A JP Morgan elemzése szerint az olajárak az év nagy részében hordónként 100 dollár körül maradhatnak, még akkor is, ha a Hormuzi-szoros hamarosan újranyílik.
Ki követheti Donald Trumpot az elnöki székben? Maga Trump válaszolta meg a kérdést - nem biztos, hogy Vance a befutó
Donald Trump szerint JD Vance alelnök és Marco Rubio külügyminiszter "álompárost" alkothatna a 2028-as amerikai elnökválasztáson. Bár az elnök kijelentése egyelőre nem számít hivatalos támogatásnak, egyértelműen kiváló elnök- és alelnökjelölti kombinációnak tartja a két politikust - írja a The Hill.
Az elnök a Fehér Házban, az amerikai rendőrségi hét alkalmából rendezett hétfői vacsorán vetette fel a republikánus párton belül az utódlás kérdését. A rendezvényen arról kérdezte a vendégeket, hogy Vance-t vagy Rubiót kedvelik-e jobban. Kijelentésével reagált a régóta tartó elemzői találgatásokra is. Ezek korábban leginkább arról szóltak, hogy Trump kettejük közül kit részesítene előnyben, vagy esetleg közös indulásra ösztönözné-e őket.
A két lehetséges jelölt politikai pályafutása jelentősen eltér egymástól. Rubio 2016-ban már elindult a republikánus elnökjelöltségért folyó küzdelemben. Miután alulmaradt Trumppal szemben, visszatért a szenátusba, és csak később csatlakozott a második Trump-kormányzathoz. Vance ezzel szemben még csupán az első szenátori ciklusát töltötte, amikor az elnök felkérte őt alelnökjelöltnek.
Egyelőre egyikük sem jelentette be hivatalosan a 2028-as indulását. Elmondásuk szerint jelenleg mindketten a kormányzati feladataikra összpontosítanak. A kettejük közötti esetleges szövetségre azonban már történt utalás. Rubio tavaly decemberben például úgy nyilatkozott, hogy az elsők között támogatná Vance-t, ha az alelnök úgy döntene, hogy elindul az elnöki székért.
(A Fehér Ház hivatalos fotója: by Daniel Torok)
Donald Trump és Netanjahu kimondta a végszót: kőkemény beavatkozás jöhet, ha a rettegett ellenség nem adja fel a tervét
Izrael légvédelmi ütegeket és a kezelésükhöz szükséges személyzetet küldött az Egyesült Arab Emírségekbe, hogy megvédje az országot az Iránnal vívott háború idején.
Lemondott a brit kormány egyik minisztere, búcsúlevelében pedig nyíltan felszólította a miniszterelnököt, hogy készítse elő a saját távozását.
Véget érhet az ukrajnai háború 2026-ban? Kimondták az ítéletet, ez kell ahhoz, hogy Putyin végre letegye a fegyvert
Véget érhet a háború 2026-ban, vagy csak a kifáradás jeleit látjuk?
Ma 16 órakor lejár a határidő: a pártoknak és a jelölteknek eddig kell eltávolítaniuk az országgyűlési választás kampánya során kihelyezett közterületi plakátokat.
Trump szerint Venezuela lehetne az USA 51. állama, az ország vezetése azonban azonnal visszavágott.
Az egyik helyszínen a rendőrökre is rátámadt egy medve, miközben a halálesetet vizsgálták.
Tűzvész a történelmi ukrajnai atomkatasztrófa helyszínén: a legrosszabbtól tartottak, most kiderült a teljes igazság
Sikerült lokalizálni az erdőtüzet a csernobili zárt övezetben, Ukrajnában - közölte hétfőn a kijevi energiaügyi minisztérium.
Megszólalt a magyarországi sorkatonaság visszaállításáról Ruszin-Szendi Romulusz: erre lehet készülni
Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszterjelölt a parlamenti bizottsági meghallgatásán több fontos dologról is beszélt.
Az Országgyűlés illetékes bizottsága támogatta Gajdos László, a Tisza Párt miniszterjelöltjének kinevezését az újonnan felálló, önálló környezetvédelmi tárca élére.
A döntés az olajárak hirtelen és meredek emelkedéséhez vezetett404
Elszabadult a pokol a puskaporos hordónak számító térségben: az Egyesült Államok határozott válasza után máris kilőttek az árak
Donald Trump elfogadhatatlannak nevezte és elutasította Irán békejavaslatra adott válaszát.
Váratlan nevet dobott be Vlagyimir Putyin: kiderült, ki lehet a kulcsfigura az ukrajnai béke elhozásában
A német hírügynökség érdeklődésére a hivatal azt közölte, a volt német kancellár nem kívánja kommentálni az ügyet.
Vészjósló üzenetet küldött Vlagyimir Putyin: újabb állam juthat Ukrajna sorsára, ha az Európai Uniót választja
Az ukrajnai konfliktus a végéhez közeledik - jelentette ki Vlagyimir Putyin, mindeközben odaszúrt az EU-hoz csatlakozni kívánó Örményországnak.
Putyin kíméletlenül őszinte vallomást tett az ukrajnai háborúról: hadat üzen a NATO-nak az orosz elnök?
Az ukrajnai háború kapcsán Putyin egyértelműsítette: hazája nem Ukrajnával, hanem a NATO agresszív erőivel áll szemben, és nem fognak meghátrálni.
Donald Trump rendkívüli bejelentése az orosz-ukrán békéről: ez egy nagyon hosszú, gyilkos és nehéz háború végének kezdete
Donald Trump amerikai elnök bejelentése alapján szombaton háromnapos tűzszünet lép életbe Oroszország és Ukrajna között.
Kimondta a legrosszabbat Donald Tusk: gigantikus uniós hitelből fegyverkeznek a nyílt konfliktus árnyékában
Lengyelország a legnagyobb kedvezményezettje a védelmi képességek fejlesztését célzó uniós SAFE programnak a tagállamok közül.
Friss! Lángokban áll Csernobil környéke: a tűzoltók tehetetlenek a láthatatlan fenyegetéssel szemben
Két orosz Sahed típusú drón becsapódása okozott nagy kiterjedésű erdőtüzet a csernobili tiltott övezetben.
Az európaiak nagy többsége előnyöket lát országa európai uniós tagságában, és a közösséget a stabilitás és a biztonság pillérének tekinti.
-
Videó: hogy kerül a magyar zöldség 24 órán belül a boltok polcaira?
A Pénzcentrum lépésről lépésre követi végig, hogy lesz a kertészetből indulva villámgyorsan friss áru az Aldi üzleteiben.
-
Technológia a kertedben: így automatizálhatjuk a kinti munkát (x)
A modern kertápoláshoz most ajándék is jár
-
A tervezés hiánya vezet az ittas vezetéshez – derül ki a Bolt kutatásából (x)
A Bolt Magyarország legfrissebb kutatása rávilágít azokra a valós élethelyzetekre, amelyek az ittas vezetéssel kapcsolatos kockázatos döntésekhez vezetnek
-
Nemzetközi seregszemle, ismét együtt az ipar szereplői (x)
IPAR NAPJAI – MACH TECH – AUTOMOTIVE HUNGARY szakkiállítások 2026. május 18-21. között a HUNGEXPO-n