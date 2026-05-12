Donald Trump amerikai elnök meggyengült tárgyalási pozícióból érkezik Pekingbe a kínai–amerikai csúcstalálkozóra.
Újabb ország elégelheti meg a különutasságot: a világ egyik leggazdagabb állama csatlakozhat hamarosan az EU-hoz
Izland augusztusi népszavazása az uniós csatlakozási tárgyalások esetleges újraindításáról Norvégiában is újraélesztette az EU-tagságról szóló vitát - írja a Politico. A skandináv ország jelenleg érdemi beleszólás nélkül alkalmazza az európai jogszabályok döntő többségét. Mindeközben több százmillió eurót fizet a belső piachoz való hozzáférésért. A csatlakozás támogatói szerint ez a modell már tarthatatlan. Ezzel szemben a továbbra is erős ellenzéki tábor a szuverenitást és a hazai gazdaságot félti a brüsszeli befolyástól.
Ha az izlandi szavazók a közeledés mellett döntenek, Norvégia Liechtensteinnel együtt gyakorlatilag egyedül maradna az Európai Gazdasági Térség (EGT) EU-n kívüli tagjaként. Bár a norvégok legutóbb 1994-ben, egy népszavazáson utasították el a csatlakozást, az ország azóta is mélyen integrálódott az európai rendszerbe. Tagja az EGT-nek és a schengeni övezetnek is, emellett évente 400 millió eurót fizet a belső piachoz való hozzáférésért.
A tagságot szorgalmazók szerint a jelenlegi helyzet a demokrácia szempontjából egyre aggályosabb. Norvégia az uniós jogszabályok több mint 90 százalékát kénytelen átvenni, ám ezek kidolgozására nincs érdemi ráhatása. Mire az új irányelvek eljutnak Oslóba, a lényegi viták Brüsszelben már lezárulnak. Emellett a biztonságpolitikai érvek is felértékelődtek. Mivel az Egyesült Államok NATO-szerepvállalása bizonytalanabbá vált, az Európai Unió egyre fontosabb védelmi és geopolitikai szereplővé lép elő. A támogatók úgy vélik, hogy ebből a mélyebb integrációból kimaradva Norvégia Európa egyik legsérülékenyebb országává válhat.
Az EU-ellenes tábor ugyanakkor továbbra is jelentős politikai erőt képvisel. A baloldali kritikusok a sajátos norvég munkaerőpiaci modellt, valamint a kiemelten támogatott mezőgazdaságot és halászatot féltik. Ezek ugyanis nehezen lennének összeegyeztethetők a szigorú uniós szabályokkal.
A jobboldalon – beleértve a közvélemény-kutatásokat jelenleg vezető Haladás Pártot is – elsősorban a szuverenitásvesztés és a túlszabályozás miatt utasítják el a belépést. A kormányzó Munkáspárt egyelőre óvatosan kezeli a kérdést. Félnek attól, hogy egy újabb EU-vita ismét végletesen megosztaná a társadalmat.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
A norvég lakosság körében folyamatosan nő a bizonytalanok aránya, különösen az utolsó népszavazás óta felnőtt fiatalok körében. Az EU-párti szervezetek szerint a három évtizeddel ezelőtti érzelmi vitákat ma már sokkal pragmatikusabb megfontolások váltják fel. A csatlakozás hívei intenzív tájékoztató kampányokkal készülnek a nyárra. Abban bíznak, hogy Izland óvatos, kétlépcsős modellje Oslo számára is követendő példát mutathat. Ebben a rendszerben a választók először csak a tárgyalások megkezdéséről döntenek, ami új lendületet adhat a norvég csatlakozási folyamatnak is.
Donald Trump és Netanjahu kimondta a végszót: kőkemény beavatkozás jöhet, ha a rettegett ellenség nem adja fel a tervét
Izrael légvédelmi ütegeket és a kezelésükhöz szükséges személyzetet küldött az Egyesült Arab Emírségekbe, hogy megvédje az országot az Iránnal vívott háború idején.
Ki követheti Donald Trumpot az elnöki székben? Maga Trump válaszolta meg a kérdést - nem biztos, hogy Vance a befutó
A két lehetséges jelölt politikai pályafutása jelentősen eltér egymástól.
Véget érhet az ukrajnai háború 2026-ban? Kimondták az ítéletet, ez kell ahhoz, hogy Putyin végre letegye a fegyvert
Véget érhet a háború 2026-ban, vagy csak a kifáradás jeleit látjuk?
