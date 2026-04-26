Megszólalt a leendő gazdasági miniszter: ez a nap annak az értéknek az ünnepe, amely a gazdaság egyik legerősebb motorja

Magyarország gazdaságát a Tisza-kormány tudásra, kreativitásra, az életképes és versenyképes ötletekre építi, mert ebben rejlik a hosszú távú és fenntartható siker titka - hangsúlyozta Kapitány István leendő gazdasági és energetikai miniszter a Facebook-oldalán vasárnap. A szellemi tulajdon világnapja alkalmából írt bejegyzésében Kapitány István kiemelte: ez a nap annak az értéknek az ünnepe, amely a gazdaság egyik legerősebb motorja.

Az ötletek, találmányok, márkák és kreatív alkotások védelme az alkotók érdeke, ugyanakkor az egész ország jövőjének alapja - fejtette ki. Ahol a tudás és az innováció biztonságban van, ott bátrabban születnek új megoldások, versenyképesebb vállalkozások és magasabb hozzáadott értékű munkahelyek.

A szellemi tulajdon tisztelete erősíti a befektetői bizalmat, gyorsítja a technológiai fejlődést, és hozzájárul ahhoz, hogy Magyarország ne csak követője, hanem alakítója legyen a globális gazdasági folyamatoknak - írta Kapitány István.

