Ki követheti Donald Trumpot az elnöki székben? Maga Trump válaszolta meg a kérdést - nem biztos, hogy Vance a befutó

Donald Trump szerint JD Vance alelnök és Marco Rubio külügyminiszter "álompárost" alkothatna a 2028-as amerikai elnökválasztáson. Bár az elnök kijelentése egyelőre nem számít hivatalos támogatásnak, egyértelműen kiváló elnök- és alelnökjelölti kombinációnak tartja a két politikust - írja a The Hill.

Az elnök a Fehér Házban, az amerikai rendőrségi hét alkalmából rendezett hétfői vacsorán vetette fel a republikánus párton belül az utódlás kérdését. A rendezvényen arról kérdezte a vendégeket, hogy Vance-t vagy Rubiót kedvelik-e jobban. Kijelentésével reagált a régóta tartó elemzői találgatásokra is. Ezek korábban leginkább arról szóltak, hogy Trump kettejük közül kit részesítene előnyben, vagy esetleg közös indulásra ösztönözné-e őket.

A két lehetséges jelölt politikai pályafutása jelentősen eltér egymástól. Rubio 2016-ban már elindult a republikánus elnökjelöltségért folyó küzdelemben. Miután alulmaradt Trumppal szemben, visszatért a szenátusba, és csak később csatlakozott a második Trump-kormányzathoz. Vance ezzel szemben még csupán az első szenátori ciklusát töltötte, amikor az elnök felkérte őt alelnökjelöltnek.

Egyelőre egyikük sem jelentette be hivatalosan a 2028-as indulását. Elmondásuk szerint jelenleg mindketten a kormányzati feladataikra összpontosítanak. A kettejük közötti esetleges szövetségre azonban már történt utalás. Rubio tavaly decemberben például úgy nyilatkozott, hogy az elsők között támogatná Vance-t, ha az alelnök úgy döntene, hogy elindul az elnöki székért.

