Hatalmas bejelentést tett a Tisza Párt miniszterjelöltje: vadiúj hatóságot hoznak létre – így fog működni a szervezet
Új, politikai befolyástól mentes, független környezetvédelmi hatóság felállítását tervezi a Tisza Párt. Az intézmény legfőbb feladata a jelentős környezetterhelésű ipari beruházások szigorú, szakmai alapú ellenőrzése, valamint a lakosság egészségének védelme lesz.
"A szakmai stábbal zajló egyeztetések közepette elsődleges feladatunkként egy új, független országos környezetvédelmi hatóság felállítását határoztuk meg." - írja Gajdos László a Facebookon:
A bejelentést csütörtökön tette meg Gajdos László, a párt élő környezetért felelős miniszterjelöltje. Tájékoztatása szerint már javában dolgoznak az új Élő Környezet Minisztériumának megalakításán. Ennek a folyamatnak a legelső lépése egy független országos hatóság létrehozása lesz.
Az új szervezet működését kizárólag szakmai szempontok határozzák majd meg, így teljesen mentesül a politikai utasítások alól. Kiemelt feladatai közé tartozik majd a jelentős környezetterhelésű ipari létesítmények folyamatos ellenőrzése és a környezetvédelmi jogszabályok maradéktalan betartatása. Emellett szigorúan felügyelik a különböző ipari beruházások biztonságos működését is.
A jövőben a civil szervezetek és az állampolgárok véleménye is érdemi szerepet kap az engedélyezési és ellenőrzési folyamatok során. Gajdos László hangsúlyozta: céljuk egy olyan erős környezetvédelmi rendszer felépítése, amely hatékonyan óvja meg a természetet. Hozzátette, hogy ennek a rendszernek a középpontjában a lakosság egészsége és biztonsága áll majd.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Gajdos László egyike annak a 16 miniszternek, akiknek a névsora a tegnap vált véglegessé.
Európa legnagyobb outdoor és katonai áruháza érkezik Magyarországra (x)
A MILITARY online áruház tovább erősíti európai jelenlétét, és elindította a MILITARY.EU/HU weboldal új, magyar vásárlók számára létrehozott online boltját.