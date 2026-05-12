Pont kerülhet a találgatás végére: végre kiderül Trumpról egy nagyon fontos dolog

Az elnök éves egészségügyi felmérése két hét múlva lesz, az amerikai társadalomban egyre hangosabb beszédtéma Trump egészségi állapota - tudósított a Reuters.

Donald Trump amerikai elnök május 26-án esedékes éves orvosi vizsgálatára a Walter Reed Nemzeti Katonai Egészségügyi Központban kerül sor – jelentette be a Fehér Ház.

A 79 éves elnök egészségi állapota folyamatosan a figyelem középpontjában áll. Trump 2025 januári beiktatása óta sűrű beosztás szerint dolgozik, a hétvégéit pedig rendszeresen floridai és virginiai klubjaiban tölti golfozással.

Tavaly októberben Trump CT-vizsgálaton esett át a Walter Reed intézményben, amellyel a szív- és érrendszeri problémákat akarták kizárni. Az elnök akkor azt közölte, hogy a vizsgálat nem mutatott ki rendellenességet. Később viszont elárulta, hogy megbánta a beavatkozás tényének nyilvánosságra hozatalát, mert az különféle találgatásokat indított el az egészségi állapotával kapcsolatban.

Az utóbbi időben a kezén látható zúzódások és elszíneződések vetettek fel újabb kérdéseket. A Fehér Ház közlése szerint Trump a vizsgálat alkalmával találkozni fog a katonai kórházban szolgálatot teljesítő katonákkal és a személyzet tagjaival is.