legfeljebb 300 000 forintos akadálymentesítési támogatás formájában, amely vissza nem térítendő. Ezt a támogatást tízévente lehet igénybe venni, és felhasználható például fürdőszoba támogatásként zuhanyzó kialakítására, kapaszkodók felszerelésére, rámpák létesítésére vagy nyílászárók átalakítására. A cél az, hogy a támogatott személyek önállóbb, biztonságosabb életet élhessenek saját otthonukban.

Az akadálymentesítési támogatás nyugdíjasoknak is elérhető, amennyiben megfelelnek a mozgáskorlátozottság feltételeinek. A támogatást igényelheti a mozgáskorlátozott személy, vagy vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozó, illetve élettárs. A kérelem benyújtása a kijelölt hitelintézeteken keresztül történik, és az elutasított kérelmek esetén jogorvoslati lehetőség is rendelkezésre áll. A támogatás nemcsak felújításra, hanem új, akadálymentes lakás építésére vagy vásárlására is felhasználható.