President Donald Trump attends an event promoting his Administration’s “One, Big Beautiful Bill Act”, Thursday, June 26, 2025, in the East Room of the White House. (Official White House Photo by Molly Riley)
Világ

Pont kerülhet a találgatás végére: végre kiderül Trumpról egy nagyon fontos dolog

Pénzcentrum
2026. május 12. 16:11

Az elnök éves egészségügyi felmérése két hét múlva lesz, az amerikai társadalomban egyre hangosabb beszédtéma Trump egészségi állapota - tudósított a Reuters.

Donald Trump amerikai elnök május 26-án esedékes éves orvosi vizsgálatára a Walter Reed Nemzeti Katonai Egészségügyi Központban kerül sor – jelentette be a Fehér Ház.

A 79 éves elnök egészségi állapota folyamatosan a figyelem középpontjában áll. Trump 2025 januári beiktatása óta sűrű beosztás szerint dolgozik, a hétvégéit pedig rendszeresen floridai és virginiai klubjaiban tölti golfozással.

Tavaly októberben Trump CT-vizsgálaton esett át a Walter Reed intézményben, amellyel a szív- és érrendszeri problémákat akarták kizárni. Az elnök akkor azt közölte, hogy a vizsgálat nem mutatott ki rendellenességet. Később viszont elárulta, hogy megbánta a beavatkozás tényének nyilvánosságra hozatalát, mert az különféle találgatásokat indított el az egészségi állapotával kapcsolatban.

Az utóbbi időben a kezén látható zúzódások és elszíneződések vetettek fel újabb kérdéseket. A Fehér Ház közlése szerint Trump a vizsgálat alkalmával találkozni fog a katonai kórházban szolgálatot teljesítő katonákkal és a személyzet tagjaival is.
