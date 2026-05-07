A balatoni hajózás során keletkező szennyvíz megfelelő kezelését és a vegyszerhasználat radikális csökkentését szorgalmazzák a környezetszennyezés csökkentése érdekében.
Brutális videó a Velencei-tóról: lassan eltűnik a víz, ez már valódi tragédia
Sokkoló felvételek terjednek a TikTokon a Velencei-tóról, a drónvideón jól látszik, mennyire visszahúzódott a víz több partszakaszon. A felvételek újra ráirányították a figyelmet arra, hogy a tó vízszintje kritikus közelébe került a nyári szezon előtt.
Az elmúlt hetekben több szakmai beszámoló is figyelmeztetett arra, hogy a Velencei-tó helyzete egyre aggasztóbb. Az agárdi vízmércénél április végén és május elején 70–73 centiméter körüli vízállást mértek, ami jóval elmarad az ilyenkor megszokott szinttől. Szakemberek szerint, ha a következő hetekben nem érkezik jelentős csapadék, őszre akár a 2022-es negatív rekord is megdőlhet.
A TikTokra felkerült videóban kiszáradt partszakaszok, iszapos területek és erősen visszahúzódott vízfelület látható. A kommentelők közül többen is azt írták, hogy évek óta nem látták ilyen rossz állapotban a tavat. A Velencei-tó különösen érzékeny az aszályos időszakokra, mert sekélyebb és kisebb vízfelületű, mint például a Balaton, ezért gyorsabban reagál a csapadékhiányra és a hőségre.
A Magyar Országos Horgász Szövetség Velencei-tavi kirendeltségének vezetője a Blikknek kedden úgy nyilatkozott, hogy már január óta rekordközeli alacsony vízállásokat mérnek. A szakemberek úgy látják, hosszabb távon csak mesterséges vízpótlással lehetne stabilizálni a tó állapotát, ennek egyik lehetséges forrása a Duna lehetne.
A tartós vízhiány nemcsak a turizmust érintheti érzékenyen, hanem a tó élővilágát is. Az alacsony vízszint miatt gyorsabban melegedhet fel a víz, nőhet az algásodás veszélye, és sérülhet az ökológiai egyensúly.