Ma 16 órakor lejár a határidő: a pártoknak és a jelölteknek eddig kell eltávolítaniuk az országgyűlési választás kampánya során kihelyezett közterületi plakátokat.
Trump szerint Venezuela lehetne az USA 51. állama, az ország vezetése azonban azonnal visszavágott.
Az egyik helyszínen a rendőrökre is rátámadt egy medve, miközben a halálesetet vizsgálták.
Tűzvész a történelmi ukrajnai atomkatasztrófa helyszínén: a legrosszabbtól tartottak, most kiderült a teljes igazság
Sikerült lokalizálni az erdőtüzet a csernobili zárt övezetben, Ukrajnában - közölte hétfőn a kijevi energiaügyi minisztérium.
Megszólalt a magyarországi sorkatonaság visszaállításáról Ruszin-Szendi Romulusz: erre lehet készülni
Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszterjelölt a parlamenti bizottsági meghallgatásán több fontos dologról is beszélt.
Az Országgyűlés illetékes bizottsága támogatta Gajdos László, a Tisza Párt miniszterjelöltjének kinevezését az újonnan felálló, önálló környezetvédelmi tárca élére.
A döntés az olajárak hirtelen és meredek emelkedéséhez vezetett404
Elszabadult a pokol a puskaporos hordónak számító térségben: az Egyesült Államok határozott válasza után máris kilőttek az árak
Donald Trump elfogadhatatlannak nevezte és elutasította Irán békejavaslatra adott válaszát.
Váratlan nevet dobott be Vlagyimir Putyin: kiderült, ki lehet a kulcsfigura az ukrajnai béke elhozásában
A német hírügynökség érdeklődésére a hivatal azt közölte, a volt német kancellár nem kívánja kommentálni az ügyet.
Vészjósló üzenetet küldött Vlagyimir Putyin: újabb állam juthat Ukrajna sorsára, ha az Európai Uniót választja
Az ukrajnai konfliktus a végéhez közeledik - jelentette ki Vlagyimir Putyin, mindeközben odaszúrt az EU-hoz csatlakozni kívánó Örményországnak.
Putyin kíméletlenül őszinte vallomást tett az ukrajnai háborúról: hadat üzen a NATO-nak az orosz elnök?
Az ukrajnai háború kapcsán Putyin egyértelműsítette: hazája nem Ukrajnával, hanem a NATO agresszív erőivel áll szemben, és nem fognak meghátrálni.
Donald Trump rendkívüli bejelentése az orosz-ukrán békéről: ez egy nagyon hosszú, gyilkos és nehéz háború végének kezdete
Donald Trump amerikai elnök bejelentése alapján szombaton háromnapos tűzszünet lép életbe Oroszország és Ukrajna között.
Kimondta a legrosszabbat Donald Tusk: gigantikus uniós hitelből fegyverkeznek a nyílt konfliktus árnyékában
Lengyelország a legnagyobb kedvezményezettje a védelmi képességek fejlesztését célzó uniós SAFE programnak a tagállamok közül.
Friss! Lángokban áll Csernobil környéke: a tűzoltók tehetetlenek a láthatatlan fenyegetéssel szemben
Két orosz Sahed típusú drón becsapódása okozott nagy kiterjedésű erdőtüzet a csernobili tiltott övezetben.
Az európaiak nagy többsége előnyöket lát országa európai uniós tagságában, és a közösséget a stabilitás és a biztonság pillérének tekinti.
-
Videó: hogy kerül a magyar zöldség 24 órán belül a boltok polcaira?
A Pénzcentrum lépésről lépésre követi végig, hogy lesz a kertészetből indulva villámgyorsan friss áru az Aldi üzleteiben.
-
Technológia a kertedben: így automatizálhatjuk a kinti munkát (x)
A modern kertápoláshoz most ajándék is jár
-
A tervezés hiánya vezet az ittas vezetéshez – derül ki a Bolt kutatásából (x)
A Bolt Magyarország legfrissebb kutatása rávilágít azokra a valós élethelyzetekre, amelyek az ittas vezetéssel kapcsolatos kockázatos döntésekhez vezetnek
-
Nemzetközi seregszemle, ismét együtt az ipar szereplői (x)
IPAR NAPJAI – MACH TECH – AUTOMOTIVE HUNGARY szakkiállítások 2026. május 18-21. között a HUNGEXPO-n